Кремлю необходимы жесткие шаги - и тогда все получится, - Пол Робертс

08:28 25.11.2022

У Путина есть шанс зимой отбросить НАТО и Зеленского

Пол Робертс



У Путина есть шанс зимой отбросить НАТО и Зеленского



Живопись ручной работы от талантливых художников

Кремль, у которого не оправдались надежды на Минские соглашения, начал спецоперацию, и это оказалось стратегической ошибкой, позволившей США и НАТО вмешаться - санкциями, которые разрушили российский бизнес, двумя новыми членами НАТО, желающими разместить ядерное оружие США вблизи границ России, и еще большим количеством провокаций, пересекающих "красную черту" - таких, как казнь российских военнопленных и нападения на трубопроводы "Северный поток" и Крымский мост.



Отнюдь не ограничивая конфликт, путинская "ограниченная военная операция" значительно расширила его. Сегодня мы снова имеем дело с Россией, ведущей боевые действия на своей собственной территории - на этот раз с недостаточным количеством войск и без резервов, неспособной удерживать передовые рубежи, первоначально установленные российскими вооруженными силами.



Действительно, большое количество времени, которое требуется Путину для усиления своих испытывающих трудности солдат, поднимает вопрос о том, есть ли у России постоянная армия или у нее нет ничего, кроме ядерного оружия, с помощью которого она могла бы защитить себя. Если это так, то по мере того, как будет падать одна незащищенная российская "красная линия" за другой, провокации будут продолжаться до тех пор, пока единственными вариантами для Кремля не станут капитуляция или ядерная война.



В последние дни Кремль разрешил вооруженным силам России ограниченные атаки на украинскую электросеть, сеть топливных поставок, железные дороги и центры командования и контроля. Урезав способность Киева вести сражение против российских войск, Кремль впервые продемонстрировал некоторое признание того, что Россия находится в состоянии битвы, а не проводит полицейскую операцию, ограниченную защитой жителей Донбасса.



Но Путин по-прежнему отказывается "захлопнуть" Украину - что Россия легко может сделать - и, таким образом, Россия продолжает нести ненужные потери среди своего ограниченного числа профессиональных военнослужащих. Более того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверяет, что Россия не намерена добиваться смены режима в Киеве. Песков уверяет нас, что правительство Зеленского не является мишенью.



Гарантия Пескова, данная Зеленскому, никак не способствует переговорам, которых Кремль все еще желает, но убеждает Вашингтон в том, что Кремль не уверен в исходе битвы и желает прекратить ее до того, как она расширится еще больше, а Кремль еще больше позорят новыми пересечениями невыдержанных российских "красных линий". Похоже, что гарантия Пескова Зеленскому указывает на зимнее наступление, которое будет ограниченно возвращением территорий, потерянных в результате наступлений, предпринятых Украиной.



Такая ограниченная операция ничего не даст. Вашингтон предоставляет украинским вооруженным силам оружие увеличенной дальности действия, которое может достичь российской территории из Западной Украины за пределами зоны ограниченной операции Путина. Это вынудит Путина, наконец, начать серьезную операцию, и к этому времени Запад, возможно, убедит себя в том, что развернутые американские и польские войска должны выступить на защиту Украины.



Мое опасение остается тем же, что и всегда, - что путинская "ограниченная военная операция" посылает Западу неверные сигналы и дает Западу время для все большего и большего участия. Я придерживаюсь того, что сказал в начале: России нужна была драматическая быстрая и подавляющая победа, которая ясно дала бы понять Западу, что у России действительно есть "красные линии" и что отказ Запада учитывать интересы безопасности России имеет драматические последствия.



Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981-1989 гг., получившей название "рейганомика".



Перевод Сергея Духанова



Публикуется с разрешения автора и издателя

25.11.22