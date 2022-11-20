 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 24.11.2022
18:58  Что это? Загадочные ночные хороводы монгольских баранов (видео)
18:57  Мы наблюдаем битву цивилизаций.., - Дмитрий Грунюшкин
18:56  Следующим Казпремьером станет Жумангарин, - прогнозы от П.Своика
18:54  "Отстыковка" Центральной Азии от России продолжается, - Булат Султанов
17:30  Как югу Кыргызстана не остаться без газа: Узбекистан резко сокращает экспорт, - 24.kg
16:21  В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных
16:03  Как русские завоевывали Туркменистан (история), - Ильга Мехти

15:10  К убийству Дарьи Дугиной причастна французская разведка, - Беанзен Эгунчи
14:20  Руководство московского главка МВД РФ задержано за... "организацию незаконной миграции"
13:14  Куда выведет "астанинскую тройку" курдский лабиринт? - Ст.Тарасов
12:00  American Conservative: Запад простит Зеленскому все...
11:29  В Казахстане опять выборы (смыслы бессмыслицы), - Данияр Ашимбаев
10:56  ЦРУ открыло вакансии для предателей в России, - СП
10:49  Олигархическая Россия бессильна победить олигархический Запад, - Александр Проханов
10:43  Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи "идиотом". Может права?
10:26  С кем вести переговоры? Украина сползает в темные века, - Рами Аль-Шаер
09:22  Уникум. Казаким Токжанов за одно совещание произнес слово "бл.дь" 71 раз, слово "на.уй" – 73 раза и употребил еще более 20 матерных ругательств
09:06  ЯмкаСрач. Бишкекские власти хотят запретить "строительство канализации ашарным методом"
08:50  Мирзиеев привезет из Франции солидные инвестиции, - НГ
08:46  Главный мырка Кыргызстана Ташиев прямым текстом шантажирует депутатов
08:38  Союзнички. Пашинян отказался подписывать проект декларации на саммите ОДКБ
08:35  Как Казахстану выйти из энергокризиса? - Алмаз Абилдаев
01:22  Как странам Средней Азии удалось поделить спорные территории, - Е.Погребняк
00:50  Казахстанцев загонят в агломерации. Хорошо хоть не в резервации...
00:34  Сирийские курды ударили ракетами по турецкому городу Каркамыш: есть жертвы
00:12  На саммите ОДКБ с Путиным случайно включили трансляцию закрытого заседания, - МК
00:02  Новый Казахстан на развилке между Россией, Китаем и Западом, - М.Макаров
00:01  Смена караула в ОДКБ. В Ереване военный альянс спасали от распада, - Юрий Рокс
00:00  Таджикско-Кыргызские пограничные конфликты. Кто на самом деле агрессор? Часть 2, - Абдулло Рахнамо
Среда, 23.11.2022
21:00  Таджикско-Кыргызские пограничные конфликты. Кто на самом деле агрессор? Часть 1, - Абдулло Рахнамо
19:43  Новым генсеком ОДКБ назначен матерый лакей Назарбаева - Имангали Тасмагамбетов
19:40  РосДронАвиация вырубила свет Украине
19:23  Взрывная война: теракты в Иерусалиме могут привести к эскалации? - Эльнар Байназаров
19:20  Резолюционная ситуация: зачем евродепутаты признали РФ "спонсором терроризма"
19:00  О турецкой спецоперации и российском примере, - НГ
18:33  Азия рулит! На ЧМ по футболу японцы порвали сборную Германии
18:31  Садыр Жапаров предотвратил развитие украинского сценария(!?), - К.Кожоев
18:29  Вклад Ормон-хана в формирование кыргызской государственности (история)
16:03  Российская марафонка-чемпионка Трофимова теперь будет бегать за Кыргызстан
15:59  ТаджСуд посадил пятерых лидеров памирского сопротивления пожизненно
15:12  Дул мимо Дианы. Действующего британского королька Чарльза III разоблачили как гея со стажем
15:07  Росатом собирается строить малые АЭС в Африке. В обмен на бананы и кокосы? - СП
14:52  Как Казчиновники получают жилье вместо очередников, рассказали в Мажилисе
14:16  Эрдоган: Операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака – только начало
13:12  Журналиста Болота Темирова Бишкекский суд... депортировал в Россию
12:06  Семиреченский Геродот - казачий историк Николай Леденев, - М.Ивлев
11:14  КазПарламент переизберут досрочно весной 2023-го
11:09  Почему Европе не обойти Россию в Центральной Азии, - Тимофей Бордачев
11:00  Очередная кремлевская "мазепина". РФ будет поставлять аммиак через порт Одессы
10:49  Умелая работа. В Дамаске взорван полковник ВВС КСИР Ирана Дауд Джафари
10:18  Живущая впроголодь Россия кормит сытенький Запад - кому выгодно? - Иван Рыбин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Туркменистан   | 
Как русские завоевывали Туркменистан (история), - Ильга Мехти
16:03 24.11.2022

История в мемуарах. Первая военная экспедиция на туркменские земли
Редакция
20 ноября 2022

Ильга Мехти

Эта книжная история началась с тех давних пор, когда я начала свое "вторжение" в историю Русской Азии. Мемуары Владимира Александровича Туган-Мирза-Барановского о первой русской военной экспедиции на туркменские земли меня привлекали особо.

В июле 1878 года, после завершения Берлинского конгресса, унизившего достоинство России дипломатической изоляцией по результатам русско-турецкой войны, император Александр II отдал приказ занять Ахал и прежде всего крепость Геоктепе. В этой экспедиции, уже окончив курс правоведения, Туган-Мирза-Барановский был рядовым Переяславского драгунского полка. Экспедиция с начала 1879 года секретно дислоцировалась на берегу Каспия. Благодаря внимательности этого служивого мы теперь знаем подробности обустройства русских, высадившихся на Каспийском берегу в Чате и Чекишляре, где местные жители еще помнили о трагедии Хивинского отряда, посланного Петром Первым на поиски золота. Оказалось, что эта новая экспедиция была секретной для русского общества настолько, что даже, когда в конце того же года Туган-Мирза-Барановский вернулся в Россию, он понял, что его соотечественники еще не знали ничего ни о начале похода, ни о поражении этой экспедиции. Это и побудило его печатать корреспонденции о походе в газетах "Новое время", "Петербургских Ведомостях" и в "Свете". А дальше эти воспоминания были собраны и опубликованы в типографии Санкт-Петербурга книгой "Русские в Ахал-теке, 1879 г.".

Автор старался в своих мемуарах не погрешить против правды. Это и обусловило особый настрой его рассказов о событиях первой военной экспедиции русских на земли туркмен. Он правдиво описал начало экспедиции: "…решено было послать немедленно в Геок-Тепе прокламацию с предложением текинцам покориться; им выставлялось на вид, что если они не покорятся, то в будущем году снова придут русские войска в большем числе, и покорят их. Все это было изложено письменно и отправлено с одним из пленных, захваченных утром, которому было объявлено, что если он по прошествии недели не вернется с ответом, то три оставшиеся у нас товарища его будут расстреляны. Текинец поклялся, что исполнит в точности данное ему поручение и вернется как можно скорее с ответом. И действительно он честно исполнил свою задачу и сдержал слово. Не побоялся он плена, разлучавшего его с семьей и родиной, быть может на веки, и вернулся через четыре дня в наш отряд, лишь бы спасти от неминуемой смерти своих товарищей и сдержать раз данное слово". Даже по тому, как воспринимал врага этот писатель, можно судить о нем как о благородном человеке. Он описывал то, что видел сам и особо подчеркнул честность туркмен. В. А. Туган-Мирза-Барановский записал: "Дикий сын Ахала не знает, что такое кража". Автор даже приводит эпизод, характеризующий это нравственное качество: "…по возвращении в Чекишляр полковник увидал, что переплатил 940 серебряных рублей, но где и когда, он положительно не мог припомнить. Приходилось заплатить из собственного кармана всю недостающую сумму, как вдруг явился в лагерь туркмен и представил полностью 940 рублей, которые ему по ошибке переплатили за верблюдов". Кража у туркмен считалась тогда более тяжким преступлением, чем убийство.

Тяжело давалось царским воинам покорение ахалцев. Даже за ходьбу при 50-градусной жаре русские солдаты уже заслуживали боевых наград. Только однажды им повезло, вспоминал В.А.Туган-Мирза-Барановский, когда они "увидели впереди себя настоящий зеленый остров, - это был аул Сунче. Роскошные сады с тутовыми и персиковыми деревьями, окружали укрепление, за ними тянулись бесконечные бахчи и поля джугары. Множество глиняных сакель теснилось около укрепления и образовывало нечто похожее на улицу. Не останавливаясь, мы прошли через аул, в котором не оказалось ни живой души, и пошли дальше".

А вот его рассуждения о важности похода: "Причина движения нашего в Текинский оазис, и причина единственная, есть наше соседство с ними, соседство цивилизованного государства с нецивилизованным, которое на основании исторического закона должно всегда и везде кончаться полным подчинением последнего первому. Как бы ни были плохи наши финансы, как бы ни были нам дороги русская кровь и миллионы рублей, исторический закон неумолим, и мы должны подчиняться его требованиям и можем лишь отдалить событие, но не устранить его. Покорив Ташкент, мы не могли быть непосредственными соседями Кокана и Хивы; не по своей воле мы заняли Кульджу, не из-за честолюбивых завоевательных стремлений подчиним себе Текинский оазис, а за ним Мерв и Бухару. Будут ли к нам относиться мервцы враждебно, а бухарцы дружественно, это безразлично, - рано или поздно они должны будут, несмотря на все нежелание даже с нашей стороны, подпасть под нашу власть и подчиниться нашей культуре".

Но в имперской прессе было немало других откровенных высказываний о том, зачем же Россия шла проливать кровь туркмен и русских. "Если мы хотим действительно прикрепить к себе надолго этот край и сделать его вполне русским, – говорилось в статье "К вопросу о колонизации Туркестана" ("Асхабад", 3. VII. 1903.), – необходимо теперь же, пока еще слабо сознание племенной солидарности и сильна рознь в народностях, населяющих Туркестан, связанных только религией, влить в расслабленный политически и культурно организм могучие славянские силы и теперь же экономически и культурно, материально и духовно стать господствующей расой в стране". О более практичных причинах появления русских в тех краях писали, например, в 1870 году "Туркестанские ведомости", а это голос империи в Ташкенте – новом российском городе: "…Русская торговля, имея в своем исключительном распоряжении единственно удобный и дешевый путь в Среднюю Азию через Красноводск, находится в более благоприятном расположении…". Однако англичанин О’Донован – вездесущий журналист, а может и шпион (?!), который рассказывал о себе так: "…направлялся в Тибет, но по дороге узнал о предстоящей экспедиции русских войск в страну туркмен, не известную европейцам, и увлекся". ("Путешествия и приключения к востоку от Каспия в 1879-80-81 годах, включая пятимесячное пребывание среди текинцев Мерва". В 2-х томах. Лондон, 1882. Перевод с английского Б. Каменковича.) Пытливый английский журналист понял: "Кроме открытия коммерческого маршрута в Хиву и другие области Центральной Азии, экспедиция имела другую важную цель, а именно – способствовать внедрению российских бумажных денег как международной валюты… Предполагалось, в результате успешного исхода экспедиции, силой ввести здесь бумажный русский рубль".

Имперские войска рассчитывали с ходу взять штурмом крепость Геокдепе, возведенную под руководством Бердымурад-хана, старшего сына Нурберды-хана за то время, пока русские добирались к ней. Генерал Ломакин не верил, что со стороны текинцев будет серьезное сопротивление, рассчитывая на неотразимое действие, которое произведет артиллерийский огонь их орудий. После шестичасового артобстрела войска ринулись на западные и северные крепостные стены, но встретили ожесточенное сопротивление. Защитники крепости даже сделали вылазку, чтобы окружить штурмующих. В русских рядах началась паника. Раздалась команда "назад!". Но захватчики кинулись прямо на свои же орудия… Русские без лестниц просто не успели вскарабкаться на стены, а прорвавшиеся в крепость погибли в рукопашной схватке. Уже в темноте усталые и голодные солдаты форсированным маршем двинулись опять в Кизил-Арват. В целом поход имел "вид неудачно совершенного набега".

Более 120 лет честный русский автор, хотя и поддерживающий официальную военную доктрину, смог преодолеть заслоны и высказать свои человеческие чувства. Туган-Мирза-Барановский писал, что за несколько месяцев, проведенных в походе, он видел храбрость русских солдат и испытал горечь их поражения. Однако автор признается и в том, что он ранее сомневался в боевых качествах их врага, не подозревал даже о его стойкости, полном презрении к смерти и отчаянной храбрости, но только потому, что не имел и не мог иметь понятия об этом. И потому искренне пишет: "До боя мы презирали врага - после боя глубоко стали уважать".

Я могла бы на этом закончить мой комментарий, однако недавно мне понадобились некоторые сведения из этой книги. Я нашла ее на сайте некоммерческого проекта "Военная литература" с пожеланием "Используйте в учебе и в работе, цитируйте, заучивайте… в общем, наслаждайтесь". Что ж, действительно, такие исторические книги интересны для многих. А для меня этот сайт был интересен тем, что автор той книги был представлен, наконец, под своим родовым именем – Владимир Амуратович Туган-Мирза-Барановский. И сразу выстроилась глубокая история нашего героя. Его бабушка Туган-Мирза-Барановская происходила из старинного дворянского литовско-татарского рода мусульманского вероисповедания, но принявшая православие. Литовские татары – явление прелюбопытное. Родоначальник – принц Темир Туган-бей прибыл ко двору великого князя Витольда вместе с женой и двумя сыновьями и упоминался уже в исторических хрониках 15 века. И с тех пор эта фамилия прославляла своими подвигами армию Российской империи, да еще была известна "барановскими ситцами", популярными в Средней Азии.

Источник - hronikatm.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669294980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект об агломерациях прошел первое чтение Мажилиса
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2022 года №930
- О сроках парламентских выборов
- 200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: в Сенате обсуждают законопроект
- "Ак жол" требует введения персональной, в том числе - материальной ответственности сотрудников правоохранительных органов за незаконное уголовное преследование предпринимателей и физлиц
- О сырьевом партнерстве и доверии
- В Правительстве обсудили вопросы развития бизнеса
- "Ак жол" требует отмены налогов и снятия ограничений на размещение предпринимателями рекламы на собственных зданиях
- Казахстанская делегация на высоком уровне приняла участие в совместном заседании СМИД, СМО и КССБ ОДКБ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  