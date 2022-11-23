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|Руководство московского главка МВД РФ задержано за... "организацию незаконной миграции"
14:20 24.11.2022
Замначальника столичного главка МВД задержан за организацию незаконной миграции
ГСУ СК России предъявило обвинение замначальника московского УВМ ГУ МВД России Вячеславу Фокину и бывшему замначальника управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову за организацию незаконной миграции.
Также обвинение по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ предъявлено двум предпринимателям Андрею Школьникову и Виталию Абрамову. В 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной этим предпринимателям компании ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан, содержащие недостоверные сведения о целях въезда, указано в пресс-релизе СКР. На основании данных ходатайств указанные должностные лица московского УВМ ГУ МВД России организовали незаконное оформление приглашений на въезд.
Должностные лица и предприниматели задержаны, им предъявлено обвинение. У обвиняемых проведены обыски, в ходе которых изъяты наличные денежные средства и документы, подтверждающие их незаконную деятельность.
В суд направлено ходатайство следователей об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.