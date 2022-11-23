|В Бишкеке с жутким скандалом открылся 1-й Всекыргызский курултай
08:38 25.11.2022
25 ноября 2022, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА
Первый Народный курултай. На форуме чуть не поспорили аксакалы
Сегодня в Бишкеке проходит первый Народный курултай. Во время мероприятия чуть не произошел скандал.
Депутат легендарного парламента Кемель Аширалиев стал объявлять фамилии кандидатов в совет аксакалов. Из каждой области, а также двух городов было предложено избрать по одному претенденту, который войдет в совет аксакалов. Кроме того, в этот совет, по его словам, должны входить представители трудовых мигрантов и религиозных конфессий. Всего должно быть 20 человек.
После того как совет аксакалов избрали, Кемель Аширалиев предложил его членам пройти в отдельное помещение для избрания спикера.
Один из делегатов курултая - Асеин Аракеев, присутствующий в зале, заявил, что аксакалов должно быть не 20, а 21. Он предложил избрать 21-м аксакалом себя. Ему объяснили, что 21-м членом совета избирается секретарь. Стороны едва ли не стали спорить.
В полемику вмешался президент. Садыр Жапаров предложил, чтобы спикера аксакалы выбирали в отдельном помещении.
В национальном форуме принимают участие более 1 тысячи делегатов из всех регионов Кыргызстана. На курултай также приглашены депутаты Жогорку Кенеша, члены кабинета министров и руководители государственных органов.
"Целью съезда являются непосредственная встреча главы государства и обмен мнениями с делегатами, избранными от регионов. Здесь не будет подготовленных, так называемых дежурных делегатов. Необходимо организовать взаимосвязь между народом и властью и предпринять дальнейшие шаги с учетом ключевых предложений по развитию страны", - ранее пояснял госсекретарь Суйунбек Касмамбетов.
По итогам курултая делегаты примут резолюцию. Мероприятие продлится два дня.
Народный курултай будет транслироваться в прямом эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов и на их страницах в социальных сетях.