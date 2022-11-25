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Деньги предателей надо национализировать, - Александр Разуваев
13:12 25.11.2022

Деньги предателей надо национализировать
Александр Разуваев
независимый фондовый аналитик
25 ноября 2022,
В Совете Федерации предложили заморозить активы крупных бизнесменов, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подчеркнул, что конфискация должна в первую очередь затронуть владельцев крупных предприятий, приобретенных в рамках приватизации. Господин Кутепов также предложил направить причитающиеся таким бизнесменам дивиденды и иные выплаты на нужды СВО.

Пересмотр итогов приватизации – казалось бы, давно подзабытая тема – в последнее время набирает популярность в социальных сетях. Лозунги левацкой публики: Олигархи России не нужны! Они все враги России! Надо немедленно национализировать все, что было украдено в мутные 90-е годы!

Для начала стоит осознать, что такое современная российская экономика. Она является абсолютно капиталистической, то есть все хозяйствующие субъекты действуют в рамках одного законодательства и рыночной модели. Многие называют Россию экономикой ресурсного национализма или чиновничьего капитализма. И это абсолютно верно. Через систему налоговых платежей основные доходы от экспорта сырья идут в казну.

За минувшие 20 лет произошла консолидация нефтяной отрасли России. На компании, прямо и косвенно контролируемые государством, сейчас приходится более половины добычи. Безоговорочный лидер с долей в 40% – "Роснефть", хотя еще в начале 2000-х годов ее доля была всего 4%. Формально государство никогда не теряло контроль над Газпромом. Вместе с тем во времена Бориса Ельцина и Виктора Черномырдина у Газпрома был даже собственный стабилизационный фонд, освобожденный от налогов. В лоб у правительства было 40% в компании, но 35% из этого пакета в 1994 году были переданы в управление главе Газпрома Рэму Вяхиреву. Договором предусматривался и опцион на выкуп 30%. Однако окончательная приватизация газового холдинга не состоялась. А в 2006-м российское государство вернуло себе прямой контроль в акционерном капитале компании.

Государство является и, вероятно, останется в обозримом будущем главным российским олигархом. По данным Федеральной антимонопольной службы, в 1998 году доля государства в экономике России составляла 25%, к 2008 году достигла 40-45%, в 2013 году выросла до 50%, а по итогам 2017 года могла превысить 60-70%. Более свежей статистики нет, однако ясно, что за время пандемии COVID-19 в 2020-м и СВО в 2022 году доля государства в экономике только увеличилась. То есть по факту пересмотр итогов приватизации, о котором мечтает часть россиян, давно состоялся.

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС
Однако это не означает, что в России нет очень богатых людей, достаточно посмотреть список Forbes. Россия – первая экономика Европы, и было бы удивительно, если бы было иначе. Более того, в основе их богатства лежит стоимость их пакетов акций на Московской бирже. На фоне военно-политических рисков индекс Мосбиржи занижен примерно в два раза, соответственно, российские олигархи значительно беднее, чем были бы в спокойное мирное время. Источники их состояний имеют абсолютно разную природу, а не только приватизацию бывшей советской собственности. В СССР просто не было сотовой связи, информационных технологий, банковского и брокерского бизнеса, а также торговых сетей. Современные рыночные компании имеют мало общего с советскими заводами. На бывших советских предприятиях давно прошла оптимизация и модернизация. Они не уступают ведущим компаниями из США, Западной Европы, Турции, Китая, Южной Кореи или Японии.

Да, приватизация прошла очень спорно. Однако не стоит забывать, что прямого нарушения закона в большинстве случаев не было. Законодательство было дырявым. Этим и воспользовались лихие парни или просто люди, которые оказались в нужное время в нужном месте. То есть никаких экономических предпосылок к пересмотру итогов приватизации нет. Однако несомненно есть политические. Олигархи бывают разные, как и врачи, учителя, фермеры, инженеры, брокеры и поэты.

И среди них нашлись предатели – то есть люди, публично поддержавшие западные страны против России. Люди, которые перечислили крупные суммы денег украинской армии – да, было и такое, и мы все помним эти фамилии. Наверное, они таким образом хотели купить неприкосновенность своих активов на Западе – впрочем, нам абсолютно все равно, почему и зачем они стали предателями. Вот их активы в России, вне всякого сомнения, должны быть национализированы. Не только те, что они когда-то получили в ходе приватизации, но и все остальные. Нельзя зарабатывать в России и поддерживать врагов нашей страны.

Однако эти активы не должны навсегда остаться у государства. Они должны быть выставлены на приватизацию, выручка от их продажи должна пополнить казну, а собственность получить более достойного владельца. Полученные от продажи средства следует пустить на поддержку наших бойцов и их семей. Активы и финансовые средства крупных собственников, не замеченных в предательстве, защищены в соответствии с российскими законами. Они обеспечивают развитие экономики, налоги, рабочие места, дивиденды миноритариям. В том, что наша экономика выстояла в уходящем 2022 году, есть и их заслуга.

Источник - vz.ru
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