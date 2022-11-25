Заявление Республиканской партии Туркменистана к 20-летию "ноябрьских событий"

14:22 25.11.2022

Редакция

25 ноября 2022



Республиканская партия Туркменистана (в изгнании), лидером которой является оппозиционер Нурмухаммет Ханамов, подготовила открытое заявление с требованием освободить заключенных "ноябристов" – противников режима Сапармурата Ниязова, осужденных на длительные сроки после событий 25 ноября 2002 года, когда, как утверждают официальные власти, было совершено покушение на первого президента страны.



25 ноября текущего года исполняется 20 лет событий далекого 2002 года, глубоко потрясших страну и до сих пор будоражащих сознание туркменистанцев. Этот день вошел в историю страны как символ борьбы народа за свои права, свободу, достоинство и честь, а также борьбы против деспотизма, мракобесия, унижения и беззакония.



Вернемся назад в тот день и вспомним, что же произошло тогда. Произошло немыслимое на тот момент в жизни народа и государства: часть политической элиты страны взяла на себя ответственность заявить бывшему президенту Сапармураду Ниязову от имени всего народа Туркменистана о своем несогласии с узурпацией власти, с проводимым курсом страны по выстраиванию диктатуры и ущемлении всех прав и свобод народа. Зарвавшийся диктатор Ниязов, уверовавший в непоколебимость своего положения, абсолютно уверенный в полноте своей власти и подкрепленной раболепием некоторых членов своего окружения, был обескуражен самим фактом выступления против него. Трусливый по природе, он бросил все спецслужбы государства на поимку "террористов", модного тогда в мире термина, оправдывавшего все действия властей. Последовали аресты, поспешные суды над арестованными, вынесения приговоров с неслыханными сроками заключения… Все это сопровождалось особой нечеловеческой жестокостью…



Жизнь, однако, распорядилась так, что избранного "пожизненным президентом" Сапармурада Ниязова, похоронили в 2006 году в возрасте 66 лет. Повлияли ли события 2002 года на его скорую кончину, сказать трудно, но вполне вероятно. Известно, что в последние годы жизни диктатор был крайне подозрителен и недоверчив ко всему окружающему, страх быть отлученным от власти, основательно повлиял на его психику. Именно в эти непростые годы многие чиновники, включая силовые ведомства, были брошены в тюрьмы, причем репрессии коснулись даже самых преданных ему лиц.



После пышных похорон Ниязова на освободившееся место пришел малозаметный зубной врач Гурбангулы Бердымухаммедов, едва сам не попавший под жернова репрессий. Ему было тогда неполных 50 лет, что вселяло некоторые надежды на возврат страны к стабильности и развитию. Появились надежды и на внутриполитические изменения, включая пересмотр дела о "ноябрьских событиях" 2002 года. Но как быстро надежды появились, столь быстро они и исчезли.



Бердымухамедов оказался таким же, как и его предшественник, только с той разницей, что во многом превзошел его и, к сожалению, не в лучшем смысле. Страна под руководством Бердымухамедова впала в нищету, политическую изоляцию, деспотизм, а богатства страны стали разворовываться его бесчисленными родственниками. В годы президенства Гурбангулы Бердымухамедова в тюрьмах страны умерло много осужденных лиц, репрессированных еще в ниязовские времена, в том числе по делу 2002 года. Кровожадный и вместе с тем очень трусливый тиран не пожалел ни бывших коллег по работе в правительстве страны, ни даже своих друзей. Перед запуганным народом он выставляет себя грозным и всевластным полубожеством, эдаким титаном, а по сути является жалким кроликом, забившемся в своем дворце.



Второсортный зубной врач сделал Туркменистан своей частной собственностью, например, противозаконно передав полномочия президента страны своему сыну. И если самому Гурбангулы было около 50 лет, когда он стал президентом страны, то сыну его было 40 лет. Стоило и стоит ли ждать положительных изменений в стране от новоиспеченного президента? Первые месяцы правления доказали правильность народной мудрости о том, что яблоко от яблони недалеко падает.



Руководство страны, практически полностью изолированного от внешнего мира Туркменистана, как изгой демократии во всех своих негативных проявлениях, продолжает и дальше попирать права своего народа на свободную жизнь с возможностью свободно передвигаться, получать образование, выбирать религию, свободно обсуждать насущные проблемы и открыто волеизъявлять свои требования. Преследования и репрессии "инокомыслищих" преподносятся как борьба с предателями Родины.



В своей многотысячелетней истории туркмены пережили и хорошие, и плохие времена. Имена одних правителей вписаны золотыми буквами в историю, имена же других с проклятием забыты и стерты из народной памяти. Хочется надеяться, что у семейки Бердымухамедовых еще есть шанс повернуться лицом к народу, положить начало примирению и возрождению страны, иначе им не миновать участи оказаться на свалке истории страны.



Республиканская партия Туркменистана призывает руководство страны немедленно и безоговорочно провести амнистию всех осужденных по делу 25 ноября 2002 года. Нам известно, что некоторые осужденные умерли в тюремных застенках, а некоторые, срок заключения которых уже истек, все еще остаются в тюрьмах. Мы требуем реабилитации имен умерших и выплаты компенсаций их семьям.



25 ноября 2022 года