Европарламент принял резолюцию о трибунале над Лукашенко

08:33 25.11.2022

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его ближайшие помощники должны быть привлечены к ответственности перед международным трибуналом и Международным уголовным судом. Об этом говорится в заявлении Европарламента.



Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой осудили действия властей Белоруссии, обвинив их в нарушении прав человека. Кроме того, они назвали Лукашенко виновным в "военных преступлениях на Украине".



Европарламент выразил поддержку белорусским наемникам, действующим на территории Украины. Депутаты также потребовали признать Белоруссию "оккупированной территорией" и призвали вывести российские вооруженные силы с ее территории.



Игорь Мартов