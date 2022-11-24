Yeni Safak: ЧМ в Катаре раскрыл лицемерие Европы. Турок оштрафовали, а немцев - нет

14:16 25.11.2022

Yeni Safak

Турция



Лицемерие европейцев: воинское приветствие наказывают, но открывают двери для ЛГБТ

Yeni Şafak: сборная Германии выступила против запрета ФИФА на повязки в поддержку ЛГБТ

Сборная Германии провела акцию протеста против запрета на повязки в поддержку ЛГБТ



24.11.2022



Сборная Германии решила опротестовать запрет ФИФА на ношение ЛГБТ-символики прямо на поле перед матчем, сообщает Yeni Şafak. Никаких санкций пока не последовало. А команда Турции была оштрафована, когда на Чемпионате Европы продемонстрировала воинское приветствие в память о погибших турецких солдатах.

Чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре, становится ареной ЛГБТ-провокаций со стороны европейцев. Некоторые команды выступают против запрета ФИФА на ношение нарукавных повязок в поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей. Так, сборная Германии во время матча с Японией опротестовала запреты ФИФА характерной позой во время фотографирования. Немцы этим не ограничились и также нарушили запрет на повязки и бутсы с ЛГБТ-тематикой. Но будут ли в этой связи введены штрафные санкции? Почему европейцы, взбудоражившие УЕФА, когда футболисты турецкой сборной исполнили воинское приветствие в память о павших на поле боя турецких солдатах, предпочитают сейчас не соблюдать правила? Мы собрали для вас подробности относительно того, что произошло и что должно быть на турнире, вскрывшем лицемерие.



Кубок мира в Катаре, главное международное соревнование по футболу, стартовал спокойно и без происшествий. Но в дальнейшем чемпионат стал сценой не только неожиданных результатов матчей, но и событий, не имеющих отношения к игре. Некоторые европейские команды, пожелавшие выступить против запретов, объявленных ФИФА в начале турнира, едва ли не наперегонки друг с другом превращают турнир в арену политических сигналов.



Одна из таких сборных - Германия. В рамках своего первого матча на Кубке мира Германия встретилась с Японией. Немецкая команда, начавшая матч с провокационной позы в знак протеста против запретов ФИФА, предпочла надеть и бутсы с ЛГБТ-тематикой.



Как известно, ФИФА объявила о запрете нарукавных повязок в поддержку ЛГБТ и сообщила, что капитаны команд, которые решат использовать символику сексуальных меньшинств, автоматически получат желтую карточку.



Поражение Германии в матче с Японией со счетом 1:2 было прокомментировано футбольными болельщиками так: "Вместо того, чтобы давать политические сигналы, игрокам следовало сосредоточиться на футболе".

Звезду сборной Швейцарии Гранита Джаку (Granit Xhaka) спросили: "Будете ли вы делать то же, что и сборная Германии?" Игрок дал отрицательный ответ и отметил: "Мы должны играть по правилам и сосредоточиться на футболе. Мы - футболисты, и я не думаю, что нам нужно делать что-то подобное!"



Добились наказания за воинское приветствие

Когда Турция выступала с воинским приветствием после забитых голов в матчах с Албанией и Францией в отборочном турнире Чемпионата Европы по футболу, это подняло большой шум. Министр спорта Франции Роксана Марасиняну (Roxana Maracineanu) в то время заявила, что этот жест "противоречит духу спорта", и сказала: "Я требую, чтобы УЕФА ввел санкции в этой связи". Тогда УЕФА начал расследование в отношении турецкой сборной и наших футболистов. В дальнейшем Турецкая федерация футбола была оштрафована на 50 тысяч евро, а 16 игроков турецкой сборной получили выговор за такое приветствие.



Сможет ли ФИФА наказать Германию?

Воинское приветствие, которое существует у каждого народа, было расценено как противоречащее спортивному духу. При этом относительно насаждаемой в футболе темы ЛГБТ используются возвышенные фразы, а карательных санкций избегают.



На данном этапе особый интерес представляет вопрос о том, будет ли наказана Германия после своего хода, нарушающего правила крупнейшего в мире футбольного события, учитывая, что министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер (Nancy Feaser) наблюдала за матчем между Германией и Японией с нарукавной повязкой в поддержку ЛГБТ, сидя рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино (Gianni Infantino).