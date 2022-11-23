Что это? Загадочные ночные хороводы монгольских баранов (видео)

18:58 24.11.2022

ПОЧЕМУ ОН НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ? НАД ЗАГАДКОЙ МИСТИЧЕСКОГО ХОРОВОДА БЬЮТСЯ МЕСЯЦ



Во Внутренней Монголии засняли стадо, которое вытаптывает идеальный круг. Местные фермеры подчеркивают, что бредущие в хороводе бараны здоровые, но что с ними происходит - неизвестно.



В Китае засняли, как бараны водят хоровод. Животные ходят теперь по кругу днем и ночью без передышки. Это началось в первых числах ноября, однако на протяжении почти месяца не прекращается.



