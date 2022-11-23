|Что это? Загадочные ночные хороводы монгольских баранов (видео)
18:58 24.11.2022
ПОЧЕМУ ОН НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ? НАД ЗАГАДКОЙ МИСТИЧЕСКОГО ХОРОВОДА БЬЮТСЯ МЕСЯЦ
Во Внутренней Монголии засняли стадо, которое вытаптывает идеальный круг. Местные фермеры подчеркивают, что бредущие в хороводе бараны здоровые, но что с ними происходит - неизвестно.
В Китае засняли, как бараны водят хоровод. Животные ходят теперь по кругу днем и ночью без передышки. Это началось в первых числах ноября, однако на протяжении почти месяца не прекращается.
Видео, записанное местными фермерами, стало вирусным в Сети. Некоторые предположили, что причиной столь странного поведения баранов является паразит, который проник в организм животного и буквально свел его с ума.
Однако фермеры отказываются верить в эту версию - мол, никак все стадо не могло поразить одномоментно паразитом, который бы заставил баранов водить хоровод.
Есть версия, что бараны находятся в депрессии из-за пребывания в загоне. Некоторые поддались депрессии, буквально сошли с ума и стали бродить по кругу. Другие к ним присоединились из-за стадного инстинкта.
Подтверждений этой версии пока нет. Но многих волнует и еще один вопрос в связи с этим мистическим хороводом: почему он продолжается так долго? Впрочем, и на него ответа у специалистов нет.
Как отмечает "Комсомольская правда", мистическая загадка о баранах в Китае в действительности не нова. Подобные случае наблюдались у животных в Англии, Австралии и даже в России. В нашей стране такое поведение фиксировали у северных оленей, которые сбивались в стадо и ходили кругами.
В Сети бытует версия, что такие хороводы водятся для защиты слабых особей - стадо выстраивается в стену против опасного внешнего мира, "запирая" внутри слабых.