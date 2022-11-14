Мина замедленного действия для Киргизии, - Р.Масалиев

14:49 25.11.2022

МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КИРГИЗИИ

Деятельность запрещенных в ряде стран СНГ экстремистских организаций в очередной раз стала объектом внимания в киргизском парламенте и вызвала эмоциональную полемику в депутатском корпусе.



В ноябре на заседании национального парламента киргизские депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект "О противодействии экстремистской деятельности".



Как сообщают местные СМИ, на заседании депутаты вступили в полемику о целесообразности функционирования на территории страны исламистской организации "Таблиги Джамаат"* (возможно использование названия "Таблиг Джамаат"), официально запрещенной и признанной экстремистской в Таджикистане (в 2006 году), России и Узбекистане (в 2009 году), а также в Казахстане (в 2013 году). Ряд парламентариев призвали запретить одно из самых активных на сегодняшний день религиозных движений в Кыргызстане, ссылаясь на то, что в данную, по сути, секту входят не только простые граждане, но и "популярные" в стране высокопоставленные чиновники, включая родного брата бывшего президента Сооронбая Жээнбекова – Асылбека, являющегося ведущим адептом "Таблиги".



Собственно, с его подачи данная организация, за которой просматриваются уши британской разведки, становится влиятельнейшей структурой, активно внедряющейся во все слои киргизского общества, включая элиту. Ее адептами уже являются сотни государственных и муниципальных служащих, представители муфтията, депутаты, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.



В связи с этим далеко не все лица, облеченные властью, готовы поддержать инициативу Кабинета министров, внесенную в парламент, и согласиться с позицией большинства депутатов Жогорку Кенеша запретить "Таблиги Джамаат".



Так, депутат Омурбек Бакиров, известный своими одиозными и громкими высказываниями с высоких трибун и "горячей любовью" к действующему правительству, не согласился с требованием коллег запретить организацию, поскольку она-де не только не вредит, но и приносит пользу государству – учит и призывает к хорошему: "читать намаз, уважать родителей, не пить водку". И, мол, благодаря "Таблиги" даже бомжи возвращаются к нормальной жизни.



Похоже, что Бакиров печется не столько о "решении проблем простого народа" с помощью такого инструмента, как экстремистская структура, сколько преследует личные корыстные цели. По информации киргизских СМИ, данное лицо причастно к деятельности ОПГ, и против него даже возбуждалось уголовное дело по факту совместных с известным в стране криминальным авторитетом Алманбетом Анапияевым преступлений – грабежа, похищения человека и вымогательств.



Симптоматично, что замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев, представлявший в парламенте законопроект, похоже, не видит угроз со стороны "Таблиги Джамаат" для киргизского общества. Реагируя на вопросы депутатов, почему секту до сих пор не запретили, силовик уклончиво заявил, что ведомство следит за организацией, а "если члены этой группы нарушат закон, тогда их привлекут к уголовной ответственности; хотя в стране было несколько попыток признать организацию экстремистской, но этого не было сделано".



Возникает вопрос: неужели правоохранительные органы не смущает многолетняя серия террористических актов, произошедших при поддержке этой структуры?



Члены "Таблиги Джамаат" обвинялись в причастности к терактам во Франции, Узбекистане, Индии, а также в укрывательстве террористов и оказании им помощи в конспиративном перемещении из одной страны в другую. Кроме того, у последователей секты изымались видеозаписи подрывов американских солдат в Ираке, российских военных в Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках. Из последних событий, где "основными действующими героями" стали уроженцы Кыргызстана, можно отметить взрыв в метро в Санкт-Петербурге, задержание киргизов – участников группировки в Москве, а также предотвращение теракта в одной из войсковых частей на территории самой КР.



Или же у отдельных представителей МВД и ГКНБ есть свой интерес в том, чтобы не закрывать эту организацию? В чем он? Коррупция? Или амбициозные деятели, претендующие на взлет политической карьеры, хотят придержать при себе эту структуру, чтобы в нужный момент задействовать ее для организации народных волнений и смещения неугодных?



Очевидно, что секта "Таблиги Джамаат" с ее религиозно-экстремистской направленностью, представители которой агрессивно вербуют население даже в самых отдаленных районах страны, является пособником международного терроризма, нашедшего на территории Кыргызстана благодарную почву для взращивания все новых и новых адептов, способных поехать "познавать учение ислама через даават" в Индию и Пакистан.



При этом организация опирается на силы сторонников "импортируемого ислама", которые действуют в конечном счете в целях подрыва доверия и авторитета президента Садыра Жапарова для полной дестабилизации обстановки в стране.



Открыто не заявляя о своих намерениях по свержению действующей власти, "Таблиги Джамаат" создает террористическое подполье, стягивая к южным рубежам Кыргызстана и других государств региона группировки боевиков, представляющих собой так называемую мину замедленного действия, часовой механизм которой "приведется в действие таймером" в нужный час, как это недавно случилось в соседнем Казахстане.



Остается только надеяться, что Кыргызстан, достаточно эффективно взаимодействуя с Россией в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС, поддержит линию своих партнеров по укреплению безопасности в Центральной Азии в целях недопущения возникновения очередных террористических угроз.



14.11.22