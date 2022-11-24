Китайцы обеспокоились тупиковым состоянием конфликта на Украине, - МК

12:13 25.11.2022

В Пекине призвали США прекратить разжигать пламя противостояния



Китайские аналитики высказывают опасения в связи с тем, что российско-украинский конфликт заходит в тупик. И призывают Вашингтон прекратить разжигать его пламя, а не наживаться на чужих проблемах.



В Пекине призвали США прекратить разжигать пламя противостояния



Ровно через девять месяцев после того как 24 февраля разразился российско-украинский конфликт, кризис серьезно затронул не только Россию и Украину, но и Европу и США, которые за ним стоят, пишет китайское издание Global Times. Поскольку конфликт продолжает заходить в тупик, он вызывает все больше беспокойства со стороны международного сообщества.



В среду Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание по Украине, на котором представитель Китая Гэн Шуан заявил, что в конфликтах и ​​войнах не бывает победителей. Посол Гэн отметил, что международное сообщество должно совместными усилиями поддержать все усилия по мирному урегулированию кризиса в Украине и избежать эскалации конфликта и не допустить возникновения ядерного кризиса.



Китайский военный эксперт Сун Чжунпин считает, что российско-украинский конфликт в настоящее время зашел в тупик, а напряженность нарастала с 2014 года.



Авиаудары России по стратегическим объектам на Украине направлены на дальнейшее ослабление военного потенциала Украины, подталкивают ее к тому, чтобы занять реалистичную позицию на переговорах и получить больше рычагов влияния в переговорах с США, заявил Global Times эксперт по международной безопасности, пожелавший остаться неназванным.



Заседание ООН в среду также стало еще одним полем битвы, поскольку президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи обратился к ООН с призывом принять меры, чтобы остановить российские авиаудары. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в превращении зимы в "оружие", а российский дипломат Василий Небензя заявил на заседании ООН, что высказывания Зеленского и его союзников нельзя интерпретировать как "готовность к миру, а скорее это язык безрассудных угроз и ультиматумы".



Российско-украинский конфликт еще далек от переломного момента, потому что ни США, ни ЕС, ни президент Украины Владимир Зеленский не внесли каких-либо существенных политических изменений, сказал в комментарии китайскому изданию анонимный эксперт, вместо этого Соединенные Штаты продолжают раздувать пламя, а Евросоюз вынужден проглотить горькую пилюлю, не имея возможности что-либо изменить. Эксперт отметил, что продвигать переговоры между Россией и Украиной также непросто, поскольку администрация Байдена рассматривает нынешнюю ситуацию как достижение и пытается затянуть ситуацию, чтобы получить больше политического капитала.



В среду администрация Байдена объявила о дополнительной военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Среди поставляемого оружия 150 крупнокалиберных пулеметов со специальными тепловизионными прицелами, которые помогают сбивать самоуничтожающиеся беспилотники, а также боеприпасы для системы ПВО, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей Пентагона.



Военный эксперт Сун Чжунпин сообщил Global Times, что в настоящее время военная техника, которую США и некоторые западные страны направляют в Украину, в основном представляет собой легкое и среднее вооружение, причем самыми тяжелыми являются бронетранспортеры, M142 HIMARS и гаубицы M777. Крупное и тяжелое вооружение и техника не предоставляются.



Военные бои, вероятно, станут более интенсивными, если США и НАТО отправят дополнительные силы наемников, оснащенных тяжелым вооружением, для поддержки Киева - это будет в центре внимания будущих столкновений на Украине, а также будет означать новые трагедии для Европы, считает Сун.



Разжигая российско-украинский конфликт, США нажили большую выгоду, поставляя энергоносители в ЕС, реализуя свою цель по сдерживанию России и укреплению трансатлантического партнерства, заявил изданию Global Цуй Хэн, научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета.



Потери Европы не меньше потерь России, поскольку Европа продолжает страдать от высокой инфляции и платит огромную цену за свою энергетическую безопасность, сказал Цуй.



Во вторник Украина также получила новый транш финансовой поддержки от ЕС в размере 2,5 млрд евро, сообщает Reuters. Согласно сообщению комиссии, после заседания Европейского совета в октябре 2022 года Комиссия ЕС также предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Тем не менее голоса, призывающие тратить больше денег на решение внутренних проблем, тесно связанных с обеспечением средств к существованию людей, становятся все громче внутри блока, поскольку европейские страны переживают, вероятно, одну из самых трудных зим с высокими ценами на энергоносители и серьезной инфляцией, говорят аналитики.



Высокая цена за конфликты между Россией и Украиной была возложена на людей, и они пострадают больше, если конфликты продолжатся или обострятся, и правительства связанных стран должны предпринять конкретные действия для защиты своего народа и своих национальных интересов, а не только обслуживать геополитические интересы США, считают аналитики.



Цуй также отметил, что напряженность между Россией и Украиной достигла такого уровня, что для посредничества и продвижения диалогов необходимо выделить некоторые другие страны, например Китай, Турцию и Индию.



Все больше стран также призывают заинтересованные стороны украинского кризиса сохранять сдержанность, учитывая гуманитарные проблемы, вызванные конфликтами, и их побочное влияние на мировую экономику и стабильность. В среду посол Китая Гэн заявил на заседании ООН, что гуманитарная ситуация в Украине в условиях конфликта является тяжелой, а холодная погода значительно усугубит бедственное положение людей. Он призвал все заинтересованные стороны действовать осмотрительно, обеспечивать безопасность ядерных объектов и не допускать техногенных ядерных аварий.



Андрей Яшлавский