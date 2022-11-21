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Удастся ли США превратить Россию в токсичного партнера для центральноазиатской "пятерки"? - М.Нургожаев
14:54 25.11.2022

21.11.2022 | Марат НУРГОЖАЕВ |

Не дожидаясь, пока США реализуют свой план по устранению России как активного игрока на постсоветском пространстве, Москва проявила инициативу, и в середине октября состоялся первый саммит "Россия – Центральная Азия". Это мероприятие позиционировалось как перезагрузка отношений России с центральноазиатской "пятеркой" или своего рода тестирование их на прочность.

Несмотря на сосредоточение усилий на проведении СВО на Украине, Москва в условиях мировой геополитической турбулентности твердо намерена осуществить поворот на Восток и до конца реализовать свой потенциал на центральноазиатских просторах.

Однако уже и сегодня взаимодействие России с государствами "пятерки" можно назвать продуктивным. Только за последние пять лет товарооборот РФ со странами региона вырос в два раза – до 37,11 млрд долларов. А по итогам первого полугодия этого года взаимная торговля увеличилась еще на 16%.

Впервые за долгие годы Москва предлагает своим центральноазиатским партнерам амбициозные проекты. Это не просто программы по оказанию гуманитарной помощи своим братьям по постсоветскому пространству, а серьезное стратегическое партнерство.

Так, запущен процесс перенастройки механизмов взаимных финансовых расчетов, исключающих ненужное участие в них западных компаний и операторов. Вместо использования во взаиморасчетах пресловутой системы SWIFT осуществляется переход на хорошо зарекомендовавшую себя российскую систему передачи финансовых сообщений. Расширяется практика открытия прямых корреспондентских счетов между кредитными учреждениями и многое другое.

Углубляется сотрудничество и в области энергетической безопасности региона, в том числе в сфере создания генерирующих мощностей, строительства атомных станций, внедрения цифровых технологий. Россия готова оказать практическое содействие в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии. Немалые перспективы открываются и на таких направлениях, как расширение маршрутов транспортировки нефти, а также совместная разработка запасов энергоресурсов в Каспийском море, обеспечение национальных потребителей доступным и чистым газомоторным топливом, строительство или расширение трубопроводов, увеличение объемов торговли углем и его транспортировки на азиатские рынки.

За строками и за скобками: постскриптум к саммитам в Астане

Очевидно, что проект "Россия – Центральная Азия" придаст новый импульс отношениям между странами и они заиграют новой палитрой красок.

Вместе с тем складывается впечатление, что страны Центральной Азии не очень-то и уверены в искренности намерений России по развитию торгово-экономического сотрудничества с ними. Вероятно, они полагают, что вновь вспыхнувший к ним интерес со стороны Москвы обусловлен лишь попытками США превратить РФ в европейского "изгоя" путем дискредитации в различных сферах и изоляции от инвестиций и передовых технологий в критичных для нее областях. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и вовсе потребовал к себе большего уважения. Он призвал Владимира Путина относиться к центральноазиатским странам как к равноправным стратегическим партнерам. И что примечательно: в новостных лентах государств "пятерки" этот же саммит именуют не иначе как "Центральная Азия – Россия", усиливая "азиатскость" данного проекта.

Тем не менее Рахмон не умаляет значения России для развития своей страны. Он признает, что Москва является ключевым торгово-экономическим партнером Таджикистана и сотрудничество с Россией имеет для страны особое значение. Другие страны "пятерки" также надеются, что центральноазиатское направление все-таки станет для России приоритетным.

Здесь чувствуется некое искажение в оценках, поскольку Москва и так является ведущим инвестором в экономику стран Центральной Азии. Например, за первое полугодие объем прямых инвестиций из России только в Казахстан превысил 2,2 млрд долларов.

Стремление России развивать партнерские отношения с соседями по Центрально-Азиатскому региону не по нраву Вашингтону, который намерен полностью привязать к себе страны Центральной Азии на кабальных условиях и навсегда изолировать их от России. Но, как известно, "сотрудничество" с Вашингтоном никогда не бывает бескорыстным, и оно не строится на принципах равноправного и взаимовыгодного стратегического партнерства. И перед тем, как безоглядно проводить "многовекторную" внешнюю политику, стараясь наладить "партнерские отношения" с дряхлеющим мировым гегемоном, надо хорошенько подумать.

Так удастся ли Соединенным Штатам превратить Россию в токсичного партнера для центральноазиатской "пятерки"?

Ответа на этот вопрос пока нет. И если исключить все последние дипломатические "реверансы", то видно, что центральноазиатская "пятерка" застыла в ожидании, в какую сторону качнется маятник...

Источник - ritmeurasia.org
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