Страны ЕС поссорились из-за уже запрещенной российской нефти

11:40 25.11.2022

Российская нефть стала яблоком раскола Евросоюза

25 ноября 2022,

Текст: Ольга Самофалова

ЕС провалил переговоры по потолку цены на российскую нефть. Причем позиции внутри Евросоюза разошлись кардинально. От радикальных 30 долларов от Польши до высоких 70 долларов от Греции. Почему Европа так сильно спорит из-за российской нефти? Ведь уже на следующей неделе заработает нефтяное эмбарго и ни одна страна ЕС не сможет покупать российскую нефть. Тогда зачем так конфликтовать из-за потолка цены?



ЕС провалил переговоры о том, какой потолок цены установить на российскую нефть. Позиции внутри Евросоюза кардинально разошлись. Польша, Литва, Латвия и Эстония отказались поддержать потолок цен на уровне 65 долларов за баррель. Страны Прибалтики сочли такой потолок чересчур "щедрым" по отношению к России. Польша и вовсе считает, что этот уровень должен составлять 30 долларов за баррель.



Венгрия выступила вообще против каких-либо ограничений, то есть против потолка цены как такового. Другие же страны, в частности Мальта и Греция, не хотят, чтобы потолок опускался ниже 70 долларов за баррель. Большинство, правда, были согласны на 65-70 долларов за баррель, однако для принятия новых санкций против России необходимо единогласное решение.



Такой раскол ЕС можно считать рождественским подарком для российской валюты. Рубль начал на этом фоне укрепляться как к доллару, так и к юаню. Помогает также налоговый период. Рубль лишь немного превышает 60. Теперь вряд ли стоит ждать ослабления рубля к концу года более чем до 62-64 рублей за доллар, даже при принятии европейцами потолка на уровне 65-70.



Такой разнобой в позициях стран ЕС объясняется разными интересами. Например, Прибалтика и Польша известны своей непримиримой политической позицией против России. Их цель – заставить Россию понести более ощутимые финансовые потери.



Самая жесткая позиция явно у Польши. Потому что потолок цен в 30 долларов – это даже ниже средней себестоимости добычи нефти в России. Она находится на уровне 40 долларов, что подсчитывали в том числе в Минфине США. До сих пор никто такой низкий порог даже не называл. Это изначально провальная идея. Ведь такой потолок автоматически приведет к тому, что Россия прекратит использовать европейские суда и страховые компании для перевозки своей нефти. А это, в свою очередь, скажется на добыче и экспорте российской нефти. И далее последует всплеск цен по всему миру и появится целый список недовольных – от США и ЕС до Индии и Китая.



"Европейцы сами не будут покупать российскую нефть, но другая-то нефть в результате их сегодняшних действий может подорожать. Многим европейцам этого бы не хотелось",



– говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. На самом деле, искусственного роста мировых цен на нефть не хочет ни один покупатель нефти в мире – ни сами США, ни Индия, ни Китай, ни другие страны.



"Поляки чувствуют себя довольно вольготно, предлагая 30 долларов за баррель. Они в меньшей степени чего-то опасаются, потому что потолок цен распространяется только на нефть, перевозимую морским транспортом. Тогда как сама Польша покупает российскую нефть только по нефтепроводу "Дружба". То есть на поляков потолок цен никак не действует", – говорит Игорь Юшков.



Легко быть главным борцом за жесткие ограничения, когда эти ограничения вас не затрагивают. "На прибалтов легко надавить, да и политика Прибалтики исходит от желания максимально навредить России, поэтому они присоединяются к более жесткому польскому варианту", – добавляет собеседник.



Запад признал ошибкой потолок цен на нефть

Не исключено, что Польша выполняет как раз то, что просили США. Вашингтон стал главным инициатором потолка цен, но потом понял, что это может разогнать цены на Brent, а это сейчас совсем некстати. США и так борются с рекордной инфляцией изо всех сил, и не очень хорошо справляются. Признать, что потолок цен – это ошибка, не в политике США. Зато руками поляков можно как минимум отсрочить, а то и вовсе похоронить эту идею.

Любопытно, что ряд стран ЕС при этом выбирают максимальный предложенный уровень в 70 долларов, как Мальта и Греция. Все просто – им это выгодно. Но не потому, что они надеются покупать российскую нефть. Это как раз будет невозможно. Не стоит забывать, что нефтяное эмбарго ЕС против российской нефти уже давно одобрено, оно вступает в силу 5 декабря вне зависимости от решения по потолку цен. Это значит, что никто в ЕС не сможет легально покупать российскую нефть, сколько бы она ни стоила.



Но потолок цен может лишить Мальту, Кипр и Грецию бизнеса по перевозке на своих судах российской нефти и по страхованию таких перевозок.



"Если потолок цены будет высоким, то в периоды, когда рыночная цена российской нефти будет укладываться в этот потолок, европейские компании смогут оказывать услуги по перевозке и страхованию, зарабатывая без нарушений", – говорит Юшков.



"В последние пять лет Россия продает нефть Urals как раз по средней цене около 70 долларов за баррель. Принять этот порог – значит, особо ничего не поменять в текущей ситуации: она устроит и Россию, и покупателей", – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.



Почему Венгрия выступает против вообще новых ограничений? Ведь ей, на первый взгляд, должно быть все равно, ей нечего опасаться. Она получает нефть по трубопроводу "Дружба", а трубопроводная нефть – исключение из всех ограничений: и по эмбарго, и по потолку цены.



Возможно, Венгрия видит риски вокруг нефтепровода "Дружба". У Украины куда-то делись все генераторы, которые еще с советских времен должны были стоять вдоль трубы. Без системы резервного энергоснабжения, как только на Украине пропадает электричество, наступает блэкаут, то есть автоматически останавливается и нефтепровод "Дружба", рассуждает эксперт ФНЭБ. Такие риски должны понимать и другие страны, которые получают трубопроводную нефть из России. Не случайно же ЕС заявил о помощи Украине в виде генераторов.



Юшков полагает, что Венгрия таким образом пытается торговаться с ЕС. Ранее у нее подобные фокусы уже удались – и она хочет выбить для себя новые преференции. Например, она согласится на потолок цены в обмен на предоставление Венгрии эксклюзивного права на получение российской нефти морским путем через Хорватию, предполагает эксперт.



В целом эксперты считают, что в конечном счете страны ЕС все же согласуют потолок цены. Однако этот процесс будет очень непростым.



"Поиск консенсуса при такой разной мотивации стран ЕС может затянуться, и даже если какой-то механизм будет в итоге принят, то он, вероятно, будет полон допущений и оговорок, которые в конечном счете позволят избежать серьезного падения отечественного нефтяного экспорта",



– считает Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций".



"Возможно, будет придумана сложная схема с целым рядом исключений или какая-то другая более гибкая система. Или примут высокий потолок с отсрочкой его введения на месяц-два", – заключает Игорь Юшков.



То есть победит в итоге большинство, которое уже сегодня высказалось за уровень 65-70 долларов за баррель. Потому что эта цена близка к средней стоимости российской нефти. "Европейские страны надеются, что такое решение не приведет к резкому ограничению поставок сырья из нашей страны. Ведь Европа крайне опасается еще большего усиления энергетического кризиса. Такое решение станет компромиссом для Европы: показать усиление санкционного давления на РФ, которое по факту мало что изменит и не бросит экономику Европу в еще большую рецессию, чем сейчас", – говорит Деев.