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Загадки кровавого января. Так ли виноват Назарбаев? - Данияр Ашимбаев
10:36 25.11.2022

О новейшей истории
Данияр Ашимбаев: В Казахстане старательно тиражируется версия о том, что за январскими событиями якобы стоял Нурсултан Назарбаев, который таким образом "хотел вернуть себе власть". В данный тезис немало усилий вкладывают как круги, политические близкие к организаторам заговора, так и некоторые околовластные ресурсы

Данияр Ашимбаев, 24 ноября 22

В Казахстане старательно тиражируется версия о том, что за январскими событиями якобы стоял Нурсултан Назарбаев, который таким образом "хотел вернуть себе власть". В данный тезис немало усилий вкладывают как круги, политические близкие к организаторам заговора, так и некоторые околовластные ресурсы. У последних задачи достаточно понятны: разграничить "старый" и "новый" Казахстан, а заодно смикшировать очевидную версию о причастности Запада к январским событиям, поскольку ее обнародование на официальном уровне автоматически сделает Астану частью глобального конфликта.
Хотелось бы сформулировать ряд тезисов, которые нужно учитывать при анализе причин январских событий.
Во-первых, Назарбаев выбирал преемника много лет и Токаев вернулся в Сенат еще в 2013 г. В комментариях после смены власти в марте 2019 г. неоднократно отмечалось, что решение об уходе было принято в 2016 г. С этого момента, как все прекрасно помнят, начался процесс удаления с поля фигур, которые могли своими амбициями нарушить процесс преемственности. Сам механизм транзита (с СБ и т.д.) получил легальную базу только в 2018 г. и был призван обеспечить задачу мягкого и постепенного ухода первого президента. Было очевидно, что часть правящей элиты будет оспаривать лидерство Токаева. И уже в прошлом году было немало разговоров о том, что на выборы 2024 г. нужно выставить другую кандидатуру. Назарбаев, судя по принятым им решениям (передача Токаеву АНК и анонс передачи партии "Нур Отан") эти предложения отверг.
Конфликтов между первым и вторым президентом не было. В первые полгода было определенное соперничество между их аппаратами, которое вскоре было пресечено путем удаления ряда фигур, которые эту напряженность создавали. В конце 2021 г. для окружения первого президента стало очевидно, что против Токаева он выступать не собирается и политику нового главы государства вполне поддерживает. Более того, встал вопрос о передаче и СБ, что означало передачу контроля над силовыми структурами Ак Орде. Против категорически выступал только председатель КНБ Масимов, у которого с новым президентом отношения не сложились давно и всерьез. Было очевидно, что Масимов - первый кандидат на отставку. Это и предопределило дальнейший ход событий. Руководство КНБ, лояльное председателю, заблаговременно создало информационную и организационную инфраструктуру для создания искусственного кризиса, направленного против первого и второго президентов. Несложно обратить внимание на многолетние партнерские отношения экс-премьера с американскими и британскими элитами, а также на то обстоятельство, что КНБ при Масимове впервые за много лет в открытую стало залезать в политические и олигархические разборки, проводя "громкие" аресты и усиливая контроль над информационными потоками.
Во-вторых, что касается семьи Назарбаева. Многие упорно считают ее некоей монолитной системой, хотя вся новейшая история страны является историей конфликтом между теми или иными родственниками первого президента, которые обросли активами, ресурсами и командами (не стоит забывать, что очень многие охотно вливались в ряды, рассматривая родственников в качестве социального лифта и доступа к ресурсам). При этом для самого Назарбаева амбиции и конфликты среди членов семьи и связанные с ними скандалы перманентно представляли не просто имиджевые, но и серьезные политические проблемы. Многие из них регулярно отправлялись в отставку, но также и регулярно пытались вернуться. Назарбаев изначально говорил о том, что никакой династийности не потерпит. Несложно заметить, что никакого из детей, племянников и зятьев к государственной карьере он не готовил. Год была вице-премьером старшая дочь, но затем ее отправили в отставку и заменили тем же Тасмагамбетовым, который сам вскоре потерял пост. Избрание же Дариги Назарбаевой спикером Сената в 2019 г., на мой взгляд, преследовало целью не сделать ее "третьим президентом", а консолидировать элиту вокруг Токаева - всем четко показали альтернативу, и это в какой-то мере сработало.
Кроме того, на тот момент она и так считалась в обществе потенциальным преемником, а любая другая фигура (как это всегда бывало с новыми спикерами Сената) сразу превратилась в объект для сплетен.
Понятно, что некоторых членов семьи решение Назарбаева об уходе категорически не устраивало и несложно обратить внимание, что некоторые приняли власть нового президента, а некоторые демонстративно его игнорировали.
Думаю, что Назарбаев сам всем четко обозначил: Вы уже взрослые, а я не вечный. Разбирайтесь сами.
Он решение принял в марте 2019 г., а объявление о передаче партии в декабре 2021 г. означало завершение периода двоевластия. В какой-то степени его ускорил августовский взрыв на складе Минобороны, который показал неэффективность контроля над силовыми структурами. Передача же "Нур Отана" означала контроль над Мажилисом и предрешение вопроса выборов 2024 г.
Это и ускорило заговор, направленный против и первого, и второго президентов. Масимов наверняка исходил из того, что госаппарат, привыкший получать от него указания как многолетнего премьера и главы АП, легко примет его в новом статусе. Кроме того, за ним была (как минимум, политическая) поддержка Вашингтона и Лондона, заинтересованных не только в абсолютном лояльном правительстве, но и создании кризиса в тылу России и Китая. Если бы приход к власти самого Масимова провалился, то использование криминальных групп и радикальных ячеек могло бы спровоцировать полномасштабный конфликт с национальным и религиозным душком, который был привел к военному вмешательству Москвы и/или Пекина. С учетом осеннего заявления России о зонах влияния в Евразии и концентрации ее войск на границе с Украиной казахстанский конфликт оттянул бы ресурсы Москвы в Центральную Азию и позволил бы Киеву решить проблему Донецка по образцу последней Карабахской войны.
Переворот не удался, а Токаев, заручившись поддержкой Москвы, смог оперативно стабилизировать обстановку, проявив решительность и жесткость, которых Масимов от него явно не ждал. Российские войска оперативно вернулись на места дислокации и уже в феврале начали превентивное наступление на Украине. Об этом конфликте, насышенном множеством тайных договоренностей, делающих его не столько военным, сколько политико-экономическим, поговорим отдельно.
Вернемся в Астану. Как известно, Масимов и его команда были смещены со своих постов, арестованы и отданы под суд. Были арестованы и наиболее одиозные родственники первого президента. Формально транзит был завершен июньским референдумом, причем важно отметить, что Токаев, получивший после января фактически карт-бланш на любые действия, предпочел пойти на сокращение полномочий ради более сбалансированной и демократичной модели государственного устройства.
Начавшийся в феврале военный конфликт на Украине привел мир к глобальному противостоянию, в котором Казахстан, критически уязвимый к внешним шокам, изо всех постарался сохранить нейтралитет, активно взаимодействуя с Вашингтоном, Брюсселем, Пекином, Анкарой и Тегераном, одновременно вступив в традиционный восточный диспут о региональном лидерстве с Ташкентом.
Не отказываясь и постоянно подтверждая приоритетный стратегический союз с Россией, Казахстан в то же время демонстративно снизил его тональность. Токаев, как известно, перешел от дискуссии о противоречиях в принципах ООН к поддержке принципа территориальной целостности, что вызвало известные недовольства у союзников (проблемы Донецка и Крыма - Россия, Северного Кипра - Турция, Тайваня - Китай), в то же время рейтинг приоритетов был расставлен так: Россия, США, КНР, Турция, что было плохо воспринято на Западе.
Заставить или уговорить Астану отойти от своих принципов не удалось, оспорить лидерство Токаева на выборах - тоже. И в действие был пущен старый механизм: критика демократичности электорального процесса, что не только выражает сомнения в легитимности, но и по сути оскорбительно мажет казахстанские реформы однозначно черной краской.
Конечно, критика со стороны нынешней американской администрации, пришедшей к власти в ходе сфальсифицированных и грязных выборов 2020 г., утратила какое-либо моральное значение, но это явная демонстрация намерений. Впрочем, эти намерения и так были очевидны уже давно.

Источник - номад
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