 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.11.2022
11:40  Страны ЕС поссорились из-за уже запрещенной российской нефти
10:36  Загадки кровавого января. Так ли виноват Назарбаев? - Данияр Ашимбаев
10:24  Запад и послабления санкций для российской нефти: временное перемирие, - С.Ануреев
10:19  Опричный строй. Кто войдет в новую элиту России, - Максим Калашников
10:14  Ракетные войска представляют самый засекреченный вид НОА Китая, - Александр Храмчихин
10:12  Как примирение Эрдогана и Асада усилит позиции России, - Геворг Мирзаян
10:05  Жапаров порадовал со-курултайщиков очередным нацпатовским словоблудием

09:52  Главным Курултай-баши кыргызов избран "журналист" Кадыр Кошалиев
09:05  Турецкая спецоперация мешает российской, - НГ
08:38  В Бишкеке с жутким скандалом открылся 1-й Всекыргызский курултай
08:33  Европарламент принял резолюцию о трибунале над Лукашенко
08:28  Кремлю необходимы жесткие шаги - и тогда все получится, - Пол Робертс
00:54  Криптокатастрофа началась? - Е.Пустовойтова
00:50  Сатанизм идет в наступление. Массовое помутнение сознания на Украине, - А.Игнатьев
00:39  Большая игра Турции затронула США. Раскол НАТО обернется войной? - Б.Долгов
00:24  Китайская оборонка развивается быстро, но неравномерно, - В.Иванов
Четверг, 24.11.2022
19:40  Аттракцион ритуального союзничества. Пашинян испортил Путину ОДКБ-обедню, - М.Ростовский
18:58  Что это? Загадочные ночные хороводы монгольских баранов (видео)
18:57  Мы наблюдаем битву цивилизаций.., - Дмитрий Грунюшкин
18:56  Следующим Казпремьером станет Жумангарин, - прогнозы от П.Своика
18:54  "Отстыковка" Центральной Азии от России продолжается, - Булат Султанов
17:30  Как югу Кыргызстана не остаться без газа: Узбекистан резко сокращает экспорт, - 24.kg
16:21  В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных
16:03  Как русские завоевывали Туркменистан (история), - Ильга Мехти
15:10  К убийству Дарьи Дугиной причастна французская разведка, - Беанзен Эгунчи
14:20  Руководство московского главка МВД РФ задержано за... "организацию незаконной миграции"
13:14  Куда выведет "астанинскую тройку" курдский лабиринт? - Ст.Тарасов
12:00  American Conservative: Запад простит Зеленскому все...
11:29  В Казахстане опять выборы (смыслы бессмыслицы), - Данияр Ашимбаев
10:56  ЦРУ открыло вакансии для предателей в России, - СП
10:49  Олигархическая Россия бессильна победить олигархический Запад, - Александр Проханов
10:43  Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи "идиотом". Может права?
10:26  С кем вести переговоры? Украина сползает в темные века, - Рами Аль-Шаер
09:22  Уникум. Казаким Токжанов за одно совещание произнес слово "бл.дь" 71 раз, слово "на.уй" – 73 раза и употребил еще более 20 матерных ругательств
09:06  ЯмкаСрач. Бишкекские власти хотят запретить "строительство канализации ашарным методом"
08:50  Мирзиеев привезет из Франции солидные инвестиции, - НГ
08:46  Главный мырка Кыргызстана Ташиев прямым текстом шантажирует депутатов
08:38  Союзнички. Пашинян отказался подписывать проект декларации на саммите ОДКБ
08:35  Как Казахстану выйти из энергокризиса? - Алмаз Абилдаев
01:22  Как странам Средней Азии удалось поделить спорные территории, - Е.Погребняк
00:50  Казахстанцев загонят в агломерации. Хорошо хоть не в резервации...
00:34  Сирийские курды ударили ракетами по турецкому городу Каркамыш: есть жертвы
00:12  На саммите ОДКБ с Путиным случайно включили трансляцию закрытого заседания, - МК
00:02  Новый Казахстан на развилке между Россией, Китаем и Западом, - М.Макаров
00:01  Смена караула в ОДКБ. В Ереване военный альянс спасали от распада, - Юрий Рокс
00:00  Таджикско-Кыргызские пограничные конфликты. Кто на самом деле агрессор? Часть 2, - Абдулло Рахнамо
Среда, 23.11.2022
21:00  Таджикско-Кыргызские пограничные конфликты. Кто на самом деле агрессор? Часть 1, - Абдулло Рахнамо
19:43  Новым генсеком ОДКБ назначен матерый лакей Назарбаева - Имангали Тасмагамбетов
19:40  РосДронАвиация вырубила свет Украине
19:23  Взрывная война: теракты в Иерусалиме могут привести к эскалации? - Эльнар Байназаров
19:20  Резолюционная ситуация: зачем евродепутаты признали РФ "спонсором терроризма"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кремлю необходимы жесткие шаги - и тогда все получится, - Пол Робертс
08:28 25.11.2022

У Путина есть шанс зимой отбросить НАТО и Зеленского
Пол Робертс

У Путина есть шанс зимой отбросить НАТО и Зеленского

Живопись ручной работы от талантливых художников
Кремль, у которого не оправдались надежды на Минские соглашения, начал спецоперацию, и это оказалось стратегической ошибкой, позволившей США и НАТО вмешаться - санкциями, которые разрушили российский бизнес, двумя новыми членами НАТО, желающими разместить ядерное оружие США вблизи границ России, и еще большим количеством провокаций, пересекающих "красную черту" - таких, как казнь российских военнопленных и нападения на трубопроводы "Северный поток" и Крымский мост.

Отнюдь не ограничивая конфликт, путинская "ограниченная военная операция" значительно расширила его. Сегодня мы снова имеем дело с Россией, ведущей боевые действия на своей собственной территории - на этот раз с недостаточным количеством войск и без резервов, неспособной удерживать передовые рубежи, первоначально установленные российскими вооруженными силами.

Действительно, большое количество времени, которое требуется Путину для усиления своих испытывающих трудности солдат, поднимает вопрос о том, есть ли у России постоянная армия или у нее нет ничего, кроме ядерного оружия, с помощью которого она могла бы защитить себя. Если это так, то по мере того, как будет падать одна незащищенная российская "красная линия" за другой, провокации будут продолжаться до тех пор, пока единственными вариантами для Кремля не станут капитуляция или ядерная война.

В последние дни Кремль разрешил вооруженным силам России ограниченные атаки на украинскую электросеть, сеть топливных поставок, железные дороги и центры командования и контроля. Урезав способность Киева вести сражение против российских войск, Кремль впервые продемонстрировал некоторое признание того, что Россия находится в состоянии битвы, а не проводит полицейскую операцию, ограниченную защитой жителей Донбасса.

Но Путин по-прежнему отказывается "захлопнуть" Украину - что Россия легко может сделать - и, таким образом, Россия продолжает нести ненужные потери среди своего ограниченного числа профессиональных военнослужащих. Более того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверяет, что Россия не намерена добиваться смены режима в Киеве. Песков уверяет нас, что правительство Зеленского не является мишенью.

Гарантия Пескова, данная Зеленскому, никак не способствует переговорам, которых Кремль все еще желает, но убеждает Вашингтон в том, что Кремль не уверен в исходе битвы и желает прекратить ее до того, как она расширится еще больше, а Кремль еще больше позорят новыми пересечениями невыдержанных российских "красных линий". Похоже, что гарантия Пескова Зеленскому указывает на зимнее наступление, которое будет ограниченно возвращением территорий, потерянных в результате наступлений, предпринятых Украиной.

Такая ограниченная операция ничего не даст. Вашингтон предоставляет украинским вооруженным силам оружие увеличенной дальности действия, которое может достичь российской территории из Западной Украины за пределами зоны ограниченной операции Путина. Это вынудит Путина, наконец, начать серьезную операцию, и к этому времени Запад, возможно, убедит себя в том, что развернутые американские и польские войска должны выступить на защиту Украины.

Мое опасение остается тем же, что и всегда, - что путинская "ограниченная военная операция" посылает Западу неверные сигналы и дает Западу время для все большего и большего участия. Я придерживаюсь того, что сказал в начале: России нужна была драматическая быстрая и подавляющая победа, которая ясно дала бы понять Западу, что у России действительно есть "красные линии" и что отказ Запада учитывать интересы безопасности России имеет драматические последствия.

Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981-1989 гг., получившей название "рейганомика".

Перевод Сергея Духанова

Публикуется с разрешения автора и издателя
25.11.22

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669354080


Новости Казахстана
- Телеграммы поздравления в адрес Касым-Жомарта Токаева
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 ноября 2022 года №1080
- Маулен Ашимбаев: "Парламенту предстоит большая работа по реализации поставленных президентом страны задач"
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград
- О новейшей истории
- Алихан Смаилов провел встречу со Специальным посланником Канады по ЕС и Европе
- Депутатам представили законопроект по вопросам разрешения трудовых споров и конфликтов
- Вопросы развития нефтегазовой отрасли обсудил Алихан Смаилов с представителем компании Shell
- Решит ли аким Досаев проблемы Алматы?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  