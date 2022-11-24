В России принят долгожданный антисодомитский закон, - "Завтра"

14:34 25.11.2022 Алексей Иванов



Госдума РФ единогласно приняла в окончательном, третьем чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности.



Под пропагандой подразумевается распространение информации (в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе, рекламе) или публичные действия, "направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок", "искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений".



Соавторами инициатив выступили 390 депутатов, включая спикера, всех вице-спикеров и руководителей фракций.



Вводится прямой запрет:

▫️ пропаганды ЛГБТ и трансгендерности

▫️ пропаганды педофилии

▫️ демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних, а также информации, побуждающей детей к смене пола



В:

▫️ Интернете (в том числе в компьютерных играх)

▫️ СМИ

▫️ книгах

▫️ аудиовизуальных сервисах

▫️ кинематографе

▫️ рекламе



❌ Кроме того, устанавливается запрет продажи товаров (в том числе иностранных), содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений/предпочтений и смены пола.



❌ Сайты, нарушающие установленные нормы будут включены в реестр запрещенных с их последующей блокировкой.



❌ На платных аудиовизуальных сервисах доступ информации с демонстрацией ЛГБТ можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Там, где это технически невозможно, распространение подобной информации будет запрещено.



Также законом расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Фильмы, пропагандирующие такие отношения, не будут получать прокатное удостоверение.



Вводятся крупные штрафы - до 10 млн рублей.



За нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. - для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц. За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тыс. до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн - для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц. За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 400 тыс. - для должностных лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.



За подобные нарушения иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации.



Радужному флагу нет места в России.



Пояснительная записка гласила: "Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработан в целях установления механизма защиты общества от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также для защиты детей от деструктивной информации. Законопроект направлен на практическую реализацию норм, закрепленных в новой редакции Конституции Российской Федерации. В настоящее время в общемировом масштабе прослеживается тенденция к консолидации ЛГБТ-сообщества, упрощению процедуры смены пола и навязчивой пропаганды (депатологизации) данных явлений. Эти явления получают широкое распространение и в Российской Федерации. Информация, содержащая искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношениях, активно распространяется в сети "Интернет", в средствах массовой информации, посредством рекламы, литературных и кинематографических произведений и т.п. Зачастую она носит агрессивный, навязчивый, оскорбительный характер, что вызывает широкое возмущение общества. Вместе с тем, действующее законодательство никак не ограничивает подобные явления, предусматривая запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений исключительно среди несовершеннолетних. При этом такой запрет не охватывает иную деструктивную информацию, ориентированную на детей, в том числе демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также способную вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол ("трансгендерность"). Продвижение нетрадиционных ценностей, пропаганда превосходства нетрадиционной сексуальной ориентации как индивидуализирующего фактора, преувеличивание положительных аспектов смены пола, оправдание (пропаганда) педофилии - носит особую опасность для детей и подростков, чья психика крайне нестабильна и характеризуется наличием периодов противоречивых состояний, мотивов, ценностных ориентаций и поступков. Пункт 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" прямо предусматривает обязанность органов государственной власти Российской Федерации принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. На решение указанных задач направлен разработанный законопроект, которым вносятся изменения: - в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; - в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-I "О средствах массовой информации"; - в Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"; - в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе"; - в Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Так, предлагается внести дополнения в статью 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", включив в перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также информацию, способную вызвать у детей желание сменить пол. Одновременно Законопроектом устанавливается механизм ограничения доступа детей к запрещенной к распространению среди них информационной продукции в теле- и радиопрограммах, теле- и радиопередачах, доступ к просмотру или прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной основе с применением декодирующих технических устройств, установив требование вводить коды или совершать иные действия для подтверждения возраста пользователя. Вводится требование о размещении знака информационной продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении распространения информационной продукции среди детей при размещении анонсов или сообщений о данной продукции посредством теле- и радиовещания. Запрет распространения информации, наносящей вред здоровью и (или) развитию детей, предлагается установить и на аудиовизуальных сервисах, если владельцем такого сервиса не обеспечен запрет доступа несовершеннолетних к данной информации. Также законопроектом предлагается дополнить обязанности владельцев новостного агрегатора, аудиовизуального сервиса и социальной сети, установленные Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", обязанностями по недопущению использования своих информационных ресурсов в целях распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения. Аналогичные требования вносятся в Закон Российской Федерации о средствах массовой информации и в Федеральный закон "О рекламе". Вводится запрет на распространение в СМИ и рекламе информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения. Корреспондирующие нормы вносятся также в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации". Законопроектом запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы, содержащие материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения. Законопроект разработан в пакете с проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", которым вводятся новые составы административных правонарушений за нарушение вышеуказанных запретов. Принятие Законопроекта не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета и не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий".



Рассмотрению в третьем чтении предшествовало вмешательство (да, наглое вмешательство во внутренние дела России) госсекретаря США Энтони Блинкена, который потребовал немедленно отозвать законопроект о запрете содомитской пропаганды. Так как "расширение российского запрета на информацию по вопросам ЛГБТКИ+ станет еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам ЛГБТКИ+".



Единогласное голосование стало предельно четким ответом Блинкену и прочему глобальному гнилью.



"Царьград": "Россия выиграла первый раунд в борьбе за защиту традиционных семейных ценностей. […] Закон защищает наши традиционные ценности и ставит заслон перед распространением деструктивной информации, в последнее время вышедшей за пределы разумного. Если раньше в России действовал запрет пропаганды извращений среди детей, то теперь это будут повсеместные ограничения, поскольку прежняя норма просто не работала".



Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой: "Закон принят в третьем чтении единогласно. Не запрета ради, а для защиты будущих поколений от пагубного влияния западных ценностей, для сохранения России как самостоятельной цивилизации, где дети рождаются мальчиками или девочками - без вариантов и вариаций, и у них есть папа и мама. Где нельзя ребенка купить, продать, сменить ему пол. Дальше - готовимся ко второму чтению законопроекта о запрете продажи детей иностранцам под видом суррогатного материнства и сделаем все, чтобы аборты перестали оплачиваться из бюджета".



Председатель комиссии по борьбе с деструктивным опасным контентом Общественного совета при Роскомнадзоре, главный редактор РИА "Катюша", председатель экспертного совета Общественного уполномоченного по защите семьи (ОУЗС) Андрей Цыганов: "Педерасты, стоящие во главе глобального Содома, могут лопнуть от злости. Государственная Дума России единогласно, как и ожидалось, приняла в 3-м чтении законопроекты о внесении изменений в КОАП, в 149- ФЗ "Об информации" и еще некоторые нормативные акты, которые запрещают в России не только пропаганду, но и демонстрацию одного из самых мерзких (как правило, приобретенных в результате пропаганды или совращения) психических расстройств, посягающих на самую суть человеческой природы. У нас, конечно, были и есть вопросы и предложения к тексту этих законопроектов (см., например, тут), мы понимаем, что с нынешними формулировками богатые содомиты легко смогут выкрутиться и избежать наказания, купив адвокатов и экспертов. Но это не умаляет нашей радости. Сегодняшнее решение имеет не столько прикладное значение - с этим мы еще поработаем - а в первую очередь политическое измерение, являясь своеобразной декларацией т.н. "развитому миру", а на самом деле впавшей в откровенный сатанизм и расчеловечивание "мировой элите". Именно об этом в свое время говорил Святейший Патриарх Кирилл, заявляя что т.н. "гей-парады" стали символом лояльности коллективному Западу и участия в его делах - делах тьмы. Мы не идеалисты, и прекрасно понимаем, из какого материала состоит наша "элита" - сколько в ней случайных лиц, чьих-то инвестпроектов, а то и откровенных предателей и тех же содомитов. […] И все же, Дума вместе с ее кураторами решилась на сегодняшний праздник неповиновения. А это значит, что даже среди тех, кого мы все это время абсолютно заслуженно критиковали и выводили на чистую воду, началось оздоровление. Даже эти люди начали понимать, что мы все в одной лодке, и глобальный враг не оставляет нам ни единого шанса выжить, если мы будем оставаться в его мировоззренческой матрице. […] С Победой!"



"Государственная Дума отказалась пойти навстречу крупнейшим площадкам интернет-торговли, которые попросили не распространять на них действие закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. В инициативную группу ЛГБТ-просителей вошли "Ozon", "Авито", "Ситилинк", "Яндекс", "СберМегаМаркет", Wildberries, "Лабиринт" и "Детский мир". Ассоциация компаний интернет-торговли попросила депутатов отложить принятие поправки, запрещавшей продавать товары, в которых есть признаки "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". На следующий день после обращения с представителями интернет-площадок встретился автор законопроекта депутат Александр Хинштейн, который популярно объяснил бизнесменам, что ради них закон менять не будут. Хинштейн справедливо заметил, что, эта норма - необходима: "Если ЛГБТ-книги будут запрещены к продаже в магазинах, но останутся на электронных площадках - грош цена нашим усилиям. В то же время, действительно, есть риски "вольного толкования" новых норм контролирующими органами"", - отметил ведущий Радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан.



"Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена. Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 млн рублей. Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас - свои традиции и ценности. Вы поддержали эти законы. Спасибо вам!", - резюмировал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Источник - завтра

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