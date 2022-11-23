К убийству Дарьи Дугиной причастна французская разведка, - Беанзен Эгунчи

15:10 24.11.2022

В СМЕРТИ ДУГИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВИННА ФРАНЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННАЯ БОМБА ВЗОРВАНА

В смерти журналистки Дарьи Дугиной может быть повинна Франция. Новые подробности громкого дела произвели эффект взорванной информационной бомбы. Стало известно, чем руководствовалась убийца.



Дугина, вероятнее всего, стала жертвой французских спецслужб. Об этом заявил французский политический активист Беанзен Эгунчи.



Он утверждает, что спецслужбы Франции принимали непосредственное участие в операции ВСУ по нанесению ракетного удара по колонии в Еленовке, где содержались пленные боевики-нацисты. Украинские власти ударили по своим из американских РСЗО HIMARS, чтобы те не наговорили лишнего на допросах. В результате погибли 53 человека.



По словам Эгунчи, Дугина узнала, что к военному преступлению причастна французская разведка, которая передала Киеву, где именно находятся пленные боевики. Журналистка собиралась это обнародовать, поэтому ее устранили. Политический активист уверен, что Париж имеет прямое отношение к убийству девушки. Франция во что бы то ни стало хотела сохранить грязную тайну, пишет "Катехон".



Ее убили, потому что французские спецслужбы помогли украинцам спланировать удар по украинской тюрьме. Многие из украинских заключенных погибли. У Дарьи Дугиной была информация, которую она намеревалась обнародовать,



- подчеркнул Эгунчи, выступая на митинге в Париже, который проводился в поддержку России.



Он также обратил внимание на "близорукость" Запада. США и страны Европы обрушились на Россию за спецоперацию на Украине, хотя они 8 лет закрывали глаза на убийства мирных жителей в Донбассе и распространение идеологии нацизма на Украине. Более того, ни Америка, ни ее сателлиты не сделали ничего, чтобы заставить Киев выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Если бы украинские власти их выполнили, никакой спецоперации бы не случилось. Однако западные страны вместо того, чтобы мирно урегулировать гражданскую войну в Донбассе, начали толкать Украину в НАТО, чем спровоцировали Россию на ответные действия.



Напомним, что Дарья Дугина была убита 20 августа. Девушка погибла в результате взрыва заминированной машины. Главной подозреваемой стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Москву, сняла квартиру в доме, где жила Дугина, и некоторое время следила за своей будущей жертвой. После убийства она тут же покинула Россию и уехала в Европу.



Примечательно, что в убийстве Дугиной легко узнается почерк украинских спецслужб. Именно так был убит бывший глава ДНР Александр Захарченко (только там была бомба в кафе, а не в машине), а также целый ряд чиновников на освобожденных Россией территориях. В результате взрыва машины, в частности, был убит глава ВГА в Михайловке Запорожской области Иван Сушко и сотрудник ВГА Херсона Дмитрий Савлученко.



Офиициально украинские власти не взяли на себя ответственность за убийство Дугиной, как и за другие теракты. Однако киевские чиновники открыто возмущались, когда кто-то из западных политиков осуждал убийство русской журналистки.