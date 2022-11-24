Сатанизм идет в наступление. Массовое помутнение сознания на Украине, - А.Игнатьев

00:50 25.11.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 24.11.2022



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пробил очередное дно. То же сделал Верховный суд США по отношению к сатанистам.



Год назад ЕСПЧ отказался осудить Ватикан за случаи педофилии, признав неприкосновенность извращенцев, окруживших "святой престол". Теперь даже в самых омерзительных и очевидных случаях представители Ватикана не будет привлекаться к суду по делам о сексуальных домогательствах, совершенных католическими священниками. Закрепляющий безобразие новый закон был принят 12 октября 2021 года после отклонения в бельгийских судах иска 24 истцов против Ватикана за "ужасные акты педофилии, совершенными католическими священниками".



Сегодня Европейский суд по правам человека ссылается на этот "секс-иммунитет", признанный "принципом международного права". Уже можно говорить о легитимизации в Европейском союзе содомии – одного из тягчайших грехов в христианском мире.



Характерный пример из практики ЕСПЧ – отмена Европейским судом решения французского суда, ранее оштрафовавшего и приговорившего к тюремному заключению феминистку, которая голой прервала службу в римско-католическом храме и… "сделала аборт" на алтаре. Дело давнее, но оно всплыло именно сейчас. Француженка Элоиза Бутон устроила свое омерзительное шоу еще в 2013 году в знаменитой парижской церкви Мадлен. Надев терновый венец, чтобы высмеять Христа, и синюю вуаль, чтобы высмеять Деву Марию, Бутон с кусочками бычьей печени, символизировавшими абортированного ребенка, изобразила, что делает себе "аборт". Чтобы "закрепить эффект", она еще и помочилась на алтарь.



За все это отъявленная хулиганка получила месяц заключения и штраф 2000 евро из-за "незаконной сексуальной демонстрации". А потом "справедливость" восторжествовала: ЕСПЧ в Страсбурге постановил, что, наказывая разгулявшуюся девку, французские судьи нарушили статью Европейской конвенции по правам человека, которая защищает свободу выражения мнений. Теперь французское государство обязано выплатить беснующейся феминистке 9800 евро за моральный ущерб и погасить судебные издержки!..



А мы удивляемся дешевым антироссийским шоу с испачканными кетчупом женскими трусами! Это ведь тоже "свобода демонстрации", и, что характерно, проявляет она себя на фоне насаждения сатанинского культа.



В начале ноября "Храм Сатаны" объявил, что с нового учебного года будет действовать в начальных школах США: детям предложена группа продленного дня "Клуб Сатаны после уроков". В своем обращении американские сатанисты ссылаются на постановление Верховного суда США, в котором говорится, что "государственная школа, позволяющая использовать свои помещения для светских групп, не имеет права на дискриминацию против религиозных групп".



Ватикан всего этого не замечает. Как не замечает массового помутнения сознания на Украине, хотя эмиссары католического клира (униаты и прочие) работают на просторах бывшей УССР денно и нощно. Доходит до вопиющих по идиотизму действ.



В конце марта организация "Ведьмы Украины" провела распропагандированные в СМИ "ритуалы жертвоприношения для победы ВСУ". Их начинание одобрил и поддержал говорящий рот киевского режима Алексей Арестович. Тогда же киевский магазин магии "Ведьмин Котел" опубликовал "план мероприятий" по свержению президента РФ: "31 марта, в 29 лунный день, день порч и проклятий, мы, ведьмы Украины в содружестве с зарубежными коллегами, проведем ритуал наказания врага украинского народа – Владимира Путина…"



В последний день марта на вершине одной из гор был совершен акт жертвоприношения "кругом из 13 ведьм, заговорившим алтарные ножи для принесения жертв высшим силам". Вторую часть "ритуала" свидомые оккультистки провели в апреле в поддержку ВСУ: "На победу нашего великого народа, на удачу, успех и открытие дорог! И пусть все боги войны – Один, Тор, Перун – сопутствуют нам!" – писал в социальных сетях "Ведьмин Котел". А главный украинский "милитари-спикер" Арестович вновь обратился к украинским ведьмам, приветствуя их словами: "Девочки, так держать!"...