В Бишкеке с жутким скандалом открылся 1-й Всекыргызский курултай

08:38 25.11.2022

25 ноября 2022, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА

Первый Народный курултай. На форуме чуть не поспорили аксакалы



Сегодня в Бишкеке проходит первый Народный курултай. Во время мероприятия чуть не произошел скандал.



Депутат легендарного парламента Кемель Аширалиев стал объявлять фамилии кандидатов в совет аксакалов. Из каждой области, а также двух городов было предложено избрать по одному претенденту, который войдет в совет аксакалов. Кроме того, в этот совет, по его словам, должны входить представители трудовых мигрантов и религиозных конфессий. Всего должно быть 20 человек.



После того как совет аксакалов избрали, Кемель Аширалиев предложил его членам пройти в отдельное помещение для избрания спикера.



Один из делегатов курултая - Асеин Аракеев, присутствующий в зале, заявил, что аксакалов должно быть не 20, а 21. Он предложил избрать 21-м аксакалом себя. Ему объяснили, что 21-м членом совета избирается секретарь. Стороны едва ли не стали спорить.



В полемику вмешался президент. Садыр Жапаров предложил, чтобы спикера аксакалы выбирали в отдельном помещении.



В национальном форуме принимают участие более 1 тысячи делегатов из всех регионов Кыргызстана. На курултай также приглашены депутаты Жогорку Кенеша, члены кабинета министров и руководители государственных органов.



"Целью съезда являются непосредственная встреча главы государства и обмен мнениями с делегатами, избранными от регионов. Здесь не будет подготовленных, так называемых дежурных делегатов. Необходимо организовать взаимосвязь между народом и властью и предпринять дальнейшие шаги с учетом ключевых предложений по развитию страны", - ранее пояснял госсекретарь Суйунбек Касмамбетов.



По итогам курултая делегаты примут резолюцию. Мероприятие продлится два дня.



Народный курултай будет транслироваться в прямом эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов и на их страницах в социальных сетях.