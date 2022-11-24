У российской нефти нет ни потолка, ни дна, - М.Макаров

14:37 25.11.2022

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Европейцы причудливым образом провалили попытку установить предельную цену, по которой у Москвы можно было бы покупать энергоносители.



Уровень в $65 за баррель одни страны посчитали чрезмерно высоким, а другие - слишком низким.

Широко анонсированные переговоры, на которых в минувшую среду страны Европейского союза должны были установить потолок цен на российскую нефть, "застопорились из-за обсуждения деталей". Проще говоря, так ни к чему конкретному и не привели.



По информации агентства Bloomberg, Еврокомиссия предложила уровень цены в $65 за баррель. Однако если Польша и страны Балтии посчитали, что это "слишком жирно" для Москвы и потребовали снизить планку, то Греция и Мальта, наоборот, заявили, что хотят $70 или даже больше. И тут они действуют вовсе не в российских, а в собственных интересах - ведь и греки, и мальтийцы прилично зарабатывают на морских перевозках и не желают в их без того сложных экономических условиях терять важную статью доходов.



Переговоры могут продолжиться в четверг, однако опыт согласования европейцами восьми санкционных пакетов в отношении РФ показывает, что противоречия вряд ли удастся устранить полностью, поскольку для принятия окончательного решения нужно одобрение всех стран ЕС.



Такое уже было с шестым пакетом санкций, который в июне этого года приняли с зияющими "дырами". Летом еще только начиналось обсуждение мер по ограничению продажи российских энергоносителей, но уже тогда идея ввести полный запрет на импорт в Европу сырой нефти из РФ провалилась, а в план поэтапного отказа от поставок пришлось вносить одно исключение за другим. В первую очередь, их тогда добились для себя Венгрия, Болгария и Хорватия.



Будапешт и на этот раз выступает в роли главного смутьяна, нарушающего европейское единство. Как дал понять министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его страна отказывается поддерживать меры, ведущие к обострению энергетического кризиса в Европе. Он отметил, что "брюссельские предложения несут опасность того, что на европейском рынке будет меньше нефти и природного газа, и поэтому цены на эти энергоносители по-прежнему будут расти".



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В "старой Европе" тоже есть те, кто придерживается схожей позиции. "Мы идем по неправильному пути", - сказал глава правительства Испании Педро Санчес, комментируя идею введения потолка цен на энергоресурсы. При этом он отметил, что у ЕС не хватает политической воли - и именно на это, следует обратить пристальное внимание на саммите Евросоюза в декабре.



Проблема в том, что Евросоюз должен был действовать не в одиночку, а в составе международной "коалиции по ограничению цен", возглавляемой Соединенными Штатами. Еще в начале сентября в Вашингтоне пообещали, что Запад (в самом широком смысле этого понятия) добьется, чтобы механизм ограничения цен на российскую нефть заработал с 5 декабря 2022 года. При этом предполагалось, что США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия (как страны "большой семерки"), а также примкнувшая к ним Австралия одобрят "потолок цен" синхронно с ЕС. Правда, уже тогда предусматривалось, что послабления придется делать не только для ряда европейских стран, но и для Японии, полностью зависящей от поставок энергоносителей из-за рубежа.



В итоге можно предположить, что даже если ценовое ограничение все же будет установлено в коридоре $60-70 за баррель, то для ряда стран будут сделаны настолько существенные исключения, что этим "потолком" Россия будет накрыта больше для вида.



К тому же все больше экспертов высказывают сомнения, что ценовые ограничения вообще способны сыграть ту роль, для которой задумывались - оставить России только самый минимум доходов, чтобы добыча и экспорт нефти продолжались, но в остальном страна жила "на голодном пайке".



Участники рынка не только отмечают, что непонятно, каким образом будет работать предлагаемый механизм, но и вообще называют его избыточным, поскольку российская нефть и так продается с сильным дисконтом - дешевле на $20-30 за баррель, чем Brent.



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Ближе к четвергу агентство Reuters выпустило прогноз, согласно которому введение западными странами потолка цен на нефть на уровне $65-70 за баррель в краткосрочной перспективе не повлияет каким-либо значительным образом на доходы России, поскольку клиенты из Азии в настоящее время и так покупают нефть по схожей цене. Чуть ранее обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас предположил, что планируемые ограничения не принесут ожидаемого результата, отметив, что "Москва увеличила объем нефтедобычи до самого высокого уровня с начала конфликта на Украине". "Это все, что вам нужно знать о санкциях", - написал он, добавив, что РФ так или иначе найдет способы обойти ценовые ограничения.



В Sevens Report Research напомнили заявление Кремля о том, что странам, которые поддержат ограничение цен, вообще никакую нефть в России продавать не станут. По мнению аналитиков, последствия такого шага для мирового рынка пока неясны, а эффект от введения потолка цен может оказаться ограниченным, если РФ продолжит поставлять нефть Индии и Китаю.



Тем временем в Вашингтоне не ожидают от Москвы ответных мер в виде прекращения экспорта нефти, полагая, что это создаст риск нанесения ущерба российским нефтяным месторождениям. При этом в Минфине США уверены, что Китай и Индия откажутся покупать нефть у РФ, если она попробует установить цену выше введенного потолка.



Позиция российских властей на этот счет не менялась с середины октября, когда была впервые озвучена. Вице-премьер Александр Новак тогда подчеркнул, что цены на энергоносители должны формироваться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения. А президент Владимир Путин заявил, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат на них цены.



Если судить по данным Росстата, опубликованным накануне, дела в отечественной нефтянке пока идут далеко не самым худшим образом - российские компании увеличили добычу нефти и газового конденсата в январе–октябре 2022 года на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 443 млн тонн. При этом по итогам сентября РФ сохранила за собой третье место по добыче нефти после США и Саудовской Аравии.



Михаил Макаров