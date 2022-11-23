 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Большая игра Турции затронула США. Раскол НАТО обернется войной? - Б.Долгов
00:39 25.11.2022

БОЛЬШАЯ ИГРА ТУРЦИИ ЗАТРОНУЛА США. РАСКОЛ НАТО ОБЕРНЕТСЯ ВОЙНОЙ?
Большая игра Турции затронула США. Обе стороны сделали официальные заявления, в которых упоминалась и Россия. В НАТО наметился явный раскол из-за Сирии. Обернется ли он войной, ответил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 ноября назад обвинил Россию в невыполнении антитеррористических обязательств в Сирии, данных в 2019 году в Сочи. Якобы из-за "бездействия" русской армии Анкара была вынуждена начать воздушную операцию "Коготь-меч", в которой поражены несколько объектов Рабочей партии Курдистана на севере САР и Ирака.

"Как Турция, мы заявили, что не будем молчать против терроризма и что мы примем меры, если они этого не сделают", - произнес Эрдоган.

Днем позже представитель Пентагона заявил, что удары, наносимые турецкой армией, представляют опасность для американского контингента. В США обеспокоены действиями Анкары в Сирии.

"Мы получили дополнительную информацию о существовании риска для американских военных в регионе", - сообщил чиновник.

Намек Турции - прекратить
По сути, представитель минобороны США завуалировал цель нахождения американских военных в САР и одновременно дал намек Турции прекратить атаки. Борис Долгов в беседе с Царьградом напомнил, как турецкое руководство демонстративно не принимало соболезнования американской стороны после терактов в Турции. Более того, Анкара обвиняла Вашингтон в подготовке и обучении курдских формирований, которые и осуществили эти теракты.

"Действительно, американские инструкторы тренируют курдские силы, в том числе, вероятно, и какие-то подразделения, которые занимаются специальными операциями. Но это не значит, что американцы курировали именно этот теракт, который произошел в Турции. Безусловно нет", - объяснил эксперт.

Турция подала сигнал американским структурам своими ударами авиации, сделала предупреждение. Это стало жесткой реакцией на сотрудничество США с курдскими вооруженными формированиями.

Надо отдать должное, Эрдоган, не сомневаясь и не оглядываясь на США, дал команду нанести эти удары. Это политика президент Турции - жесткая, целенаправленная, последовательная. Ее назначение - продвижение турецких интересов. Американцы ответили, что не нужно этого делать. Но это действительно удары по американским структурам, - считает Долгов.

Ждать ли войны?

Большая игра Турции затронула США, но эксперт засомневался, что Турция будет продолжать действовать в том же ключе, так как она является членом НАТО. И США - тоже член НАТО, причем ведущий.

"Конечно, это был демонстративный ответ США со стороны Турции. Правильный, на мой взгляд, но дальше, наверное, это не будет продолжаться", - предположил востоковед.

Он напомнил: курдские формирования в Турции считаются террористическими организациями. И Анкара будет по-прежнему с ними бороться. Россия вновь предпримет попытки все решить дипломатическим путем. Долгов не исключил, что переговоры возможны.

Но вопрос еще и в том, что Турция проводит операцию на территории суверенного государства Сирийской Арабской республики. Турецкие силы оккупируют часть сирийской территории - большую, чем Израиль оккупирует на Голанских высотах. Для Сирии Турция - это оккупант, который незаконно, нелегитимно занял территорию. Сирийское руководство, поддержанное Россией, неоднократно заявляло о нелегитимности присутствия турецких сил на территории САР,- заключил собеседник Царьграда.

Источник - tsargrad.tv
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