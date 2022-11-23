Как югу Кыргызстана не остаться без газа: Узбекистан резко сокращает экспорт, - 24.kg

17:30 24.11.2022

24 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



На недавнем заседании Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов предложил менять воду на узбекский газ. Идея поддержки не нашла, но здравая мысль в ней есть. Юг страны особо зависит от поставок газа из Узбекистана.



Сейчас у самого соседа не самая радужная ситуация. Республика резко сократила объемы экспорта голубого топлива.



Не исключен вариант, что поставки могут прекратить совсем. Тогда юг Кыргызстана снова останется без газа. Именно сейчас самое время подумать, как решить проблему. Выход есть - добывать собственный газ.



Тотальный дефицит

События последних дней в Узбекистане вызывают обеспокоенность. С похолоданием в стране резко выросло потребление электроэнергии и природного газа. История, в общем-то, не нова. Так происходит каждый год.



Но сейчас ситуация серьезней. Узбекистан уже предупредил о возможном блэкауте по всей Центральной Азии.



Национальный диспетчерский центр при Минэнерго Узбекистана попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы по вине этой страны не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии. В некоторых регионах Узбекистана наблюдается снижение давления газа у потребителей. На всех топливно-энергетических объектах созданы специальные дежурные штабы, специалисты принимают меры по устранению этих проблем.



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Узбекистан предупредил о возможном блэкауте

С 9 ноября возникли проблемы с поставкой топлива на теплоэлектростанции. 12 ноября на них поставляли на 350 тысяч кубометров газа в час меньше, чем запланировано. На Ташкентскую ТЭС поставлялось 50 тысяч кубометров газа, что на 270 тысяч кубометров меньше запланированных показателей. Чтобы не допустить снижения технологических параметров энергоблоков ниже нормативных параметров и повреждения оборудования, была остановлена работа парогазовой установки № 1 (360 мегаватт) и двух энергоблоков.



В результате суммарная выработка электроэнергии на станции снизилась до 500 мегаватт (на 600 мегаватт меньше плана) за счет сжигания мазута. Для обеспечения баланса электроэнергии и предотвращения возникновения крупных аварий в энергосистеме Национальный диспетчерский центр по графику отключал высоковольтные линии. Это позволило снизить потребление электроэнергии.



Есть и еще одна проблема. Узбекистан почти полностью прекратил экспорта газа, чтобы покрыть дефицит внутри страны.



"Что касается цифр, если по дневным прогнозным показателям планировалось экспортировать 10 миллионов кубометров газа, то текущий экспорт не достигает и 1 миллиона кубометров", - сказал замминистра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев.



Чем это грозит Кыргызстану

Ограничения в экспорте газа, которые вводит Узбекистан, в первую очередь больно ударят по югу КР. Туда топливо поставляется именно из соседней страны. В лучшем случае возможен сценарий конца января 2021 года.



Тогда в Оше начали ограничивать подачу газа абонентам, проживающим в частном секторе.



Напомним, что юг страны уже сидел без газа. В апреле 2014 года подача газа в это регион была полностью прекращена. Переговоры не дали результатов. Потребителей и объекты стали спешно переводить на сжиженный газ. Подачу голубого топлива возобновили только в декабре 2014 года.



Если тогда, восемь лет назад, проблема была, скорее, в невозможности договориться с поставщиками, то сейчас ситуация иная. Узбекистан, может, и рад бы поставлять топливо, но обеспечение потребностей внутреннего рынка сейчас в приоритете.



Нельзя сказать, что ситуация такая уж неожиданная. Ну только если для чиновников, которые не видят проблему, пока все не станет совсем плохо. На самом деле еще в январе 2022 года эксперты предупреждали, что в долгосрочной перспективе объемы поставок на юг республики будут уменьшаться по техническим причинам в связи со снижением ресурсной базы месторождений Узбекистана.



Официальные власти соседней республики уже неоднократно заявляли, что планируют прекратить экспорт голубого топлива к 2025 году.



Это значит, что недалек тот день, когда мы совсем перестанем получать газ из Узбекистана. А если соседям не удастся сейчас стабилизировать ситуацию с внутренним потреблением, то этот момент может настать уже этой зимой.



Кто добудет отечественный газ?

Для того чтобы юг республики не остался без голубого топлива, не нужно срочно тянуть километры газопровода или искать нового поставщика. Решение проблемы на поверхности. Вернее, внутри недр самой страны.



Кыргызстан вполне может обеспечивать себя природным газом хотя бы частично.



Все в том же 2014 году, будучи министром энергетики, Осмонбек Артыкбаев заявлял, что на юге Кыргызстана можно добывать до 300 миллионов кубометров природного газа. На сегодня на балансе акционерного общества "Кыргызнефтегаз" числится 11 разрабатываемых месторождений нефти и газа: "Избаскент", "Майли-Су IV - Восточный Избаскент", "Майли-Су III", "Карагачи", "Тамчи", "Бешкент-Тогап-Ташрават", "Чангыр-Таш", "Майли-Сай", "Чигирчик", "Сев.Каракчикум", "Сузак".



"Кыргызнефтегаз" заявлял депутатам, что планирует увеличить объемы добычи природного газа.



Кроме того, в июне 2022 года кабинет министров для государственного регулирования и управления в нефтегазовой отрасли создал государственное предприятие "Кыргызтранснефтегаз".



Сейчас самое время этим компаниям показать реальную работу, а не обещания. Причем делать это нужно как можно раньше. Так и жители южных регионов не останутся без газа, да и цены на отечественное топливо будут гораздо ниже.