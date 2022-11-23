"Отстыковка" Центральной Азии от России продолжается, - Булат Султанов

18:54 24.11.2022

"Отстыковка" Центральной Азии от России продолжается



Владислав ЮРИЦЫН



Историк Булат Султанов о деструктивном влиянии коллективного Запада на регион



