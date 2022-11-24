|Россия - Казахстан. Перезагрузка? Токаев едет на разговор к Путину
18:24 25.11.2022
В понедельник, 28 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Россию. Как сообщили в Кремле, между главами государств ожидается подписание двусторонних документов.
Президенты России и Казахстана проведут переговоры в Москве. Изначально сообщалось, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретятся после выборов в Казахстане в Оренбурге. Однако позднее стало известно, что политики не приедут на Форум российско-казахстанского сотрудничества, а проведут переговоры в Кремле.
Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отношения между двумя странами носят дружеский и союзнический характер. Он отметил, что в рамках переговоров Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев пообщаются за совместным завтраком, а также выступят с обращениями к участникам форума в Оренбурге и затем проведут раунд переговоров.
Кроме того, ожидается подписание ряда двусторонних документов.
При этом незадолго до встречи в СМИ были высказывания о том, что Казахстан является проблемой для России. В частности, на одно из подобных мнений отреагировали и в Кремле. Как отмечал пресс-секретарь президента России Песков, политологи допускают порой заявления "на грани фола".
"Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения", - указал Песков.
В статье Царьграда "Елбасы, да не тот: Токаев решил не ломать планы Путина" уже говорилось, что в отношениях между Россией и Казахстаном действительно есть спорные моменты.
Несмотря на помощь, оказанную Казахстану в начале года, противоречия в политическом плане сохранились. Неоднократно "Первый русский" сообщал о нарастающей русофобии в соседней республике.
Также не стоит забывать и о приверженности Казахстана западным идеям. Так, указывал обозреватель Царьграда Олег Беликов, Токаев долгое время работал заместителем генсека ООН.
"Политологи не раз обозначали его приверженцем прозападных идей. Сам же президент Казахстана заявил, что страна должна проводить "многовекторную внешнюю политику" с учетом того факта, что в экономику страны вовлечено более 500 млрд долларов", - указывал автор.
И тем не менее, несмотря на неидеальные отношения двух стран, дипломатия между Москвой и Астаной развита, диалог продолжается. А потому, вероятно, Казахстан продолжит стараться поддерживать общение с Москвой на хорошем уровне.