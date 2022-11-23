Запад и послабления санкций для российской нефти: временное перемирие, - С.Ануреев

10:24 25.11.2022 Запад и послабления санкций для российской нефти: сбить инфляцию и заработать

Сергей Ануреев



Минфин США в своих санкционных новациях 21 ноября сделал послабления для экспорта российской нефти. Отдельным странам можно будет продолжить закупать российскую нефть, продавать продукты переработки российской нефти и оказывать транспортные услуги. Макроэкономической целью санкционных послаблений является поддержание хрупкого баланса на рынке энергоносителей в условиях угрозы рецессии в западных странах и сокращения в них потребления нефти. Им необходима временная инфляционная "передышка" на стабильных и отчасти заниженных ценах на нефть, чтобы успокоить держателей своих облигаций и своих избирателей, избежать дальнейшего повышения процентных ставок и роста социального напряжения. Одновременно целью является улучшение условий для извлечения западными компаниями сверхприбылей от торговли российской подсанкционной нефтью, а также сверхналогов на эти прибыли как источник средств для финансирования дорогой возобновляемой энергетики.



Важные фрагменты санкционных новаций американского Минфина



Итак, обратимся к первоисточнику санкционных новаций.



Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов опубликовало определение в соответствии с указом президента (EO) 14071 о введении политики ограничения цен на сырую нефть российского происхождения. Кроме того, OFAC опубликовало руководство по реализации политики ограничения цен на сырую нефть российского происхождения. OFAC также выдало связанные с Россией Генеральную лицензию 55 , Генеральную лицензию 56 и Генеральную лицензию 57.



Запреты на некоторые услуги, связанные с морской транспортировкой сырой нефти российского происхождения ... применяется к следующим категориям услуг...: • торговля/посредничество в торговле товарами; • финансирование; • Перевозки; • Страхование; • Пометка; и • Таможенное посредничество.



Покрываемые услуги настоящим разрешаются, когда цена на сырую нефть российского происхождения не превышает соответствующего ценового предела.



Ниже приведен пример допустимой транзакции. Американская торговая компания покупает российскую нефть по предельной цене или ниже у российской компании. Торговая компания организует морские перевозки российской нефти на нефтеперерабатывающий завод в юрисдикции, не запрещающей ввоз российской нефти. Это означает, что как только российская нефть пройдет таможенную очистку в юрисдикции, отличной от Российской Федерации, ценовой потолок не распространяется на дальнейшие продажи на суше.



Однако, как только сырая нефть подвергается существенному преобразованию (... при котором продукт теряет свою идентичность и превращается в новый продукт ...) в юрисдикции, отличной от Российской Федерации, ... ценовой предел больше не применяется (даже если очищенная нефть далее экспортируется с использованием морского транспорта).



Таким образом, нефтеперерабатывающий завод в юрисдикции, которая не запретила импорт российской нефти, может покупать сырую нефть по предельной цене или ниже и полагаться на американских поставщиков услуг, связанных с морской транспортировкой этой сырой нефти. Кроме того, такой нефтеперерабатывающий завод может впоследствии перерабатывать сырую нефть, а затем экспортировать очищенную нефть морским транспортом, в том числе с использованием поставщиков услуг в США, без ограничения цены на очищенную нефть.



Лица США, предоставляющие покрываемые услуги должны гарантировать, что переработчики или другие покупатели в третьих странах, которые не запретили импорт российской нефти, предоставят документы, подтверждающие, что российская нефть была куплена по цене или ниже соответствующего ценового предела.



GL 55 разрешает до ... 30 сентября 2023 года все транзакции, относящиеся к морской транспортировке сырой нефти, происходящей из проекта "Сахалин-2" ... исключительно для ввоза в Японию.



GL 56 разрешает определенные операции, связанные с импортом российской нефти в Республику Болгарию (до 31 декабря 2024 г.), Республику Хорватию (до 31 декабря 2023 г.) или государства-члены Европейского Союза, не имеющие выхода к морю, как описано в Регламенте Совета (ЕС) 2022/879 от 3 июня 2022 года (до принятия Советом ЕС решения о прекращении действия этого исключения).



GL 57 разрешает все транзакции, ... необходимые для устранения аварийных ситуаций на судне, связанных со здоровьем или безопасностью экипажа или окружающей средой.



Умеренное снижение инфляции в США и ЕС за счет контроля цен на нефть



Об инфляционном сценарии решения проблематики огромных долгов западных стран "Завтра" неоднократно писала как до очевидности реализации этого сценария, так и на его первых этапах. В частности, в статьях "США: будет ли дефолт" 4 ноября 2020 года, "Властелины долговых ям" 4 декабря 2021 года, "Увеличивая - сокращай: госдолг и инфляция в США" 11 февраля 2022 года.



Основной смысл проинфляционной политики заключается в инфляционном росте цен, выручки, зарплат, налогов на фоне умеренных процентных ставок. Так номинальные доходы западных заемщиков (государств, корпораций, населения) растут быстрее роста долговой нагрузки, улучшая относительные показатели без сокращения абсолютных. Важнейшим условием такой политики являются низкие процентные ставки и избежание бегства кредиторов из низкодоходных долговых инструментов, а также затягивание с индексацией социальных выплат и избежание волнений населения.



За 2021-22 годы проинфляционной политики процентные ставки в западных странах выросли примерно с 0-0,5% годовых до 3-3,5%. По официальным данным американская потребительская инфляция достигала 9% в июне 2022 года с небольшим снижением до 7,8% в октябре 2022 года и суммарно 14% за два года, промышленная - 20,4% в июне и 12,5% в октябре, суммарно более 30% с осени 2020 года. Официальные данные Евросоюза указывают на потребительскую инфляцию в 11,5% в октябре 2022 года, 12% в декабре 2021 года, суммарно порядка 30% с осени 2020 года, а также на промышленную инфляцию в 42% в сентябре 2022 года, 23% в декабре 2021 года и суммарно порядка 68% с осени 2020 года.



Убедить крупных инвесторов не уходить из инфляционно токсичных долговых инструментов западных стран пытаются с помощью санкций и торговых войн (Россия и Китай как примеры для колеблющихся) и ухудшения альтернативных инструментов инвестиций (индексы акций, цены золота падают в 2022 году, цены недвижимости готовы остановиться из-за удорожания ипотеки). Однако эти аргументы хорошо действуют в краткосрочной перспективе, но если большая инфляция становится хронической в многолетней перспективе, тогда убеждать инвесторов становится сложнее. Поэтому необходимо демонстрировать хотя бы тактические успехи в обуздании инфляции, как то снижение потребительской инфляции в США на 1,2% и промышленной аж на 7,9% за последние несколько месяцев в США.



Буквально, пиар успехов переносится именно на ожидания сокращения инфляции, а не остающийся огромным разрыв между инфляцией и номинальными процентными ставками, делающей реальные ставки значимо отрицательными. Также замалчивается большой разрыв между потребительской и промышленной инфляцией, когда более высокая промышленная инфляция в ближайшие годы найдет отражение в продолжении роста потребительских цен. Главное получить пиар обоснование удержания процентных ставок по гособлигациям от дальнейшего роста сверх 3,5-4% годовых и недопущения эскалации процентных расходов. Дескать, осталось потерпеть год-полтора до нормализации роста цен в долгосрочном тренде 2-3%.



Основную роль в разгоне инфляции сначала играл пресловутый разрыв цепочек поставок из-за ограничений в связи с Ковидом, вылившийся в искусственный дефицит поставок отдельных видов промышленных товаров. Затем причиной инфляции стали западные санкции против российской нефти, удобрений и отчасти продовольствия в связи со Специальной Военной Операцией. Вспомним популярный в западных СМИ весенний мем о вине Владимира Путина в удвоении цен на бензин в США при доле российских энергоносителей на американском рынке в 3% и американских же санкциях на поставки этих энергоносителей. Отказ европейских стран от российских сырьевых товаров стал основной причиной сорока процентной промышленной инфляции в Евросоюзе ввиду примерно тридцати процентной доли российских нефти и газа на европейском рынке и схожей долей других сырьевых товаров. Именно отказ самих европейцев, хотя и подталкиваемых США с целью заместить российские энергоносители американскими и по дорогой цене.



Поскольку введение санкций против российской нефти, удобрений и продовольствия были основными драйверами разгона американской и европейской инфляции, то послабления по этим санкциям мыслятся западными политиками как инструмент сглаживания инфляционного скачка. Послабления в санкциях на российские удобрения и продовольствие прошли в предыдущие месяцы, а теперь настал черед послаблений на российскую нефть и возможно газ. Потолок цен на российскую нефть в 60-70 долларов за бочку как бы легализует фактически сложившиеся цены поставки российской нефти на мировой рынок при средних ценах за бочку нефти брент в размере 85 долларов. Опосредованно разрешается завоз российской нефти в США и Евросоюз после ее переработки в третьих странах. Так Западные страны пытаются усидеть на двух стульях, сохранив санкционное антироссийское лицо и получив менее дорогую российскую нефть.



Нефть и динамика ВВП в США и Евросоюзе



За 2010е годы США нарастили добычу нефти с 5,4 млн бочек в день в начале 2010 года до 13 млн бочек в конце 2019 года, и основным фоном роста добычи был рост мировой экономики и вполне приличные мировые цены на нефть. В рецессию из-за Ковида во 2-3 кварталах 2020 года добыча нефти падала до 10,6 млн бочек в день, несмотря на всю риторику якобы противостояния и затем соглашения Саудовской Аравии и России в рамках сделки Опек+. В августе 2022 года после официальной рецессии в американской экономике в 1 полугодии 2022 года добыча нефти находится на локальном пике 2021-22 годов на уровне без малого 12 млн бочек в день после небольшого локального проседания до 11,3 бочек в день в начале 2022 года.



Нефтегазовая промышленность США считается основным бенефициаром антироссийских санкций, наращивает свои показатели несмотря на официальную рецессию в 1 полугодии 2022 года и значимо влияет на положительную динамику ВВП США в 3 квартале 2022 года. Управление энергетической информации прогнозировало на 2023 год рост добычи сырой нефти в 2023 году до 12,6 млн бочек, а также прогнозировало рост потребления нефтепродуктов с 19,9 млн бочек в сутки в 2021 году до 20,25 млн в 2022 и до 20,75 млн в 2023. Управление в своем прогнозе сделало интересную оговорку, что потребление нефти в 2023 году лишь вернется к исторически рекордному потреблению 2005 года.



В 3 квартале 2022 года в США произошло не только статистическое замедление все еще значимой инфляции, но и официальный выход экономики из рецессии. Рецессия была зафиксирована в 1 и 2 кварталах в виде отрицательной динамики ВВП в 1,6 и 0,9%, с ростом в 3 квартале в 2,6%. Рецессия сопровождалась ростом цен на нефть в США c 74 долл за бочку в среднем во 2 полугодии 2021 года до 102 долл за бочку в среднем в 1 полугодии 2022 года и локальным пиком цен 115 долл за бочку в июне 2022 года. Выход же из официальной рецессии "совпал" с падением цен на нефть до 85 долл за бочку в сентябре 2022 года. Упрощенно говоря, американские статистики "переложили" немного пунктов снижения инфляции в немного пунктов роста ВВП, и основным инструментом этого стали именно цены на нефть и объемы потребления нефтепродуктов.



Статистика по Евросоюзу не столь оперативная и комплексная, как по США. Европейское потребление нефти и нефтепродуктов достигло пика в 2004 году на уровне 408 млн тонн, упало до 333 илн тонн в 2014 году, немного выросло до 346 млн тонн в 2019 году и упало до 310 млн тонн в Ковидном 2020 году. В 2020 году производство сырой нефти в странах Евросоюза достигло исторического минимума, а импорт покрывал 97% потребности. После смягчения ограничений Ковида в 2021 году потребление и импорт нефти и нефтепродуктов достиг примерно уровня 2019 года. Ценовой шок 2022 года был в основном связан с ценами на газ, тогда как цены на нефть свыше 100 долл за бочку рынок уже видел в 2007-8 и 2011-13 годах.



Официальные публикации Еврокомиссии и Евростата оперативно не раскрывают детали изменения потребления и импорта нефти по странам. Указывается, что в первых трех кварталах 2022 года потребление и импорт нефти и нефтепродуктов существенно не сократились по сравнению с 2021 годом. Доля российского газа в суммарном импорте сократилась с 41% в 2021 году до 9% в 2022 году, с замещением этого сокращения сжиженным газом. Импорт российской нефти упал с 2,5 млн бочек в день в январе 2022 года до 1,4 млн бочек в октябре 2022 года, с перенаправлением части российкой нефти в Турцию, Китай и Индию, с их замещением в основном за счет нефти США, Норвегии и ростом импорта нефтепродуктов. Возобновляемая энергетика выросла в 2022 году на 17-26% в зависимости от ее вида, ее доля в суммарном производстве электроэнергии достигла 37%, заместив порядка 7% импорта ископаемого топлива.



ВВП Евросоюза согласно официальной статистике показывал минимальный рост в течение трех кварталов 2022: 0,7%, 0,7% и 0,2% соответственно. Этот феномен наблюдался несмотря на серьезное падение продаж автомобилей на 9,9% за 9 месяцев 2022 года, как отражение динамики промышленного производства в целом, которое вряд ли перевесил рост производства оборудования для возобновляемой генерации. Также у Евросоюза существенно ухудшился торговый баланс за 9 месяцев, впервые за несколько десятилетий превратившись из профицита в размере 88 млрд евро в 2021 году в дефицит в размере 358 млрд евро в 2022 году. Этот дефицит составляет примерно 3% от прогнозного ВВП Евросоюза за 2022 год в 16 трлн евро, как в США, где хронический торговый дефицит порядка 3-4% ВВП был все последние 12 лет.



Стоимостные показатели экспорта Евросоюза возросли на 19%, включая 11% рост стоимости экспорта машин и оборудования, хотя и недотягивая не только до 40%-й промышленной инфляции, но и до 11,5% потребительской. Стоимость импорта выросла на 50%. При этом динамика физических объемов экспорта и импорта ключевых товаров по годам не публикуется в оперативной статистике. Первой причиной столь серьезного торгового дефицита стал рост платежей за импорт энергоносителей с 180 до 491 млрд евро за 9 месяцев 2021 и 2022 годов соответственно. Второй причиной стал рост торгового дефицита с Китаем с 167 до 300 млрд евро за аналогичные периоды времени.



Нестыковки по данным по ВВП, промышленному производству и внешней торговле не увеличивают доверия к цифрам по все еще минимально положительному росту ВВП Евросоюза. Пока промышленная инфляция в Евросоюзе вдвое выше американской и потребительская инфляция ускоряется в отличие от ее замедления в США, что указывает на потенциал стагфляции (падения ВВП на фоне большой инфляции). Все же умеренное снижение цен на нефть и отчасти на газ, наблюдаемое в отдельные месяцы 3 квартала, способно оказать хотя бы умеренную поддержку динамике ВВП. Поэтому, Евросоюз больше США заинтересован в послаблениях в санкциях против российских энергоносителей, хотя и с компромиссным сохранением своего "политического лица".



Сохранение высоких прибылей и налогов на западные энергетические компании



Второй целью такого санкционного двуличия является удержание мирового рынка нефти от избыточного предложения и сохранения высоких прибылей западных энергетических компаний. Антиковидные ограничения на передвижения и резкое сокращение потребления бензина и керосина обрушили цены на нефть во 2 квартале 2020 года, что стало небольшой поблажкой для потребителей, но большой проблемой для нефтяных компаний, налоговых органов и особенно энергетической политики Евросоюза. Фактически некоторое снижение цен на бензин в США и Евросоюзе в 3 квартале этого года, необходимые правительствам этих стран для снижения инфляционного давления и демонстрации умеренного роста ВВП, пытаются переложить на российских производителей нефти.



Следует напомнить, что Евросоюз еще год назад официально утвердил цель увеличить долю возобновляемой энергетики с 37% в 2021 году до 69% в 2030 году, а также цель отказа от импорта ископаемого топлива в такой перспективе. Пока возобновляемая энергетика значимо дороже традиционных источников ископаемого топлива, и предстоят еще годы крупных инвестиций энергетических компаний и крупных счетов потребителей. Энергетические компании за счет своей большой прибыли должны финансировать рост возобновляемой генерации, государство должно собирать с розничных продаж бензина и газа внушительные налоги на субсидирование более дорогой возобновляемой генерации, а потребители должны по прежнему бояться дорогой нефти и быть готовыми оплачивать из своего кармана дорогую возобновляемую энергетику.



Проиллюстрируем написанное выше статистикой цен на бензин. Средние цены на бензин в США в расчете на литр были 0,7 долл в июне 2020 года, затем без малого удвоились до 1,2 долл в июле 2022 года и заметно снизились до 0,9 долл в ноябре 2022 года. Цены на литр бензина в Британии выросли с 1,1 фунта в июне 2020 года до 1,9 фунтов в июле 2022 года и затем немного упали до 1,6 фунта в конце ноября 2022 года. В Германии цена литра бензина была 1,2 евро, 2 евро и 1,9 евро в те же месяцы, в Италии 1,3 евро, 2,1 евро и 1,7 евро соответственно. В Британии и Евросоюзе в условной розничной цене бензина в 1,7-2 евро за литр НДС и акциз суммарно достигает 55-65%.



Розничные цены на газ для отопления домов в Евросоюзе, в основном регулируемые государствами, выросли в 1,5-2,5 раза. Например, розничные цены на газ в Германии показали такую динамику: 0,83 - 0,73 - 0,5 - 0,86 - 1,55 - 1,48 евро, соответственно, в сентябре 2014 года, январе и июне 2020 года, марте, октябре и ноябре 2022 года. Также, цены на газ в Италии показали более умеренную и одновременно завышенную динамику на те же даты: 1,39 - 1,33 - 1,09 - 1,15 - 1,39 - 2 - 1,8. Итальянская налоговая составляющая в этих ценах выросла с 0,65 до 0,73 евро на крайние даты выборки, оставаясь на уровне внушительных 40% несмотря на всю риторику энергетического кризиса. Немецкая налоговая составляющая не столь внушительная как Итальянская, но также выросла с 0,2 до 0,3 евро за время этого энергетического кризиса. Это только акциз и НДС без учета налога на прибыль.



Важно также кратко сослаться на финансовые результаты деятельности типичных крупных западных нефтяных компаний за 9 месяцев этого года. British Petroleum, Итальянская Eni и американская Chevron взяты случайной выборкой, но вполне типичны для всех крупных западных энергетических компаний с собственной добычей, переработкой и розничной продажей нефти. British Petroleum получила выручку в размере 172 млрд долл за 9 месяцев 2022 года в сравнении с 107 млрд долл за 9 месяцев 2021 года, прибыль с продаж 27 и 11 млрд долл, заплатила налога на прибыль 11 и 5,3 млрд долл соответствтенно. Eni показала выручку в 101 млрд евро за 9 месяцев 2022 года и 49,8 млрд евро годом ранее, чистой прибыль в 13,3 и 2,3 млрд евро, уплатила налога на прибыль 5,9 и 2,5 млрд евро соответственно. Chevron показала скачок выручки с 110 до 181 млрд долл за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, чистой прибыли с 15 до 40 млрд долл и уплаченных налогов на прибыль с 4 до 10,6 млрд долл.



Формально BP показала чистый убыток, но "нарисовала" его за счет уценки российских активов, и даже Риши Сунак в бытность Министром финансов призывал к введению сверхналога на энергетические компании. Летом в Италии была огромная политическая дискуссия о сверхналоге на прибыль энергетических компаний, недавно канцлер Германии Шольц высказался за такой налог. Все эти три компании получили по несколько миллиардов убытков в 2020 году низких цен на нефть, а две из них получили от правительств те же миллиарды возврата ранее уплаченного налога на прибыль. Поэтому в текущих вызовах правительства заинтересованы именно в относительно высоких розничных ценах на энергоносители и высоких налогах.



Именно крупные энергетические компании мыслятся европейскими политиками в качестве главных источников финансирования возобновляемой энергетики. Годовой отчет каждой из указанных в случайной выборке энергетических компаний содержит внушительные разделы по ESG-повестке (Environmental, Social, Governance - окружающая среда, общество и управление), климату и энергопереходу. Правительства Евросоюза лишь усиливает это главенство энергетических гигантов налоговыми льготами и субсидиями, размеры которых в разы уступают прибылям и капиталовложениям самих энергетических гигантов. Поэтому как минимум розничные цены на энергоносители должны оставаться внушительными, лишь с минимальной коррекцией для краткосрочных успехов в обуздании инфляции.



Напоследок следует напомнить динамику цен на нефть и инфляции в 1970-е годы, которые многими считаются модельными для текущей политики США и ЕС. Тогда было два нефтяных шока в 1973 и 1979 годах, которые вызвали сначала резкий всплеск инфляции на протяжении пары лет, потом постепенное затухание инфляции при ее достаточно внушительном базовом уровне. Каждый всплеск инфляции тогда вызывался скачком мировых и розничных цен на нефть и бензин, а затухание инфляции - лишь очень умеренным тактическим откатом розничных цен.



Долгосрочная стратегия Евросоюза по первенству в возобновляемой энергетике и по отказу от импорта ископаемого топлива продолжает действовать, и для убеждения рядовых европейцев в необходимости раскошелиться на энергопереход потребуются следующий энергетический шок или цепочка шоков. Также и инфлирование больших долгов правительств и населения США и Евросоюза потребует через несколько лет следующего относительно неожиданного ценового всплеска, который вновь, скорее всего, будет вызван шоковым санкционным сокращением предложения базовых товаров.



Так что текущая стабилизация цен на нефть и газ, в том числе с помощью санкционных поcлаблений по российской нефти, скорее всего, будет временной.



Автор - доктор экономических наук, профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Источник - завтра

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