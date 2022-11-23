Жапаров порадовал со-курултайщиков очередным нацпатовским словоблудием

10:05 25.11.2022 Президент Садыр Жапаров 25 ноября выступил с обращением на первом народном курултае.



Пресс-служба президента распространила текст обращения главы государства:



"Исконное послание наших предков, чьи следы лежат в складках древней истории, прошедших долгий путь от Алтая до гор Ала-Тоо, и чьей славой гордятся потомки гласит: "Мы, потомки отца Манаса, чувствуем свою большую ответственность перед грядущим поколением и приступаем к сегодняшнему великому делу, не забывая о том, что "основа нации – это крепкое государство, построенное на века".



Это бессмертное наследие звучит в каждой строчке и каждом такте великого эпоса "Манас", отражающего историю и судьбу нашего народа. Наши предки признавали, что единство и справедливость лежат в основе управления нацией.



Курултай – самый справедливый, самый традиционный и ценный институт государственного управления, доставшийся в наследство от наших предков. Сегодня Курултай вернул свой статус общественно-политического института в соответствии с историческим наследием нашего народа благодаря новой Конституции Кыргызской Республики.



Учитывая требования Конституции и пожелания народа, для меня большая честь исполнить свою роль в новейшей истории Кыргызстана, подписав Указ о Народном Курултае, и представить проект конституционного закона "О созыве Народного Курултая" в Жогорку Кенеш!



В истории нашего народа не мало случаев, когда будущее государства определялось через Народное собрание. К примеру, опыт проведения Народного Курултая существовал



- и во времена Кыргызского государства, которое упоминается в китайских источниках еще в 10 веке до нашей эры;



- и нашего государства, соперничавшего с гуннами в 3 веке до нашей эры;



- и Великого кыргызского каганата, возглавляемого каганом Барсбеком и его последователями в 840 годах;



- и во времена Тагай бия-Мухаммеда до появления государственных структур при Ормон-хане Ниязбек уулу!



В жизни древних кочевых народов Народный Курултай поднялся на феноменальную высоту, определяя государственность, государственное управление, обеспечивая целостность государства. Через этот институт Курултая наши предки связали народ с властью и сделали народ реальным собственником власти. Поэтому мы, не разрушая эти древние традиции, в то же время адаптировав наше население к современным реалиям, намерены восстановить институт Народного Курултая для принятия важных решений.



Не ошибусь, если скажу, что сегодняшний Первый Народный Курултай является еще и великим Народным собранием, где все граждане Кыргызстана будут иметь возможность предложить свои идеи и обсудить пути роста и развития нашего государства.



Уверен, что институт Народного Курултая будет укреплять Кыргызское государство через объединение общества вокруг национальных интересов, что позволит поддерживать его устойчивое развитие и это в свою очередь приведет к повышению качества жизни.



Институт Народного Курултая, целью которого является реализация консенсуса общин, составляющих народ Кыргызстана, доложен изучать согласованную позицию широкой общественности в принятии значимых государственных решений, и предлагать новые идеи руководству страны по ключевым вопросам развития государства.



Уважаемые делегаты Первого Народного Курултая! Уважаемые гости!



В нашей Конституции предусмотрено, что Президент Кыргызской Республики ежегодно выступает перед Народным Курултаем с докладом о ситуации в стране, а также основных направлениях внутренней и внешней политики.



Подробную информацию о работе, проводимой руководством страны за последние два года, вы увидели в вышеприведенном видео. Теперь давайте перейдем к сегодняшним не менее серьезным вопросам.



Поскольку каждый шаг, направленный на улучшение жизни людей и развитие государства, зависит от государственного бюджета, с момента прихода к власти были приложены все усилия для пополнения казны страны. Была усилена фискальная политика и найдены возможности для увеличения доходов.



В результате показатели консолидированного бюджета на 2020 год составили 248 млрд сомов, а на конец 2021 года он достиг 313,0 млрд сомов, без введения каких-либо дополнительных налогов, без увеличения суммы налогов, наоборот, устранив некоторые их виды.



Как уже говорилось, мы настойчиво стремимся к достижению этого показателя в 400,0 млрд сомов в этом году и 500,0 млрд сомов в следующем году. Эти показатели говорят о том, что в бюджет начали поступать средства, которые ранее коррупционным путем попадали в чей-то карман. Даст Бог, мы добьемся этой цели.



Хотя приведенные цифры показывают сухие миллиарды, вы понимаете, что за каждым сомом стоит судьба человека и будущее государства.



В результате увеличения доходов государственной казны с октября 2020 года по настоящее время за счет средств республиканского бюджета завершены строительно-ремонтные работы 193 объектов социальной сферы. Благодаря финансированию благотворительных фондов, фондов регионального развития и доноров построен и введен в эксплуатацию ряд социальных объектов.



Сегодня государство тратит миллиарды средств на повышение зарплат, пенсий, пособий, которые не поднимались много лет, а также на строительство школ, социальных объектов и на оборону страны. Без этого никак. Социальная составляющая – главное направление нашей политики. Особенно в момент мирового экономического кризиса, когда цены растут, и жизнь становится все труднее,



Кроме того, должен отметить, что у нас есть несколько готовых бизнес-планов, и мы надеемся, что они будут успешно реализованы и созданы новые рабочие места.



С момента вступления в должность gрезидента, несмотря на определенные трудности, удалось не только сохранить государственные интересы, но и упрочить межгосударственные связи с нашими политическими стратегическими партнерами и дружественными странами.



Помимо улучшения наших внешних связей, активно участвуя в международных мероприятиях, была проделана большая работа по привлечению внимания мирового сообщества, международных доноров, финансовых институтов к Кыргызстану.



Теперь позвольте мне кратко коснуться наиболее важных успехов, которые мы достигли за прошедший период.



В первую очередь, это природа и недра Кыргызстана, которыми сегодня гордится каждый кыргызстанец, говоря, что "вода этой земли – лекарство, камни – золото".



В то же время возникает вопрос: "Как мы будем использовать наши недра на благо нашей страны". Переживания нашего народа не беспочвенны! Сколько людей посвятили свои жизни тому, чтобы вернуть народный золотой рудник, такой как "Кумтор", который из-за коррупции служил обогащению экономики других стран.



Слава Богу, благодаря нелегкому труду команды сыновей и дочерей нашего Отечества, обладающих глубокими знаниями, умеющих отличать черное от белого, имеющих чистое сердце и свободно говорящих на нескольких языках, мы вернули крупнейшее месторождение Кыргызстана его народу.



Отныне наши важнейшие недра будут работать на развитие государства. Наши неразведанные и неразработанные месторождения будут разрабатываться самим государством. Разумеется, доходы от них будут использованы в интересах народа, для развития стратегических направлений экономики Кыргызстана. Уже приняты нормативно-правовые акты, которые предусматривают, что государство должно иметь долю в освоении наших недр.



Отныне управление недрами, ставшими достоянием народа и являющимися собственностью государства, будет строго контролироваться. При этом серьезное внимание уделяется вопросам создания условий для инвесторов и привлечения инвестиций в разработку полезных ископаемых, что будет способствовать развитию экономики страны. Если мы хотим быть сильной и развитой страной в будущем, мы должны использовать все крупные месторождения в стране на благо государства и в то же время не забывать о нуждах местного населения.



Тогда мы выполним требования нашего народа, тогда не будет претензий и будет надежда на светлое будущее!



Уважаемые делегаты, многим из вас знакома эта проблема. Поэтому я хотел бы пригласить вас и в будущем сообща обсуждать такие вопросы, работать вместе и высказывать свои мысли.



Второе, нам зазорно импортировать электроэнергию, живя у истоков воды. Мы обязаны правильно использовать данный нам от Бога дар - возможности производства электроэнергии для нужд страны - и превратить его в главное богатство нашего народа.



"Будь главой воды, прежде чем стать главой людей!", - говорили наши мудрые отцы. Несмотря на экономические трудности, мы приступили к строительству ГЭС "Камбар-Ата-1". Начало строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, будущего флагмана кыргызской энергетики, является большим шагом на пути к энергетической независимости страны. Даст Бог, достроим и введем ее в эксплуатацию.



В то же время мы начали строительство нескольких малых ГЭС. Некоторые из них будут введены в эксплуатацию в ближайшее время. Мы обязательно выведем страну из энергетического кризиса и станем ведущей страной, которая экспортирует электроэнергию, а не покупает ее за границей.



ГЭС "Камбар-Ата-1" – очень важный стратегический проект для нашей страны! В дальнейшем у нас есть планы по строительству подобных крупных стратегических ГЭС. Благодаря нашей природе, у нас есть такие возможности.



В-третьих, мы достигли договоренности о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, о которой говорили с первых лет нашей независимости, но так и не решили из-за противопоставления некоторых политических интересов. Строительство этой железной дороги даст возможность выхода к морю и сделает нашу железную дорогу транзитной. Что даст большие экономические возможности для развития.



На сегодняшний день из Китая прибыли инженеры-специалисты, которые проводят исследования в Нарынской и Жалал-Абадской областях. Эта дорога создает широкие условия для получения государством больших доходов и привлечения иностранных инвестиций в будущем.



В-четвертых, в будущем, мы намерены использовать собственные железорудные месторождения и строить современные заводы по переработке железной руды и производства изделий, вместо закупки железа со стороны, для строительства железных дорог, гидроэлектростанций и всех сооружений в стране.



Причина в том, что сегодня мы тратим миллионы долларов в год на покупку железа. Чтобы быть более точным, скажу, что миллионы долларов наших денег уходят из страны каждый год только для того, чтобы купить железо. Если на эти средства мы сможем построить современный завод по переработке железной руды, мы не только остановим отток крупных средств из нашей страны, но и принесем значительный доход в казну государства за счет экспорта.



В-пятых, мы сосредоточены на активном участии в развитии глобальных новых цифровых и нанотехнологий.



Мы собираемся принять новую национальную программу подготовки сильных программистов, способных работать в своей стране и конкурировать на мировом рынке. Если нам удастся в ближайшие годы обучить тысячи программистов, откроется путь для большего дохода, чем денежные переводы соотечественников, работающих сегодня за границей.



В то же время у нас есть план помощи нашим гражданам, работающим в передовых компаниях в области цифровых и нанотехнологий по всему миру, реализовать свои цели на благо своей Родины, и побудить их работать в своей стране.



В-шестых, мы прекрасно знаем, что за годы независимости были допущены серьезные упущения в области образования. По сути, мы не обратили внимания на важную роль образования и науки в настоящем и будущем развитии нашей страны.



Согласно недавним международным исследованиям, установлено, что качество образования в средних школах Кыргызстана сильно снизилось. На это есть несколько причин. Одна из причин в том, что статус учителей упал как никогда раньше.



Мы все знаем, что только образованный учитель может дать хорошее образование ученикам. И не только это фактор влияет на общую картину образования. Мы должны понимать, что если мы не изменим отношение к учителям, то профессионалы, лучше всех знающие свое дело, не пойдут преподавать. Это касается и родителей, и государство, которое обязано заботиться об учителях.



Как видите, мы работаем в этом направлении. Были пересмотрены стандарты образования. На основании Указа проведена соответствующая работа по ротации директоров школ, которая начала давать хорошие результаты. Заработная плата учителей увеличилась за счет поиска источников финансирования. В результате чего растет количество желающих работать в школах. Государство и впредь будет уделять большое внимание учителям.



Кроме того, мы взяли на себя задачу по обновлению учебных материалов, полного обеспечения образовательного сектора компьютерами, обновлению образовательных программ школ до мировых стандартов.



Уважаемые делегаты! Участники встречи!



Принимая во внимание, что проводимая работа – это первый шаг к повышению качества образования, сегодня на Курултае можно также обсудить будущее нашей страны – это конечно же наша молодежь. Мы должны вместе найти пути и определить приоритеты воспитания и образования нашего молодого поколения. Неравнодушная к будущему Кыргызстана, нравственная и образованная, любящая свою Родину молодежь – вот наша цель и наше будущее!



Сегодня мы думаем о полном пересмотре государственного подхода к вопросам молодежи.



Мы часто говорим фразу "молодежь – это наше будущее", но мы пренебрегаем заботой о ней и не спешим указать молодежи правильное направление в формировании восприятии общества, не объясняем, как отличить государственныее и национальные интересы от антигосударственных.



Отныне мы постараемся придавать большое значение этому аспекту проблемы. Я хотел бы попросить вас поделиться своими мыслями в этом направлении.



В то же время в сегодняшних реалиях уровень развития науки, технологий и инноваций является одним из основных приоритетов развития общества. Принимая это во внимание, в первую очередь государство уделяет особое значение процессу разработки новых образовательных методов развития науки в нашей стране, которые будут осуществлять непосредственное использование научных достижений в нашей жизни.



Нельзя забывать, что, если инновационные возможности в стране не будут соответствовать потребностям производства, это приведет к разрыву связи между наукой и производством. Это очень важный момент! В связи с этим издан Указ "О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики".



При этом 5 вузов страны приобрели особый статус, обеспечивающий широкую организационную, финансовую и академическую автономию. Теперь эти университеты станут инновационными и конкурентоспособными исследовательскими центрами.



Седьмое. Какое бы могущественное государство мы ни взяли, мы увидим, что сильный духом, сплоченный народ есть ядро государства, гора и столп, на котором оно держится. Государство с таким народом, способным на все, сильно и не колеблется ни перед какими ударами. Мы великий народ, имя которого сохраняется на протяжении более чем 3000-летней истории.



Мы не потеряли единства даже в самые суровые времена нашей истории и сохранили нашу государственность! Мы должны помнить, что именно священные духовные ценности великого кыргызского народа, прошедшего через 3000-летнюю историю, его язык и культура, спасли наш народ от бурь времени!



Сегодня японский, китайский и корейский народы являются ярким доказательством того, что только при сочетании национальных традиций, ценностей, новых технологий и экономических реформ страна будет развиваться, и будет создана сильная нация!



Слава Богу, как мы сказали выше, наши предки оставили нам богатое наследие, традиции и ценности. Просто мы должны уметь их перерабатывать в соответствии с требованиями времени, правильно их использовать и направлять!



Как известно, родной язык играет особую роль в устойчивом развитии государства и является гарантом сохранения нации, однако, горькая правда состоит в том, его значимость упоминается только в выступлениях, статьях и дискуссиях, по сути оставаясь лишь на бумаге, а на деле ему не уделяется должного внимания!



Хотя мы говорим об этом, но только на словах поддерживаем, в его широком распространении остается много нерешенных вопросов. Расширены полномочия Комиссии по государственному языку, а в целях реализации единой политики в сфере развития государственного языка принят Указ о ее переименовании в Национальную комиссию по государственному языку и языковой политике.



Перед нами стоит задача обучить кыргызстанцев свободно говорить, писать и думать на кыргызском языке, сделать его настоящим государственным языком! Для этого должен быть должный уровень внутренней необходимости, без которого язык не сможет полностью приобрести свой статус. Важным является также вопрос создания возможности гражданам других национальностей, проживающим в нашей стране, овладевать государственным языком по собственному желанию. Необходимо обсудить данный вопрос с вами сегодня.



О сфере культуры.



Кыргызский народ всегда ценил духовное богатство выше материального. Но в последние годы роль интеллектуальной элиты заняли олигархи, а носители духовных богатств остались на обочине жизни! Это чистая правда. Ни для кого не является секретом тяжелое положение, как с моральной, так и материальной стороны, в котором оказались представители культуры, носители традиций. Именно поэтому принят Указ "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности", а также разработана и принята концепция по его реализации.



Далее в продолжение издан Указ "О национальной традиции". Сегодня государство повысило заработную плату до 100 процентов и уделяет особое внимание работникам отрасли, сохраняющей искусство и культуру Кыргызстана и вносящей большой вклад в ее дальнейшее развитие.



Как отмечал Чынгыз Айтматов: "Эпос "Манас" - сияющая вершина духовного наследия кыргызского народа", и для широкого распространения основы культуры - эпоса "Манас" - государство взяло под свое крыло манасчы и открыло театр "Манас", который помогает объединить их и продвигать данное искусство.



Кроме того, издан Указ "О мерах по созданию условий для всестороннего изучения и исследования трилогии эпоса "Манас" и творческого наследия Ч.Т. Айтматова". Ведь мы гордимся прославленным Чынгызом Айтматовым, писателями, киноактерами, художниками, композиторами и архитекторами, чьи произведения стали бесценным духовным богатством кыргызского народа. Здесь стоит сказать горькую правду.



Признаем, что в последующие годы государство не уделяло должного внимания творческой сфере. Для устранения этого будут предприняты неотложные меры. Одним из основных направлений государства станет создание всех соответствующих условий и проявление заботы о творческих людях.



С пониманием того, что культура является элементом единства, фундаментом и корнями государства и нации, будет разработана программа по поддержке творческих деятелей. Мы не сможем выбраться из духовной нищеты, если не позаботимся и не создадим людям искусства условия для творчества. И без этого мы сейчас наглядно видим, как национальные ценности изменяются, а традиции, нравственность и институты, которые их несут, постепенно исчезают.



Институты старшего поколения, семьи, родителей и все другие, которые естественным образом обеспечивали получение воспитания, сегодня в большой опасности! Это большое предупреждение для знающих и понимающих! Я хотел бы предложить вам на сегодняшней встрече обратить внимание на эти вопросы и подумать о том, как мы можем восстановить духовные и культурные ценности!



Уважаемые кыргызстанцы! Уважаемые представители народа!



Глобальное распространение пандемии COVID-19 и последовавшие за ней политические события оказали негативное влияние на экономику и безопасность стран мира, в котором сейчас происходят неожиданные изменения и повороты.



Новые угрозы и проблемы возникли у всех стран, в том числе и Кыргызстана. Одной из них является вопрос безопасности. Последние события, угрожающие целостности нашего государства, взволновали и обеспокоили каждого кыргызстанца. Откровенно говоря, основной причиной трагических событий, где в столкновениях оборвались жизни наших пограничников и местных жителей, стало то, что процессы по уточнению линий границ не были доведены до конца и растянулись на длительное время.



Сегодня мы урегулировали пограничные вопросы с 3-мя соседними странами.



Сейчас мы полностью приступили к решению вопросов с границами с соседним Таджикистаном, и прилагаем все усилия, чтобы завершить их в самые кротчайшие сроки. Мы никогда не забудем мужества храбрых сынов нашего народа, не пожалевших жизни за землю кыргызов! И наша главная цель - несмотря ни на какие трудности решить все пограничные проблемы, переходившие от одной власти к другой, не оставляя их следующим поколениям.



Нельзя допускать, чтобы из-за небольшого клочка земли происходили вооруженные конфликты, гибли люди, родители теряли своих детей, на которых возлагали свои надежды. Нет ничего дороже человеческой жизни! И мы не забываем и никогда не забудем, что наш главный долг – сохранить и передать потомкам благословенную землю, доставшуюся нам от предков!



По вопросу о Кемпир-Абаде.



Была проведена большая разъяснительная работа среди различных групп населения. Подробно проинформировали местных жителей, видных деятелей республиканского уровня и наших соотечественников, сомневающихся в правильности разрешении вопросов границ, что все наши усилия направлены только в интересах государства, в интересах народа.



Пограничные проблемы можно решить только двумя способами: один - путем мирных переговоров, другой, военным путем, проливая кровь наших граждан. Кыргызстан, как демократическое, правовое государство, всегда твердо стоял на позиции мирного урегулирования вопросов границ и впредь будет занимать эту позицию.



Не увенчались успехом усилия тех, кто противился решению данной проблемы, кто искажал информацию, факты, правду по Кемпир-Абаду, играл на чувствах народа в целях создания нестабильной ситуации в стране и дестабилизации общественного мнения для реализации своих личных интересов.



Я рад видеть среди наших граждан много грамотных и образованных людей, понимающих, что вопросы по границе решаются в нашу пользу! Еще раз хочу выразить огромную благодарность нашему народу, который поддержал окончательное решение пограничного вопроса, предотвращая таким образом возникновение новых конфликтов. Вы прекрасно понимаете, что современные вызовы, связанные с безопасностью, требуют от нас укрепления обороноспособности, и в этих целях вновь создано Министерство обороны и проводится усиление нашей армии.



Вы видите усилия по всестороннему укреплению войск и обороноспособности страны.



Когда я вступил в должность, у нас не было бронированной военной техники, а на данный момент из республиканского бюджета выделены беспрецедентные средства, на которые закуплены специальные бронеавтомобили марки "Тигр", тяжелые армейские грузовые автомашины, ударные беспилотные летательные аппараты "Байрактар-ТБ2", "Акынжи", "Аксунгур" и другие современные виды вооружения и военной техники.



Ваше доверие к властям должно быть прочным в вопросах сохранения территориальной целостности нашей страны, обеспечения безопасности границ, уточнения пограничных линий!



Кроме того, в наших планах начать работу в направлении формирования у детей сознания любви к Родине и необходимости ее защищать. Необходимо поднимать вопросы обороны, безопасности, воинского долга на новый качественный уровень, совершенствовать военную политику с учетом требований времени!



Для каждого гражданина большой честью должно быть служение стране. Вы видите ситуацию в мире сегодня. Ситуация сложная, поэтому это должна быть одна из важных целей, поставленных нами. В настоящее время во всем мире делается упор на экологическую безопасность, а экологические проблемы бьют в набат со всех сторон.



Одной из наиболее серьезных проблем в Кыргызстане, являющегося частью мира, стала экологическая безопасность. Не только мы, но и туристы, приезжающие в нашу страну, наслаждаются прекрасной природой во всех семи областях. Народ Кыргызстана с незапамятных времен живет в гармонии с природой, мы - особый народ, который бережно относился к каждому камню и дереву. Данная национальная черта передавалась от отца к сыну, из поколения в поколение как традиция, ценность, наследие. Мы никогда не должны забывать, что естественная природа вокруг нас – это тоже бесценный дар наших предков.



В целях бережного отношения к природе, Кыргызстан представил в ООН ряд предложений, объявил 2022 год "Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости", а также провел мероприятия в области охраны природы в рамках национальной кампании "Зеленое наследие".



Прогрессивное человечество снова пытается кардинально изменить свое отношение к природе. Сегодня самые дорогие продукты в мире - это органическая пища, выращенная естественным путем без использования химических удобрений.



Самыми дорогими туристическими направлениями являются районы, сохранившие природную среду, еще не тронутую человеком. Кыргызстан является страной, которая имеет возможность проводить большую работу в данных направлениях.



Также в мире проблема нехватки водных ресурсов с каждым годом становится все более острой. Кыргызстан – страна ледников, хранящих водные ресурсы Центральной Азии. Уменьшение площади ледников сегодня беспокоит мировое сообщество. Мы пытаемся создавать многолетние программы с участием мировых фондов через посредничество ООН, направленные на сохранение и защиту ледников.



В настоящее время ведутся работы по разработке комплексной экологической программы, глубоко изученной с научной стороны.



Уважаемые гости и участники Народного Курултая!



Пришло время провести административно-территориальную реформу. Считаю, что все это будет основной целью в построении развитого общества и одной из наших главных задач на ближайшую перспективу. Сегодня необходима новая модель административно-территориального устройства, с внедрением новой системы управления, отвечающей требованиям момента.



Поэтому мы приняли Указ "О дальнейших мерах по совершенствованию административно-территориального устройства и развитию регионов Кыргызской Республики". На данный момент начата подготовка к административно-территориальной реформе, в качестве экспериментального пилотного региона выбран Тюпский район Иссык-Кульской области. В рамках этой реформы на базе 13 айыльных аймаков Тюпского района планируется организовать 5 укрупненных айыльных аймаков. Результаты реформы в Тюпском районе будут всесторонне изучены и учтены, а следом пройдет полноценная административно-территориальная реформа по всей республике.



Как я уже говорил в начале своего выступления, приоритетным вопросом внешней политики является защита прав и интересов наших граждан, находящихся за рубежом. Именно поэтому в целях расширения дипломатических и консульских представительств за рубежом открыты посольства в ряде стран и консульства в ряде городов. Ведется работа по системе "Мекен-карт", которая упростит вопросы виз, транзита, въезда и выезда на территорию страны, миграции соотечественников, пребывающих за рубежом.



Уважаемые участники Курултая!



В этом году исполняется 31 год с тех пор, как мы обрели независимость, к которой стремились веками. За этот более чем четверть вековой период, наряду с нашими успехами, у нас есть и некоторые недостатки. Мы должны признать свои ошибки. Какие важные вопросы, волнующие нас сегодня, мешают развитию нашей Родины? Предлагаю подробно поговорить, обсудить и высказать идеи о самых важных из них.



По-прежнему существует проблема коррупции, которая разъедает страну изнутри, мешает развитию и прогрессу Кыргызстана, пустив свои корни во все сферы. С момента прихода к руководству страной, главной обязанностью была борьба с коррупцией, однако, надо открыто признать, что коррупция широко пустила свои корни и полностью избавить общество от этой болезни пока не удалось.



Коррупция не уменьшается: отрезаем одну голову этой порчи, превратившейся в двуглавого дракона, но тут же вырастает другая. Однако не будем опускать руки, ожесточенная борьба с коррупцией продолжается. Хотя численность населения страны достигла отметки 7 миллионов человек, тем не менее численность населения не большая, все видно, как на ладони, все хорошо знают друг друга, кто чем дышит и как богатеет.



Таким образом, руководство страны посредством законов препятствует тем, кто присваивает средства государства и народа, создавая различные коррупционные схемы. В рамках законодательства ведется работа по возмещению причиненного государству ущерба. Уверен, что если вместе с вами мы сможем направить силу Курултая, а значит силу народа, на борьбу с коррупцией, то результат безусловно будет.



Хочу отметить, что один из основных вопросов, на котором мы должны сосредоточиться в ходе Народного Курултая - это последствия коррупции и меры по ее предотвращению.



Если наш народ и дальше будет защищать коррупционеров, мол, он мой родственник или земляк, то мы никогда не сможем избавиться от этой болезни. Если все мы, каждый из нас повсеместно осудит коррупционеров, похищающих государственное, то бишь народное имущество, если мы не поддержим их, сказав: "Вы коррумпированы? Значит, будете нести ответственность по закону", тогда и только тогда мы вместе победим коррупцию. Сегодня хотелось бы услышать ваши предложения и по этому очень важному для страны вопросу.



Уважаемые делегаты Народного Курултая!



Выше я отметил лишь несколько основных вопросов, которые волнуют сегодня всех кыргызстанцев.



Как я упомянул в начале своего выступления, с древних времен наш народ поднимал и обсуждал серьезные вопросы на открывающих широкий путь в будущее Народных Курултаях - Великих Собраниях. На этих Великих собраниях – Народных Курултаях - народ искал ответы на вопросы: "Кем мы были, кем стали, что мы делаем сегодня, какое будущее мы создали для следующих поколений" и принимали судьбоносные решения.



Мы не забыли заветы предков! Как говорится: "Доброму совету цены нету", возможно, вы обнаружите проблемы, мешающие развитию нашей страны, и дадите советы и предложения, как от них избавиться.



У народа есть поговорка: "Сокроешь болезнь - ее откроет смерть". Ради благородной цели по обеспечению развития Кыргызстана и увеличения благосостояния народа я призываю всех вас объединиться, высказать здесь правду о проблемах и предложить пути решения! Я думаю, что это главная задача каждого участника этого собрания.



Есть ряд серьезных причин, по которым проходящий Народный Курултай является настоящим Народным собранием. Во-первых, как известно, институт Народного Курултая внесен в Конституцию. Во-вторых, делегаты Народного Курултая избирались исключительно от народа. В Народном Курултае нет ни одного государственного служащего. Мы не допустили участия представителей власти в качестве делегатов Народного Курултая.



Народ сам решил, кого избрать делегатом Народного Курултая. Как вас избрали, как прошли выборы, вы сами тому свидетели. Поэтому вы сами должны ответить, собрались ли на Курултай "дежурные" делегаты, как говорят некоторые, или это Курултай действительно избранных представителей народа. Я думаю, что мы имеем полное право назвать это собрание настоящим Народным Курултаем.



Уважаемые делегаты Народного Курултая, позвольте мне заранее ответить еще на один вопрос.



Известно, что делегаты из разных регионов имеют намерение рассказать о проблемах своего региона и максимально их решить. Некоторые вопросы не решаются уже в течение 40-50 лет. Мы хорошо знаем о таких проблемах на местах. По мере повышения экономического потенциала страны мы будем усиливать соответствующую работу по их решению. Даст Бог, мы делаем все возможное для разрешения этих вопросов в ближайшее время.



Я верю, что на сегодняшнем Национальном собрании будут подняты вопросы государственной важности и обсуждаться пути их решения! Я надеюсь, что каждый из вас внесет свой вклад в это, поделившись своими амбициозными идеями и предложениями. Призываю каждого из вас своими выступлениями и предложениями высоко поднять престиж Народного Курултая - Великого национального собрания, название которого говорит само за себя.



Поставив интересы страны и народа выше личных интересов, родства и раздоров, если нам удастся вместе работать на благо государства и народа, то мы сможем вернуться к нашей великой традиции, оставленной предками, и стать народом, способным мыслить на национальном уровне! Мы возродим ядро ​​древней Великой кыргызской цивилизации и оставим достойное наследие следующему поколению! Поэтому сегодня вместе с вами мы вспоминаем начинания предков, путь, которым они шли, и приступаем к делу с верой в то, что продолжим его.



Пожелаем, чтобы каждый из нас соответствовал словам, которые говорим, и делам, которые делаем. Пусть отныне наш Народный Курултай станет настоящим собранием, служащим народу! Пусть фундамент нашего государства будет крепок на века! Пусть начатое дело будет успешным!



Уважаемые участники Курултая! Теперь слово передадут вам, а мы будем слушать. При завершении Курултая мы безусловно ответим на важные вопросы.



Каждый из вас приехал со всех уголков, со всех айыльных аймаков нашей республики. Давайте послушаем ваши предложения. Конечно, будут высказаны и острые слова. Потому как, не говоря о региональной инфраструктуре, есть забытые села, куда высокопоставленные представители власти не заглядывали последние 40-50 лет.



Сегодня здесь присутствуют представители всех ветвей власти. Есть и депутаты Жогорку Кенеша. Никто не уйдет, все будут здесь находиться два дня и слушать до конца. Также будет вестись стенограмма, позже с ней начнут работать члены Кабинета Министров. Мы напрямую выслушаем ваши проблемы, включим в бюджет на следующий год мероприятия по их разрешению. Это еще одна цель сегодняшнего Курултая". Источник - kg.akipress.org

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