 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных
16:21 24.11.2022

24.11.2022
В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных
Батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур региона.

"Батальон, в состав которого вошли украинские военнопленные, уже полностью сформирован. Ребята уже готовы отправиться на передовую", – сказал он и добавил, что в состав батальона войдут 50 бывших украинских военнослужащих, добровольно перешедших на сторону республики.

24 сентября украинские военнопленные, которые содержатся в колонии в Еленовке, обратились к Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого. Свое предложение они передали в устной форме через председателя законодательного органа Владимира Бидевку.

Тем временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) по распоряжению украинского президента Владимира Зеленского проводят мобилизацию граждан исключительно на территориях русскоязычных областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур в Херсонской области.

"По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины - в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской", - отметил собеседник агентства.

Призыв к военной службе для участия в боевых действиях проходит и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. При этом на территориях западной Украины мобилизуют минимальное количество человек. Так, в Ивано-Франковске призвано 40 жителей, а во Львове - 30. Сообщается, что таким образом киевский режим пытается решить задачу уничтожения потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов юга и востока страны.

"Режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, освобождает земли для заселения переселенцами с Западной Украины", - добавил источник.

Ранее, 28 октября, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что ведомство задержало с февраля 2022 года более 10 тыс. военнообязанных, пытавшихся незаконно покинуть страну. По его словам, ежедневно украинские пограничники отказывают в пересечении границы 150 лицам, в основном мужчинам призывного возраста.

О том, что Украина проводит массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России стало известно 24 октября. Ранее украинские войска состояли в основном из резерва и добровольцев, а также территориальной обороны.

До этого, 18 октября, украинские военнопленные раскрыли информацию о том, что власти страны снизили требования к здоровью граждан, подлежащих мобилизации, и берут "всех подряд".

Еще в начале августа сообщалось что ВСУ могут при необходимости мобилизовать еще полмиллиона человек.

Источник - Столетие
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