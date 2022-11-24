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Breitbart: Американцы отправили Байдена к психиатру после неудачной шутки
20:34 25.11.2022

Breitbart
США

80-летний Байден спросил репортеров, действительно ли они считают, что ему нужно пройти медосмотр
Читатели Breitbart назвали Байдена ходячим трупом после неудачной шутки о медосмотре

Читатели портала Breitbart не оценили шутку Байдена о предстоящем ему медицинском осмотре. Они предложили ему пройти психиатрическое освидетельствование. Для того, чтобы быть президентом, важно умственное здоровье, напомнили комментаторы.

Чарли Спиринг (Charlie Spiering)

В четверг президент Джо Байден решил пошутить над репортерами, задавшими ему вопрос о медицинском осмотре, который ему предстоит пройти.

"Вы считаете, мне это нужно?" – иронично спросил 80-летний президент.

Байден рассказал о предстоящем медицинском осмотре после встречи с пожарными во время своего продолжительного отпуска на острове Нантакет.

Он сообщил, что уже прошел часть обследования и намерен завершить его до конца года.

В прошлом году после проведения планового медицинского осмотра лечащему врачу президента доктору Кевину О’Коннору (Kevin O’Connor) пришлось объяснять частый кашель Байдена и его "заметно более скованную и менее плавную походку".

Состояние здоровья Байдена, вероятнее всего, станет одной из тем разговоров, которые он будет вести с членами своей семьи в День благодарения и на рождественских каникулах относительно его планов вновь баллотироваться на должность президента в 2024 году, несмотря на преклонный возраст.

Байден не устает отмахиваться от высказываний критиков касательно своего возраста, продолжая выполнять обязанности президента.

"Я не думаю о себе как о старике, но и не думаю о себе как о крутом", – сказал он в интервью на телепрограмме 60 Minutes в сентябре.

В ходе опросов общественного мнения более двух третей американцев сказали, что они не хотели бы, чтобы Байден вновь баллотировался в 2024 году.

Комментарии читателей:

Zakisbak
У Байдена очевидные проблемы со здоровьем – и физическим, и умственным. Большинство людей его возраста, с которыми я знаком, сохраняют бодрость и ясность ума. Вы бы позволили ему сесть за руль в вашей машине?

Kamisama
Пустая трата денег. Невооруженным глазом видно, что его мозг уже превратился в швейцарский сыр.

Deanology - stirring the pot
Лично мне нет никакого дела до его физического состояния. Меня волнует его умственное здоровье. Кстати, у кого сейчас находится ядерный чемоданчик?

SuperDuper
Отек легких часто возникает из-за застойной сердечной недостаточности. Когда сердце не в состоянии эффективно прокачивать кровь, кровь может возвращаться в сосуды, по которым она проходит через легкие. По мере увеличения давления в этих сосудах жидкость постепенно выталкивается в воздушные пространства в легких (то есть альвеолы). Отсюда и кашель. Байден буквально тонет в собственной жидкости. "Походка старика" объясняется несколькими микроинсультами, которые повлияли на его способность удерживать равновесие. Однако его худшим недугом является отсутствие когнитивных способностей.

Ken Hecker
Байдену необходимо в первую очередь пройти психологическое освидетельствование. Все, что он когда-либо делал, вело нашу страну к упадку. А одно из определений гласит, что безумие – это постоянно делать одно и то же в ожидании другого результата (благодарю вас, Альберт Эйнштейн). Байден – известный лжец и плагиатор, и таким он был начиная с колледжа. Он единственный человек, который сумел упасть на трапе самолета.

Tweetie of Truth
Хотя он ходит как картонная кукла, шаркает и спотыкается, это меньшая из наших проблем. Именно его умственные способности делают его непригодным для должности президента – и для любой другой работы, где требуется ясность мысли. И он никогда не был особенно умным.

Tweetie of Truth
Неважно, какие обследования он пройдет, все данные будут скрыты, искажены, сфабрикованы или просто подделаны, чтобы они вписывались в нарратив Демократической партии о том, что этот немощный сумасшедший "хранитель склепа" находится в потрясающей форме, как будто ему всего 60. Полная чушь!

Shag
Проблема не в возрасте, а психическом заболевании. Мы должны притворяться, что он в здравом уме и твердой памяти, но этот идиот никогда не бывает в здравом уме. И он слишком высокомерен, чтобы уступить место другим.

No One In Particular
И это говорит нам болван, который падает со стоящего велосипеда? Который падает, поднимаясь по лестнице? Байден лжет каждый день.

Peacharoo
"Вы считаете, мне это нужно?" – иронично спросил 80-летний президент.
Мы не думаем. Мы в этом уверены, ты, подлый, отвратительный, инфантильный ходячий труп. Твои дни сочтены.

Spacetack
Нет, Джо, тебе не нужно проходить медицинское обследование, потому что большинству людей плевать на твое здоровье. Однако нам не плевать на то, что ты продажный человек и предатель, поэтому здесь необходимо проводить не обследование, а расследование (уголовное).

Miguel Herrara
Я не стал бы возражать против слепого президента или президента в инвалидном кресле, если при этом он сохраняет полную ясность ума.

Donald Brown
"Я не думаю о себе как о старике, но и не думаю о себе как о крутом".
Во-первых, что вообще это значит? Во-вторых, у вас очевидная деменция, и команда ваших врачей больше не в состоянии это скрывать. В-третьих, вы попросту не могли победить на выборах, потому что все вас ненавидят.

Wldtrv
Байдену не нужен медицинский осмотр. Ему необходимо пройти психиатрическое освидетельствование. Однако в его случае разницу между психическим заболеванием и нормальными ментальными функциями определить достаточно сложно. Значительная часть из того, что он делает в нашей стране, происходит не потому, что его мозг перестал нормально функционировать, а потому, что он ненавидит нашу страну и стремится ее уничтожить.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669397640


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