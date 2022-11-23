Ракетные войска представляют самый засекреченный вид НОА Китая, - Александр Храмчихин

10:14 25.11.2022 Китай прикрывается ядерным щитом



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.



Бомбардировщики семейства Н-6 (развитие Ту-16) оснащаются крылатыми ракетами, близкими по конструкции к DH-10 наземного базирования.

Вид НОАК, ранее известный как "Вторая артиллерия" или "Второй артиллерийский корпус", является китайским аналогом российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В его состав входят силы ядерного сдерживания (СЯС) наземного базирования. В начале 2016 года этот вид войск был официально переименован в Ракетные войска НОАК.

Данные о Ракетных войсках полностью засекречены китайской стороной, которая традиционно не предоставляет никаких официальных данных о количестве ракет и боевых частей (БЧ).



СТРУКТУРА ВОЙСК



Из различных источников известно, что в состав Ракетных войск входят ракетные армии (ракетные базы). В состав каждой армии (базы) входит несколько бригад. Каждая бригада включает до шести ракетных батальонов, каждый батальон имеет на вооружении одну шахтную пусковую установку (ПУ) для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) DF-4 и DF-5.



Для всех остальных ракет (мобильных) в состав каждого батальона входит до трех ракетных рот, которые, в свою очередь, могут включать до трех ракетных взводов. В зависимости от типа мобильных ракет одна ПУ может состоять на вооружении либо роты, либо взвода. Соответственно бригада может иметь на вооружении от 6 (для шахтных ракет) до 54 ПУ; количество ракет может превышать количество ПУ.



Предположительно, после военной реформы 2017 года все ракетные бригады стали включать по шесть батальонов, в каждом из которых – по три роты. Разница только в количестве взводов в роте: от одного для "больших" ракет до трех для "маленьких". Есть предположение, что если бригада оснащена ракетами с ядерными БЧ (ЯБЧ), в ней вдвое меньше ПУ, чем если бригада оснащена теми же ракетами с обычными БЧ. Но это именно предположение.



Штаб 61-й ракетной армии находится в городе Хуаншань (провинция Аньхой). В ее составе 611-я (Чичжоу, Аньхой; оснащена баллистическими ракетами средней дальности (БРСД) DF-21 с ЯБЧ), 612-я (Цзиндэчжэнь, Цзянси; DF-21А или С), 613-я (Шанжао, Цзянси; оперативно-тактические ракеты (ОТР) DF-15В/С), 614-я (Юнъань, Фуцзянь; ОТР DF-11А или БРСД DF-17), 615-я (Мэйчжоу, Гуандун; ОТР DF-11А), 616-я (Ганьчжоу, Цзянси; DF-15), 617-я (Цзиньхуа, Чжэцзян; ОТР DF-16), 618-я (видимо, DF-11) ракетные бригады.



Штаб 62-й ракетной армии находится в городе Куньмин, провинция Юньнань. В ее составе 621-я (Ибинь, Сычуань; БРСД DF-21, или DF-26, или МБР DF-31AG), 622-я (Юйси, Юньнань; DF-31 c ядерными БЧ), 623-я (Лючжоу, Гуанси-Чжуанский автономный район; крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) DН-10), 624-я (Цинъюань, Гуандун; противокорабельные ракеты (ПКР) DF-21D, или КРНБ DH-10, и/или ОТР DF-16, или DF-26), 625-я (Цзяньшуй, Юньнань; DF-21 или DF-26 c ЯБЧ), 626-я (Цинъюань, Гуандун; DF-21С/D или DF-26 с ЯБЧ), 627-я (Пунин, Гуандун; DF-26 или DF-17) ракетные бригады.



Штаб 63-й ракетной армии находится в городе Хуайхуа, провинция Хунань. В ее составе 631-я (Цзинчжоу, Хубэй; шесть МБР DF-5А/В с ЯБЧ), 632-я (Шаоян, Хунань; МБР DF-31АG с ЯБЧ), 633-я (Хуйтун, Хунань; шесть DF-5А с ЯБЧ), 634-я (округ Тундао, Хуайхуа, Хунань; видимо, МБР DF-41 с ЯБЧ), 635-я (Ичунь, Цзянси; КРНБ DН-10), 636-я (Шаогуань, Гуандун; БРСД DF-21С или DF-16), 637-я ракетные бригады.



Штаб 64-й ракетной армии находится в городе Ланьчжоу, провинция Ганьсу. В ее составе 641-я (Ханьчэн, Шэньси; DF-31А с ЯБЧ), 642-я (Датун, Шаньси; DF-31А с ЯБЧ), 643-я (Тяньшуй, Ганьсу; DF-31АG с ЯБЧ), 644-я (Ханьчжун, Шэньси; видимо, МБР DF-41 с ЯБЧ), 645-я (Иньчуань, Нинся-Хуйский автономный район), 646-я (Корла, Синцзян-Уйгурский автономный район; БРСД DF-21В/С или DF-26), 647-я (Синин, Цинхай) ракетные бригады.



Штаб 65-й ракетной армии находится в городе Шэньян, провинция Ляонин. В ее составе 651-я и 654-я (обе Далянь, Ляонин; БРСД DF-21 и DF-26 с ЯБЧ), 652-я и 655-я (Тунхуа, Цзилинь; ОТР DF-15 или БРСД/ПКР DF-21А/С/D), 653-я и 656-я (Лайу, Шаньдун; DF-21С/D в 653-й, МБР DF-31AG или КРНБ DH-10 в 656-й) ракетные бригады.



Штаб 66-й ракетной армии находится в городе Лоян, провинция Хэнань, там же развернута 664-я ракетная бригада с БРСД/ПКР DF-21C/D (или с МБР DF-31AG). Также в составе армии 661-я (Линбао, Хэнань; шесть МБР DF-5B с ЯБЧ), 662-я (Луанчуань, Хэнань; шесть МБР DF-4 и DF-5А с ЯБЧ, возможно, заменяются на DF-41), 663-я (Наньян, Хэнань; МБР DF-31А с ЯБЧ), 665-я (Синьсян, Хэнань), 666-я (Синьян, Хэнань; БРСД DF-21С или DF-16 или DF-26) ракетные бригады.



61-я армия находится в зоне ответственности Восточного командования НОАК, 62-я и 63-я – Южного командования, 64-я – Западного командования, 65-я – Северного командования, 66-я – Центрального командования. Однако все ракетные армии напрямую подчиняются Центральному военному совету, а не территориальным командованиям.



Кроме того, имеются 67-я (тыловая, отвечает за хранение БЧ; штаб в городе Баоцзи, провинция Шэньси), 68-я (инженерная), 69-я (учебная) армии. Они включают по шесть бригад (с 671-й по 676-ю, с 681-й по 686-ю, с 691-й по 696-ю соответственно).



Кроме того, в районе Пекина имеется разветвленная система подземных тоннелей, построенных в интересах Ракетных войск. В этих тоннелях может находиться любое количество ПУ (в первую очередь, мобильных), ракет и БЧ. Никаких даже приблизительных сведений на этот счет нет.



ТЕХНИКА



Ракетная техника НОАК была в основном рассмотрена в статье "От династии Хань до Си Цзиньпина" ("НВО", 02.07.21). Здесь эта техника будет рассмотрена под несколько другим углом зрения.



К классу МБР относятся DF-5А/В (дальность 7,5–15 тыс. км, имеется от 20 до 50 единиц, на которых размещено от 70 до 250 ядерных БЧ), DF-31/31А (7–12 тыс. км, имеется не менее 60 единиц, возможно – уже более 100 с общим числом ядерных БЧ до 250), DF-4 (5,5–7 тыс. км, имеется не более нескольких единиц), DF-41 (до 14 тыс. км, имеется от 18 до 54 единиц, на которых размещено от 54 до 540 ядерных БЧ). DF-4 и DF-5 – шахтного базирования, остальные – мобильного. Все МБР оснащены только ядерными БЧ.



Дальность полета МБР меняется в зависимости от боевой нагрузки. Устаревшая DF-5 и идущая ей на смену DF-31 являются "полноценными" МБР и предназначены для поражения целей на территории США. При этом DF-31АG стала первой китайской МБР с разделяющейся головной частью (РГЧ) (несет 3–5 БЧ). Впрочем, на МБР DF-5В также установлены РГЧ (от 8 до 10), но таких МБР имеется не более 36.



DF-4 представляет собой фактически БРСД, предназначенную для поражения целей в европейской части РФ (поэтому имеет неофициальное название "московская ракета") и, теоретически, в Европе. Сейчас она уже практически снята с вооружения. Зато поступает на вооружение МБР DF-41, способная нести от трех до десяти БЧ и имеющая дальность полета до 14 тыс. км.



Общее число МБР в Ракетных войсках НОАК насчитывает от 100 до 200. На них размещено примерно от 200 до более чем 1 тыс. ядерных БЧ.



К классу БРСД относятся DF-3А (дальность полета – около 3 тыс. км), DF-21 (2–3 тыс. км, имеется примерно 300 единиц, из них до 50 DF-21D), DF-26 (3,5–4 тыс. км, имеется от 90 до 150 единиц), DF-17 (1,8–2,5 тыс. км, не менее 50 единиц). Все они – мобильного базирования. Все БРСД могут нести как ядерные, так и обычные БЧ. Видимо, большинство из них сейчас развернуты в обычном снаряжении, кроме некоторого количества DF-21 (около 100 из них скорее всего несут ЯБЧ) и DF-26 (до 50 этих ракет скорее всего развернуты в ядерном оснащении).



БРСД предназначены для поражения целей в РФ, Индии, Японии. DF-3А уже снята с вооружения и заменена на DF-21, которая имеет несколько модификаций. Включая, возможно, первую в мире баллистическую ПКР DF-21D, предназначенную для поражения крупных надводных кораблей, в первую очередь – авианосцев. DF-17 является носителем гиперзвукового боевого блока WU-14.



Общее количество БРСД в Ракетных войсках НОАК достигает как минимум 450 (без учета ПКР DF-21D). Из них до 150 скорее всего несут ЯБЧ, остальные – обычные.



При этом в сухопутных войсках Восточного ("Есть такая работа – китайскую родину воссоединять", "НВО", 07.10.22) и Южного ("Южный склон китайской громады", "НВО", 14.10.22) командований имеется по одной бригаде реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности (1-я и 2-я соответственно), которые также имеют на вооружении ракеты DF-17, их количество там неизвестно. Видимо, на данный момент это единственные ракеты, которые состоят на вооружении как Ракетных войск, так и сухопутных войск НОАК.



К классу (О)ТР относятся DF-11 (300–800 км, имеется более 100 ракет), DF-15 (600 км, имеется от 100 до 500), DF-16 (800–1000 км, имеется от 100 до 200). Все ракеты мобильные. Все они могут нести ЯБЧ, но, по-видимому, в мирное время развернуты только в обычном оснащении.



Ракеты DF-15, DF-11 и наиболее современная DF-26 в составе Ракетных войск, как ясно из их дислокации, предназначены почти исключительно для поражения целей на Тайване. Меньшая часть их направлена на район Владивостока – Уссурийска и на Корейский полуостров.



Крылатые ракеты DH-10 имеют дальность полета до 4 тыс. км. Они созданы в результате синтеза российских Х-55 и американских "Томагавков" и являются новым классом оружия в составе Ракетных войск. На каждой мобильной ПУ установлены по три ракеты, всего имеется 100–200 ПУ. Являются составной частью семейства крылатых ракет наземного, воздушного, морского и берегового базирования. По-видимому, в мирное время все они развернуты в обычном снаряжении, хотя могут нести и ЯБЧ.



В ряде источников говорится о том, что ракеты DF-11, DF-15, DH-10 имеются также и на вооружении сухопутных войск, но точных подтверждений этому нет.



Количество ЯБЧ установить невозможно, поскольку значительная часть БРСД, (О)ТР и крылатых ракет используется в обычном снаряжении. С другой стороны, большое количество ЯБЧ в мирное время находится на складах. В любом случае их количество заведомо превышает 300 единиц только в развернутом состоянии.



Как было сказано выше, никаких официальных данных о Ракетных войсках НОАК нет. Поэтому даже потенциал шести ракетных армий может быть значительно выше, чем описано здесь (особенно за счет складированных ракет и БЧ).



С учетом наличия упомянутой системы тоннелей потенциал Ракетных войск может быть в несколько раз выше (по несколько тысяч ракет и БЧ), причем в первую очередь – за счет наиболее современных ракет DF-21, DF-31, DF-16, DF-17, DF-26 и DH-10. При этом подобные тоннели обеспечивают китайским СЯС гораздо более высокую боевую устойчивость, чем имеют СЯС США и РФ.



Особое значение имеет и быстрое развертывание МБР DF-41. Оно переводит Ракетные войска НОАК в совершенно новое качество и позволит китайским СЯС в короткий срок сравняться по своему потенциалу с российскими и американскими. Тем более что развиваются и другие компоненты СЯС – подводный ("Вооружаясь быстрее всех в мире", "НВО", 23.07.21) и воздушный ("От красных драконов темнеет небо", "НВО", 18.03.22). Источник - НГ

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