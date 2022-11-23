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|Главным Курултай-баши кыргызов избран "журналист" Кадыр Кошалиев
09:52 25.11.2022
25 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Первый Народный курултай. Делегаты избрали Кадыра Кошалиева главой форума
Сегодня делегаты избрали председателя первого Народного курултая.
Им стал глава объединенного духовного общества "Кыргыз жолу" Кадыр Кошалиев. Ранее он был членом конституционного совещания. Входит в состав совета аксакалов курултая, избранного сегодня же. В нем 20 человек.
Известно, что Кадыр Кошалиев был одним из разработчиков законопроекта о Народном курултае. Он является заместителем организационного комитета по проведению курултая.
Отметим, что в форуме принимают участие 1 тысяча 72 делегата.