Криптокатастрофа началась? - Е.Пустовойтова

00:54 25.11.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 24.11.2022 |



Криптовалюта была и останется фикцией



"Все кончено!" – вскричали журналисты The Economist, когда некогда третья по величине платформа для торговли криптовалютами в империи Сэма Банкмана-Фрида, загадочного основателя фирмы, подала заявление о банкротстве.



С. Банкман-Фрид



Речь идет об оглушительном крахе криптовалютной биржи FTX, базирующейся на Багамах. Основанная три года назад, в начале сего года она насчитывала более миллиона пользователей, имела отдельный домен для Штатов – FTX.US. И если за неделю до краха состояние владельца биржи Банкмана-Фрида оценивалось в 15,6 миллиарда долларов, то теперь оно не стоит ничего. "Его империя, богатство и репутация были выпотрошены", – написал The Economist.



Bloomberg дополнил признаки катастрофы: "Империя цифровых активов Сэма Банкмана-Фрида подала заявление о банкротстве... Действие лицензии FTX на ведение инвестиционного бизнеса в Европе приостановлено. Кризис может привести к ужесточению крипторегулирования в США и ЕС. Более широкие крипторынки пострадали от последствий, когда биткоин в какой-то момент упал более чем на 8%".



Начало всеобщему плачу по тридцатилетнему миллиардеру, теперь уже бывшему, положила 2 ноября публикация балансового отчета инвестиционной компании Alameda Research, принадлежащей Сэму Банкману-Фриду. И началось! Венчурная фирма Sequoia снизила стоимость своих инвестиций в FTT до нуля, за ней последовали другие инвесторы. Акции компаний, торгующих криптовалютами, пошли вниз, цена биткоина на фоне развернувшегося кризиса на FTX упала на 3,1% примерно до 17 255 долларов.



Крах FTX и Alameda Research означает, что активы, принадлежащие Банкману-Фриду, которого совсем недавно сравнивали с Джоном Пирпонтом Морганом, и стоившие 26 миллиардов долларов, теперь по индексу Bloomberg оцениваются в США… в 1 доллар.



Криптобиржи, как посредники между валютой-фикцией и теми валютами, что находятся в обороте на валютных рынках, острее инвесторов чувствуют схему мошенничества, заманивающую инвесторов высокой прибылью, которая оплачивается теми, кто соблазнился позднее и вложил свои деньги "под прецедент" стремительного обогащения "пионеров". Пирамидальность финансовой схемы криптовалют у криптобирж перед глазами ежедневно, и им не составляет труда выбрать самый удачный момент для того, чтобы "спрыгнуть" вовремя.



В первой половине ноября "спрыгнул" самый надежный криптоман. И нет сомнений, что "прыгать" будут и дальше. У классических бирж проблемы с возвратом клиентских средств возникают редко: как правило, они просто выступают посредниками в цепочке владения активами и берут за это небольшой процент комиссионных. Другое дело – биржи фиктивных валют.



Сейчас отраслевые эксперты в Старом и Новом Свете дружно заявляют, что крах крипто-империи Сэма Банкмана-Фрида должен привести к ужесточению правил и контроля в сфере обращения криптовалют. В США Совет по финансовой стабильности заявил, что в следующем году он будет теснее работать с биржами и другими поставщиками криптоуслуг, поскольку история с FTX говорит о необходимости более жесткого надзора, а Комиссия по торговле товарными фьючерсами нуждается в дополнительных надзорных полномочиях.



Подав в отставку с поста главного исполнительного директора FTX Group, Банкман-Фрид признался: "Я был потрясен, увидев, как все разваливается". Вот только быть потрясенным ему не к лицу. Банкман-Фрид хорошо знает, что такое несоразмерное кредитное плечо, рискованные ставки, сомнительное обеспечение – непременные составляющие всех великих финансовых скандалов прошлого.



Спор о том, что означает кончина FTX, еще только начинается. За десяток лет, начиная с биткоина, отсутствие какого бы то ни было обеспечения "за спиной" у криптовалют уже бессчетное число раз подтверждало: криптовалюта – это фикция. Однако в прошлом году, к примеру, число активных пользователей цифровых активов составляло 100 миллионов человек в январе, к июню же их стало уже 221 миллион. Откуда такая безоглядная вера в фикцию?



Ведь не только криптовалюты, но и фиатные (бумажные) деньги ничем реальным не подкреплены. Их ценность заключается в величине цифр на банкноте и мощью экономики государств, которые эти бумажки печатают. И не надо попадаться на удочку экономистов, утверждающих, что "доллар ценится по тому количеству товара, который можно на него купить".



Крах обеспеченных денег наступил, когда США свезли в Форт-Нокс все золото, которое доверчивая Европа отправила туда во время Второй мировой войны. Говорят же: плохие деньги вытесняют хорошие, если они имеют одинаковую цену. Так работает вся мировая экономика.