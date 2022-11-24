Россия - Казахстан. Перезагрузка? Токаев едет на разговор к Путину

18:24 25.11.2022

В понедельник, 28 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Россию. Как сообщили в Кремле, между главами государств ожидается подписание двусторонних документов.



Президенты России и Казахстана проведут переговоры в Москве. Изначально сообщалось, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретятся после выборов в Казахстане в Оренбурге. Однако позднее стало известно, что политики не приедут на Форум российско-казахстанского сотрудничества, а проведут переговоры в Кремле.



Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отношения между двумя странами носят дружеский и союзнический характер. Он отметил, что в рамках переговоров Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев пообщаются за совместным завтраком, а также выступят с обращениями к участникам форума в Оренбурге и затем проведут раунд переговоров.



