|20:38 The Economist: Зимой Россия нанесет по Европе смертоносный удар
20:34 Breitbart: Американцы отправили Байдена к психиатру после неудачной шутки
20:32 Как рос-пранкеры развели польского президента Дуду
19:53 Каждый футболист сборной Саудовской Аравии получил Rolls Royce за $500 тысяч за победу над командой Аргентины
18:24 Россия - Казахстан. Перезагрузка? Токаев едет на разговор к Путину
17:38 Старый "ошмяк" Азиз Мадмаров стал послом Киргизии в Туркмении
14:54 Удастся ли США превратить Россию в токсичного партнера для центральноазиатской "пятерки"? - М.Нургожаев
14:49 Мина замедленного действия для Киргизии, - Р.Масалиев
14:43 Кредиты Пекина в Центральной Азии: ужесточатся ли условия займов? - В.Нежданов
14:37 У российской нефти нет ни потолка, ни дна, - М.Макаров
14:34 В России принят долгожданный антисодомитский закон, - "Завтра"
14:22 Заявление Республиканской партии Туркменистана к 20-летию "ноябрьских событий"
14:16 Yeni Safak: ЧМ в Катаре раскрыл лицемерие Европы. Турок оштрафовали, а немцев - нет
13:12 Деньги предателей надо национализировать, - Александр Разуваев
12:13 Китайцы обеспокоились тупиковым состоянием конфликта на Украине, - МК
11:40 Страны ЕС поссорились из-за уже запрещенной российской нефти
10:36 Загадки кровавого января. Так ли виноват Назарбаев? - Данияр Ашимбаев
10:24 Запад и послабления санкций для российской нефти: временное перемирие, - С.Ануреев
10:19 Опричный строй. Кто войдет в новую элиту России, - Максим Калашников
10:14 Ракетные войска представляют самый засекреченный вид НОА Китая, - Александр Храмчихин
10:12 Как примирение Эрдогана и Асада усилит позиции России, - Геворг Мирзаян
10:05 Жапаров порадовал со-курултайщиков очередным нацпатовским словоблудием
09:52 Главным Курултай-баши кыргызов избран "журналист" Кадыр Кошалиев
09:05 Турецкая спецоперация мешает российской, - НГ
08:38 В Бишкеке с жутким скандалом открылся 1-й Всекыргызский курултай
08:33 Европарламент принял резолюцию о трибунале над Лукашенко
08:28 Кремлю необходимы жесткие шаги - и тогда все получится, - Пол Робертс
00:54 Криптокатастрофа началась? - Е.Пустовойтова
00:50 Сатанизм идет в наступление. Массовое помутнение сознания на Украине, - А.Игнатьев
00:39 Большая игра Турции затронула США. Раскол НАТО обернется войной? - Б.Долгов
00:24 Китайская оборонка развивается быстро, но неравномерно, - В.Иванов
|19:40 Аттракцион ритуального союзничества. Пашинян испортил Путину ОДКБ-обедню, - М.Ростовский
18:58 Что это? Загадочные ночные хороводы монгольских баранов (видео)
18:57 Мы наблюдаем битву цивилизаций.., - Дмитрий Грунюшкин
18:56 Следующим Казпремьером станет Жумангарин, - прогнозы от П.Своика
18:54 "Отстыковка" Центральной Азии от России продолжается, - Булат Султанов
17:30 Как югу Кыргызстана не остаться без газа: Узбекистан резко сокращает экспорт, - 24.kg
16:21 В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных
16:03 Как русские завоевывали Туркменистан (история), - Ильга Мехти
15:10 К убийству Дарьи Дугиной причастна французская разведка, - Беанзен Эгунчи
14:20 Руководство московского главка МВД РФ задержано за... "организацию незаконной миграции"
13:14 Куда выведет "астанинскую тройку" курдский лабиринт? - Ст.Тарасов
12:00 American Conservative: Запад простит Зеленскому все...
11:29 В Казахстане опять выборы (смыслы бессмыслицы), - Данияр Ашимбаев
10:56 ЦРУ открыло вакансии для предателей в России, - СП
10:49 Олигархическая Россия бессильна победить олигархический Запад, - Александр Проханов
10:43 Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи "идиотом". Может права?
10:26 С кем вести переговоры? Украина сползает в темные века, - Рами Аль-Шаер
09:22 Уникум. Казаким Токжанов за одно совещание произнес слово "бл.дь" 71 раз, слово "на.уй" – 73 раза и употребил еще более 20 матерных ругательств
09:06 ЯмкаСрач. Бишкекские власти хотят запретить "строительство канализации ашарным методом"
08:50 Мирзиеев привезет из Франции солидные инвестиции, - НГ
|Каждый футболист сборной Саудовской Аравии получил Rolls Royce за $500 тысяч за победу над командой Аргентины
19:53 25.11.2022
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Победа саудовских футболистов над командой Аргентины в стартовом матче чемпионата мира в Карате была высоко оценена наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман аль-Саудом.
Как сообщает Indonesia Posts English, принц принял решение подарить каждому из 26 футболистов национальной сборной по роскошному Rolls Royce Phantom. Стоимость автомобиля колеблется от $460 тысяч до $550 тысяч.
Напомним, проигрывающая из-за гола Лионеля Месси с пенальти на 10 минуте встречи команда Саудовской Аравии во втором тайме завоевала победу благодаря голам Салеха Аль-Шехри (48 минута) и Салема Аль-Даусари (53 минута).