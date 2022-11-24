Мы наблюдаем битву цивилизаций.., - Дмитрий Грунюшкин

18:57 24.11.2022 Дмитрий Грунюшкин



Мы наблюдаем битву цивилизаций

Дмитрий Грунюшкин

писатель

24 ноября 2022,

Нынешнее глобальное противостояние чаще всего объясняется непримиримыми противоречиями англосаксонского мира и его вассалитета с остальным миром, который поневоле возглавила Россия. То есть во главу угла ставится национальный вопрос. Славянский мир против англосаксонского. И то, что славяне-украинцы в этой драке не на жизнь, а на смерть находятся в состоянии войны со славянами-русскими, а славяне чехи и поляки занимают самые непримиримые с нами позиции, смущать не должно в силу их глубоко подчиненного положения американцам и британцам. О позиции Европы во главе с немцами и французами, у которых история противостояния с англосаксами гораздо богаче нашей, говорить тоже не имеет смысла, поскольку их суверенитет под большим вопросом, и они уже не один десяток лет отплясывают "камаринского" под звуки волынки и банджо.



С другой стороны, то, что на нашей стороне, пусть и крайне осторожно, стоят Китай, Индия, Африка и даже немного Латинская Америка и ближневосточные монархии, также не стоит воспринимать слишком оптимистично. Они преследуют свои собственные интересы, для которых безраздельное и часто хамское верховенство англосаксов является прямым вызовом и помехой.



Казалось бы, перед нами стройная картина происходящего "большого передела". Но если посмотреть на нее внимательнее и заглянуть глубже поверхности, то причинно-следственные потоки окажутся гораздо интереснее. Тем обычный автомеханик и отличается от мастера, что один знает, как должны двигаться поршни и коленвал, а второй еще и понимает, почему они так должны двигаться.



Геополитика с момента своего возникновения как науки изучала проблемы развития мира через столкновение интересов отдельных государств. Так продолжалось весь ХХ век. Но век ХХI внес свои коррективы. Слова "национальный интерес" стали употребляться скорее в качестве ширмы и объяснения действий властей для своих подданных. На деле же это стало уделом мелких мононациональных государств, не имеющих реального веса в политике. Или маргинализировавшихся стран типа нынешней Украины, где лозунг "Украина понад усе" нужен для оболванивания нации, под прикрытием которого удобней эту нацию обирать так, чтобы она еще и благодарна была. Реально действенные рычаги управления мировыми процессами оказались в руках наднациональных институтов – объединений государств, транснациональных корпораций, финансовых воротил и подобных организаций, для которых границ не существует в принципе.



Но действительно ли все это появилось только-только? Еще в 1869 году выдающийся русский мыслитель Николай Яковлевич Данилевский "взорвал" научное сообщество тезисом, что ход мировой истории определяют не государства и народы, а культурно-исторические общности, включающие в себя не один, а несколько народов, близких друг другу по языку, религии, культуре, духовно-нравственным ценностям. У Данилевского были последователи не только в России, но и в Европе (Освальд Шпенглер, Арнольд Джозеф Тойнби), но в целом геополитика по-прежнему оперировала государственно-национальными категориями. Данилевский попросту опередил время.



Уже сравнительно недавно, в 1993 году, американский профессор из Гарварда Сэмюэл Хантингтон своей работой "Столкновение цивилизаций" вызвал геополитическую бурю, убедительно доказав, что современный мир – это мир цивилизаций, а не государств и тем более не национальностей. При этом припугнул политиков тезисом, что границы современных цивилизаций в будущем "станут линиями фронтов".



Сегодня тенденции очевидны. Государства перестают играть прежнюю роль в мировых исторических процессах, они постепенно капитулируют перед мощными транснациональными сообществами, теневыми организациями и международным финансовым капиталом. Эти наднациональные институты вскрывают государственные границы, подчиняют правительства и национальные элиты собственным интересам и правилам. Посмотрите на ту же Европу. В большинстве стран ЕС правительства действуют прямо противоположно интересам своих государств и своего же населения. Особенно это касается правления самого Евросоюза. А вызов, как отмечал Тойнби, рождает ответ.



Таким ответом на экспансию транснационалов является активный выход на геополитическую арену мировых этнокультурных цивилизаций. Прежде всего это Китай, преодолевший противоречия между коммунистами и капиталистами. По этому же, но более трудному пути движется Индия, насчитывающая в своем составе более 450 этнических групп.



Интересные процессы прочитываются в Латинской Америке: там не без трудностей, но также формируется особая культурно-цивилизационная общность, соединяющая в себе возрождающиеся остатки древних цивилизаций майя, инков, ацтеков, их поработителей испанцев и португальцев и потомков завезенных в качестве рабов африканцев. Это весьма взрывоопасная смесь. И пусть пока репутация бразильских фавел, трущоб Гвадалахары и гватемальских джунглей заставляет с иронией относиться к этой части мира, нужно всегда иметь перед глазами пример того, как Индия стремительно перепрыгнула из "третьего мира" в одного из лидеров человечества. Потенциал у Латинской Америки колоссальный.



Исламский мир, Африканский союз, православно-славянская общность – все это также примеры именно цивилизационного, а не национального устройства нового мира.



Отдельно можно говорить о "старушке Европе". Европа ранее никогда не обладала ни политическим, ни культурным единством. Удастся ли европейцам выстроить общую систему ценностей и преодолеть экономические разногласия, сказать трудно. Слишком велики различия и в возможностях, и в целях "китов" Евросоюза типа Германии или Франции, середняков вроде Австрии или Чехии, кичливой Польши, которая желает одновременно и быть равноправным членом ЕС, и вылезти без достаточного реального веса в страны, определяющие лицо ЕС, и одновременно проводить откровенную проамериканскую линию. А есть еще прибалтийские лимитрофы, голодранцы вроде Болгарии или Черногории. Да еще США стараются не допустить усиления Евросоюза. В общем, о перспективах этого образования судить трудно. Тем более, что украинский конфликт окончательно разбалансировал этот и без того шаткий механизм.



Но даже если и будет что-то складываться на европейском поле, то Великобританию из этого союза смело можно вычеркивать. И не только по причине Брексита – он лишь деталь в большой картине. Несмотря на жесткую конкуренцию и непростую историю взаимоотношений, Великобританию и Соединенные Штаты Америки можно считать странами одной оси. Именно Англия является основоположником современной цивилизации морских ценностей, основанной на экспансии вовне. Характерной чертой таких цивилизаций является заморская торговля, захватнические набеги и диктат менее агрессивным народам своей воли посредством огня и меча. Причем торговля и набег часто стояли бок о бок – не получилось ограбить, будем торговать, не получилось удачно сторговаться – ограбим. Яркими представителями этого племени были финикийцы или норманны-викинги. Британская империя достигла в этом совершенства, создав "империю, над которой никогда не заходит солнце", пока не сломала себе спину в ХХ веке, укусив больше, чем могла прожевать.



Соединенные Штаты, выросшие из коротких штанишек английской колонии, да еще и оказавшиеся отрезанными от всего цивилизованного мира двумя океанами, впитали в себя дух этих ценностей. США все свое нынешнее могущество обрели именно за счет захватнической политики, диктуемой талассократией – морской цивилизацией. И теперь уже метрополия стала зависимой от мощи выросшего и накачавшего мышцы заокеанского отпрыска. Но и этому укладу настал конец.



Времена, когда мировой порядок определялся в противоборстве государств, ушли в прошлое. Теперь ни одному отдельно взятому государству, включая США, такое не под силу. На сцену выходят цивилизации. Западная цивилизация, уходящая корнями в Римскую империю, разумеется, преподносит себя как единственную прогрессивную формацию, мотивируя это своими успехами и широчайшим распространением по миру. Ведь даже китайцы и арабские шейхи с удовольствием пользуются благами западной культуры.



Так ли это? Разумеется, нет. Пользоваться чьими-то достижениями не означает изменить своей культуре. Так западники часто пытаются высмеивать "ватников" за то, что они пишут на сделанных на Западе компьютерах, ездят на немецких машинах и носят джинсы, а не косоворотки. Смехотворность этого очевидна. Использовать достижения противника – нормальная практика. В конце концов, в той же Кремниевой долине подавляющее большинство сотрудников не американского, а китайского, индийского или русского происхождения. Да и все эти айфоны большей часть собраны на азиатских фабриках.



Завоевательские успехи отнюдь не означают значимости победителей для истории. Тот же Данилевский не относил к культурно-историческим цивилизациям империи кочевников – гуннов, татаро-монголов или османов. Хотя они и были огромными империями, но не внесли в общечеловеческую цивилизацию большой лепты. Они были завоевателями, разрушавшими культуру других народов и цивилизаций. По Данилевскому, они "совершили свой разрушительный подвиг" и ушли в небытие, в ничтожество.



Но ведь



то же самое делало и продолжает делать западное сообщество. Оно чем-то похоже на сорняк. Сорняки всегда более жизнеспособны и агрессивны,



и если их не пропалывать, стремительно захватывают всю доступную площадь, душа культурные растения. Значит ли это, что чертополох прогрессивней пшеницы?



Нынешнее столетие можно считать ключевым в развитии человечества. Оно подошло к рубежу, за которым должны последовать глобальные изменения его нынешней сущности, вектора развития. Навязанная миру монетаристская модель полностью себя дискредитировала, ее венцом стал нынешний системный кризис западного сообщества. Стремление избавиться от диктата финансовых структур проявляется повсеместно. Как и стремление избавиться от американского доллара, не имеющего реальной стоимости. Нынешний миропорядок – это завуалированный нацизм. Что такое теория "золотого миллиарда", если не прикрытый толерантностью нацизм? События последнего года показывают это нам ярко и выпукло.



vne-ramok.ru

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Естественно, сопротивление западной цивилизации переменам будет не только мощным, но и жестоким. Последователи золотого тельца не постоят за жертвами. Сейчас они дерутся до последнего украинца. Потом найдут кого-нибудь другого. Потому что даже небольшие изменения действующего порядка означают полный крах Запада. Он не может существовать в других правилах, потому что основа его успеха – ограбление. Как только грабить станет невозможно, Западу просто не на что будет жить. Высказываются опасения, что восточные цивилизации могут ответить на это с чисто восточной жестокостью. Как говорил комэск Титаренко в известном фильме – "Драка будет страшной". Идет битва за выживание не только отдельных народов и государств, но и всего человеческого сообщества. Основная борьба ведется не в сфере экономики, энергетических ресурсов, но в духовно-нравственной сфере, не в категории прав отдельного человека, а в сфере прав цивилизаций жить и развиваться в рамках своей культурно-цивилизационной сущности. Просто "не-Запад" пока еще разобщен и не имеет признанного духовного лидера.



Начав СВО, Россия послужила катализатором процесса изменения мира, в котором Западу в имеющемся виде места нет. Россия уже не раз спасала мир ценой огромных жертв, встав на пути Орды, полчищ Наполеона и фашистской нечисти. Возможно, придется снова. Но нужно помнить, что Россия (Русь, Советский Союз) являет лучшие свои качества, поднимается на вершины мирового признания, когда решает общечеловеческие задачи добра, восстанавливает справедливость. В других случаях, особенно когда нас втягивают в чужие проекты, мы неизбежно терпим поражения.



Важно не наступить на эти грабли в очередной раз. Ведь одно дело первым пойти в бой и повести за собой остальных, и совсем другое – быть наконечником копья, которым размахивает кто-то другой. Источник - vz.ru

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