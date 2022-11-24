Каждый футболист сборной Саудовской Аравии получил Rolls Royce за $500 тысяч за победу над командой Аргентины

19:53 25.11.2022

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Победа саудовских футболистов над командой Аргентины в стартовом матче чемпионата мира в Карате была высоко оценена наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман аль-Саудом.



Как сообщает Indonesia Posts English, принц принял решение подарить каждому из 26 футболистов национальной сборной по роскошному Rolls Royce Phantom. Стоимость автомобиля колеблется от $460 тысяч до $550 тысяч.



Напомним, проигрывающая из-за гола Лионеля Месси с пенальти на 10 минуте встречи команда Саудовской Аравии во втором тайме завоевала победу благодаря голам Салеха Аль-Шехри (48 минута) и Салема Аль-Даусари (53 минута).