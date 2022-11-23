American Conservative: Запад простит Зеленскому все...

12:00 24.11.2022

The American Conservative

США

23 ноября 2022

НАТО: Украина никогда и ни в чем не виновата

TAC: Запад простит Зеленскому все, кроме переговоров с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский - ИноСМИ, 1920, 23.11.2022



После ракетного инцидента и попыток Зеленского разжечь третью мировую войну Запад даже не подумал пересмотреть свою неограниченную помощь Киеву, пишет TAC. Украине обеспечено безусловное право на деньги и оружие, и ее лидеру прощается абсолютно все, кроме самостоятельных попыток переговоров с Москвой.

Брэдли Девлин



На прошлой неделе сбившаяся с курса ракета едва не довела НАТО до прямого конфликта с Россией.

Пока американцы занимались подсчетом голосов и определяли результаты промежуточных выборов, сбившаяся с курса ракета едва не довела НАТО до прямого конфликта с Россией.

15 ноября власти Польши объявили, что на предприятии по переработке зерна вблизи украинской границы произошел взрыв, унесший жизни двух человек. Произошло это после того, как Россия провела пуски ракет по территории Украины, а Киев в ответ запустил свои оборонительные снаряды. Вскоре после падения ракеты на польское сельскохозяйственное предприятие МИД страны сделал заявление, что она российского производства.



Но в конфликте между Россией и постсоветским государством это мало что значит. Украина использует МиГ-29 советской сборки и прочее оружие той эпохи. У Польши тоже есть МиГ-29, которые она предполагала в марте передать Украине, хотя польские самолеты оснащены другими деталями в целях интеграции с техникой НАТО.

Несмотря на эти факты, польские власти сделали, пожалуй, самое безответственное предположение в ходе возникшего конфликта, заявив, что, "скорее всего", удар был нанесен российской ракетой. Варшава заявила, что может применить статью 4 устава альянса, где говорится, что члены НАТО "проводят совместные консультации, когда, по мнению одного из них, под угрозой оказывается территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон". Цель таких консультаций в том, чтобы определить, применима ли в данном случае статья 5 устава в целях обороны оказавшейся в опасности страны.

Польша порой ведет себя сдержанно в ходе конфликта между Россией и Украиной. Например, она отказалась от поставок вышеупомянутых самолетов, хотя это предлагала администрация Байдена. Но российско-польские отношения и их история, несомненно, способствовали ужесточению высказываний польских политиков и руководителей. Кроме того, Польша проявляет гиперактивность в Евросоюзе, НАТО и ООН, стараясь наказать русских за ввод войск на украинскую территорию.



Но когда на прошлой неделе произошел взрыв, польский президент Анджей Дуда высказался более неопределенно, чем МИД и прочие высокопоставленные руководители. "Скорее всего, это ракета российского производства, - сказал Дуда. - Но в данный момент все еще ведется расследование. У нас пока нет неопровержимых данных о том, кто запустил эту ракету".



Несмотря на множество неизвестных переменных, украинский президент Владимир Зеленский тут же ухватился за возможность выпросить побольше помощи на войну Украины с русскими. "Российскими ракетами нанесен удар по Польше, по территории дружественной нам страны. Погибли люди", - сказал Зеленский в видеообращении после взрыва.

"Чем дольше Россия будет ощущать безнаказанность, тем больше будет угроз всем находящимся в пределах досягаемости российских ракет. Запустить ракеты по территории НАТО! Это же российское ракетное нападение на коллективную безопасность! Это очень существенная эскалация. Мы должны действовать", - сказал Зеленский, настаивая на применении статьи 5.

Опасность того, что этот конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в третью мировую либо ядерную войну, никоим образом не сдержала Зеленского. По его мнению, если якобы российская ракета падает на территорию Польши, это подтверждает решимость Москвы захватить всю Восточную и Центральную Европу, и восстановить советскую империю. "Сегодня произошло то, о чем мы предупреждали уже давно: мы говорили, что этот террор не ограничится нашими государственными границами", - объявил Зеленский.

Взрыв ракеты взбудоражил западных лидеров. Многие из них находились на Бали, где проходил саммит "двадцатки", и они провели срочное совещание членов НАТО.

После встречи президента Байдена спросили, имеет ли ракета российское происхождение. "Есть предварительная информация, которая это опровергает. Я не хочу ничего говорить до завершения расследования. Но маловероятно, если учесть траекторию, что она была запущена из России", - сказал Байден, решивший не вдаваться в подробности того, откуда могла прилететь ракета.



Но своим молчанием Байден сказал то, что надо было сказать. Обычно, когда две страны запускают друг по другу ракеты, и возникает предположение, что одна из них не несет ответственности за падение снаряда, то скорее всего, виновата другая страна.

Так и оказалось. Позже Польша подтвердила, что убившая двоих поляков ракета была украинской зенитной ракетой С-300. Но несмотря на то, что от сошедшего с курса снаряда погибли два гражданина страны, которая наиболее активно поддерживает Украину, НАТО и даже Польша ни слова не сказали о том, что пересмотрят свою явно неограниченную помощь Киеву.



Секретарь НАТО Йенс Столтенберг едва не вывернулся наизнанку, чтобы оправдать этот инцидент. "Позвольте мне сказать предельно ясно: Украина не виновата, - объявил он. - Конечную ответственность несет Россия, поскольку именно она ведет незаконный вооруженный конфликт против Украины". Дуда тоже постарался обеспечить украинцам прикрытие, назвав гибель двух поляков "несчастным случаем".



Эти усилия Запада, имеющие целью защитить украинцев, подали мощный сигнал Киеву. Что бы ни говорили Зеленский и Украина, Запад не откажется от своей поддержки. Киев не лишится поддержки Запада, что бы он ни делал. Исключение составят самостоятельные попытки Украины урегулировать конфликт дипломатическим путем.

И Зеленский продолжил раздувать пламя войны, отрицая, что ракета была украинской. "У меня нет сомнений - это была не наша ракета", - сказал он в среду вечером представителям СМИ. Затем добавил: "Я считаю, что это была российская ракета, основываясь на достоверности докладов украинских военных". После этого президент Украины подверг сомнению окончательную оценку польских властей, хотя те поначалу подозревали, что ракета прилетела из России. "Разве мы не можем сказать окончательные выводы? Разве у нас нет права войти в состав следственной группы? Конечно, есть", - заявил он.

Деньги, оружие... На что еще Украина сейчас имеет безусловное право, согласно утверждениям Зеленского?