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|Европарламент принял резолюцию о трибунале над Лукашенко
08:33 25.11.2022
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его ближайшие помощники должны быть привлечены к ответственности перед международным трибуналом и Международным уголовным судом. Об этом говорится в заявлении Европарламента.
Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой осудили действия властей Белоруссии, обвинив их в нарушении прав человека. Кроме того, они назвали Лукашенко виновным в "военных преступлениях на Украине".
Европарламент выразил поддержку белорусским наемникам, действующим на территории Украины. Депутаты также потребовали признать Белоруссию "оккупированной территорией" и призвали вывести российские вооруженные силы с ее территории.
Игорь Мартов