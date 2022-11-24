Турецкая спецоперация мешает российской, - НГ

09:05 25.11.2022

24.11.2022



Лучшие бойцы Башара Асада вынуждены оставаться на защите Сирии

Владимир Карнозов



Российские военнослужащие, задействованные в спецоперации, используют бронетехнику, аналогичная которой есть и в распоряжении сирийских военных. Фото с сайта Министерства обороны РФ

Выступая в парламенте страны 23 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что национальные вооруженные силы приступили к выполнению контртеррористической операции Claw-Sword ("Коготь-Меч") на территории Сирии и Ирака. Это очередной этап объявленной весной 2019 года кампании Operation Claw ("Коготь"), которая уже унесла жизни полутора тысяч курдских повстанцев. Утром 21 ноября в воздух была поднята турецкая пилотируемая (70 самолетов) и беспилотная авиация, открыла огонь крупнокалиберная гаубичная и реактивная артиллерия. Декларируемая цель – уничтожить базы курдских движений в отместку за ряд ноябрьских террористических актов, включая обстрел района Каркамис приграничной провинции Газиантеп.



Как далеко зайдет военно-политическое руководство в Анкаре при осуществлении мести по отношению к Сирийским демократическим силам (СДС), которые считает отпрыском запрещенной Рабочей партии Курдистана (РКП), пока не известно. Тем более что Эрдоган сказал, что операция "Коготь-Меч" "не будет сведена только лишь к воздушной части". Это обстоятельство заставляет Дамаск привести в повышенную боеготовность Сирийскую арабскую армию (САА), чтобы в случае необходимости отдать ей приказ выступить на защиту суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.



Лучшими соединениями САА считаются 25-я дивизия специального назначения ("Силы Тигра") под командованием героя гражданской войны генерала Сухель Аль-Хасана и 5-й штурмовой корпус, сформированный и обученный при помощи российских военных советников. Общая численность этих соединений превышает 20 тыс. военнослужащих.



Пока существует угроза крупномасштабного вторжения в Сирийскую Арабскую Республику (САР), элитные бойцы президента Башара Асада будут оставаться на территории собственной страны в готовности отразить внешнюю агрессию. Таким образом, купируется озвученный полгода тому назад план по широкому привлечению добровольцев с Ближнего Востока к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине.



Напомним, что 11 марта с.г. министр обороны России Сергей Шойгу попросил президента Владимира Путина одобрить идею по набору в действующую армию граждан других государств, выразивших желание помочь России в проведении СВО. На тот момент МО РФ было получено более 16 тыс. заявок от уроженцев Ближнего Востока. "Добро" было получено, но до сих пор идея не реализована.



Возможно, проведенный весной анализ показал, что широкое (целыми воинскими подразделениями и частями) привлечение иностранных добровольцев имеет больше отрицательных, чем положительных сторон. Главное, что тогда Российская армия довольно успешно наступала сразу по нескольким направлениям, а противник казался слаб и деморализован.



Однако с тех пор в ходе и характере СВО наметились негативные тенденции. Они вызваны тем обстоятельством, что Украина смогла первой провести мобилизацию. Численность ВСУ выросла с 200–250 тыс. военнослужащих до, оценочно, 600–700 тыс., а с учетом прочих силовых структур и отрядов территориальной обороны – почти до миллиона. Такие данные приводились официальными деятелями киевского режима.



Летом на фронте протяженностью почти 1200 км сформировался дисбаланс: по живой силе противник в несколько раз превзошел российские войска, задействованные в спецоперации. Недостаток тяжелой техники, включая танки, бронемашины, реактивной и гаубичной артиллерии, был частично восполнен поставками стран НАТО, что позволило ВСУ провести осеннее контрнаступление. Хотя его цели полностью достигнуты не были, украинские военные сумели вытеснить российских с территории Харьковской и Николаевской областей, а также захватить ряд населенных пунктов в ЛНР и на Херсонщине.



Восстановить дисбаланс по живой силе призвана частичная мобилизация в РФ, объявленная 21 сентября, в ходе которой набрано 300 тыс. резервистов. В настоящее время сформированные из них подразделения проходят боевое слаживание, а отдельные уже переброшены в район проведения СВО. Однако даже такая радикальная мера пока не повлияла на тактику Российской армии – она продолжает стоять в обороне, построенной по берегам рек и возвышенностям местности.



Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли недавно заявил, что Российская армия в настоящий момент находится "в сложном положении". Его рассуждения сводятся к тому, что ВСУ вряд ли смогут вытеснить россиян с юго-востока Украины, а о наступательных операциях в обратном направлении даже и говорить нечего.



Если подобная оценка верна, то Москве необходимо всемерно заботиться о наращивании сил на линии фронта. Поэтому окончательно сбрасывать со счетов "добровольцев с Ближнего Востока" не стоит. Тем более что "тигры" Сухель Аль-Хасана, и штурмовики 5-го Армейского корпуса – хорошо подготовленные и мотивированные бойцы, с огромным опытом боевых действий и особой тактикой их ведения. Эти качества могут быть востребованы при взятии населенных пунктов, а таковых на счету воинов Асада – сотни. Важно, что 25-я дивизия аэромобильна, ее бойцы имеют опыт десантирования с вертолетов. При переброске их в зону СВО тащить с собой тяжелую технику не нужно – сирийцы используют такие же системы вооружений, что и Российская армия.



С чисто военной точки зрения, главный сдерживающий фактор – позиция Турции, вернее – ее готовность в любой момент расширить операции на территории Сирии. Несмотря на публичные обещания Анкары загодя предупреждать Москву и Вашингтон о проведении военных действий в САР, она порой действует по-другому.



На вопрос журналистов 21 ноября, обсуждалась ли операция "Коготь-Меч" до ее начала с американской или российской стороной, Эрдоган ответил: "На тему проводимой военной операции мы не имели каких-либо разговоров с президентом США Джозефом Байденом или президентом РФ Владимиром Путиным. Однако же как Байден, так и Путин и ранее знали, что мы можем проводить подобные вещи в данном регионе в любое время".



Интересно, что 18 ноября Эрдоган и Путин провели телефонный разговор. Согласно информационному сообщению на сайте www.kremlin.ru, собеседники обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, отметив положительную динамику торгово-экономических связей, и планомерное продвижение значимых совместных проектов. Особое внимание было уделено инициативе по созданию на турецкой территории "крупного газового хаба". Стороны договорились о продлении на очередные 120 дней срока действия Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов. Далее в сообщении говорится: "Владимир Путин еще раз выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями недавнего теракта в Стамбуле".



Напомним, что 13 ноября в 16 часов 13 минут на улице Истикляль в районе Бейоглу города Стамбула была приведена в действие адская машина. Взрыв оказался весьма мощным: повреждено несколько зданий, погибли 6 человек, не менее 81 получили ранения.



Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что взрыв устроили сторонники РКП. Самодельное взрывное устройство на место доставила женщина – эмигрантка из Сирии. Ее действия записала одна из городских видеокамер, и по горячим следам турецкой полиции удалось провести задержание. На допросе Ахлам Албашир созналась, что подложила сумку с взрывным устройством и что ранее прошла подготовку у курдских боевиков на территории САР.



Турецкие власти отказались принимать соболезнования в связи с гибелью ни в чем не повинных мирных жителей, поступившие от посольства США. В качестве причины называется поддержка Вашингтоном курдских движений, которые Анкара считает связанными с РКП и посему террористическими.



Согласно новостным сообщениям турецких СМИ, в числе почти 100 объектов, пораженных в первые пару дней операции "Коготь-Меч", оказались и базы СДС, которые были возведены при помощи американцев и использовались ими для подготовки курдского ополчения. "Начатая нами 19 ноября операция "Коготь-Меч" ведется в северных районах Ирака и Сирии. Это самая крупная, самая комплексная и наиболее эффективная операция Военно-воздушных сил Турции против террористических организаций за последнее время", – сказал министр обороны Хулуси Акар.



Выступая перед членами парламента страны, он предоставил статистические данные. По словам главы военного ведомства, с июля 2015 года на севере Сирии и Ирака, а также в самой Турции уничтожены 36 854 террориста, в том числе 3585 в текущем году.