The Economist: Зимой Россия нанесет по Европе смертоносный удар

20:38 25.11.2022 The Economist

Цены на топливо могут убить больше народу, чем украинский конфликт

The Economist: плохая погода и повышение цен на энергию резко увеличат смертность в Европе



Плохая погода, эпидемии и рост цен на электричество негативно скажутся на уровне смертности в европейских странах, пишет The Economist. Авторы статьи утверждают, что причина всех бед – в использовании Россией "энергетического оружия", чью мощь европейцы испытают на себе грядущей зимой.



Насколько смертоносна энергетическая война России?



Чтобы одержать победу на Украине, Владимиру Путину нужно, чтобы Запад перестал поддерживать его противника. Прекрасная возможность вбить между ними клин появится этой зимой. До конфликта на долю России приходилось 40-50% импортируемого ЕС природного газа. В августе Путин перекрыл краны на большом трубопроводе, качающем газ в Европу, и скачок цен на топливо повлиял на экономику союзников Украины.



До сих пор Европа хорошо переносила потрясение и накопила достаточно газа, чтобы заполнить хранилища. Но рост оптовых цен на энергоносители коснулся и рядовых потребителей. Рыночные цены на топливо хоть и снизились с максимумов, реальные расходы на газ и электричество для жилых домов в Европе превышают показатели 2000-19 годов на 144% и 78% соответственно.



Эти издержки меркнут на фоне того ужаса, что пережили украинцы, но все равно имеют важное значение: чем ниже температура, тем выше вероятность смерти людей. И если сложившаяся связь между смертностью, погодой и расходами на энергию сохранится - чего может и не быть, с учетом уровня текущих цен, - количество погибших превысит показатель смертности в бою к данной минуте.



Несмотря на то, что СМИ освещают в основном аномально жаркие периоды, холода все же смертоноснее. В период с декабря по февраль недельная смертность среди европейцев возрастает на 21% больше по сравнению с летними месяцами.



В прошлом изменения цен на энергоносители оказывали на смертность лишь незначительное влияние. Но не в этом году. Мы составили статистическую модель для оценки воздействия ценового шока.



В этом году взаимосвязь между ценами на энергоносители и зимней смертностью может измениться. Но если сохранятся более ранние тенденции, нынешние цены вызовут превышение среднего исторического показателя смертности даже в условиях теплой зимы.



Точные показатели смертности по-прежнему зависят от других факторов, в частности от температуры. Теплой зимой они могут на 32 000 человек превышать средний исторический показатель (с учетом изменений в численности населения). Суровая зима может унести на 335 000 больше жизней.



В этом году роль будут играть четыре основных фактора, наиболее очевидные из которых - это тяжесть сезонного гриппа и температурный режим. Холод подавляет иммунную систему, заставляет людей собираться в закрытых помещениях и способствует распространению патогенов воздушно-капельным путем. Кроме того, падение температуры тела делает кровь гуще, а давление - выше, что чревато сердечными приступами и инсультами. Воспаление дыхательных путей затрудняет дыхание. В Великобритании еженедельные показатели смертности от сердечно-сосудистых причин зимой на 26% выше, чем летом, а заболеваемость ОРВИ - на 76%. В основном это касается стариков. По сравнению с жарой в самые холодные месяцы по всей Европе умирает на 28% больше людей в возрасте 80+, на долю которых приходится 49% общей смертности.



Удивительно, но в теплых странах разрыв в показателях сезонной смертности больше, чем в холодных. В Португалии, например, еженедельная зимняя смертность вышей летней на 36%, тогда как в Финляндии - всего на 13%. В странах с прохладным климатом отопление и теплоизоляция лучше. Также они, как правило, необычайно богаты и имеют относительно молодое население. Но если сравнивать температуры внутри стран, а не между ними, данные подтверждают тот факт, что холод убивает. В среднем, если зимой хотя бы на 1°C холоднее нормы для данной страны, смертность возрастает на 1,2%.



Температурный режим нынешней зимой окажется, вероятно, где-то между максимумами и минимумами последних десятилетий. После ослабления большинства связанных с COVID-19 ограничений на передвижение последствия гриппа также наверняка окажутся в пределах диапазона, наблюдавшегося в 2000-19 гг. Третий основной фактор - это цены на энергоносители, и они тоже относительно ограничены. Оптовые цены на топливо хоть и колеблются, многие правительства установили потребительские "потолки" для энергоносителей. Большинство из этих ограничений значительно превышают прошлогодние затраты, но способны защитить семьи от дальнейшего повышения рыночных цен.



Куда менее оптимистичен последний элемент, а именно взаимосвязь между расходами на энергетические нужды и смертностью. Мы оцениваем его с помощью статистической модели для определения количества смертей за каждую зимнюю неделю в каждом из 226 европейских регионов. Модель применима к 27 странам ЕС, за исключением Мальты, а также к Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Она прогнозирует смертность на основе погодных условий, демографии, эпидемии гриппа, энергоэффективности, прибылей, государственных расходов и затрат на электроэнергию, которые тесно связаны с ценами на широкий спектр видов отопительного топлива. Используя данные за 2000-19 годы (2020 и 2021 мы исключили из-за COVID-19) модель весьма точно сработала и учла 90% различий в показателях смертности. Проверив прогноз на годы, не использовавшиеся для обучения программы, мы получили почти такие же результаты.



Высокие цены на топливо могут усугубить влияние низких температур на смертность, заставляя людей мерзнуть из-за желания сэкономить. С учетом средних метеорологических условий, модель показывает, что десятипроцентное повышение цен на электроэнергию увеличит смертность на 0,6%; в холодные недели больше, в умеренные - меньше. В 2019 году академическое исследование американских данных дало аналогичную оценку.



В последние десятилетия потребительские цены на энергоносители колебались в довольно узком диапазоне и оказали лишь незначительное влияние на зимнюю смертность. При неизменности других факторов, в типичной европейской стране повышение цен на электричество с минимума в 2000-19 гг. до максимума повышает уровень еженедельных показателей смертности всего на 3%, а соответствующее понижение температур - увеличивает на 12%.



Однако сейчас цены вышли из прежнего диапазона. Рост цен на электроэнергию с 2020 года (с поправкой на инфляцию) превышает разрыв между максимальными и минимальными ценами в 2000-19 гг. на 60%. В результате взаимосвязь между затратами на энергию и смертями в этом году может измениться. В таких странах, как Италия, где с 2020 года стоимость электричества выросла почти на 200%, экстраполяция линейной зависимости выдает чрезвычайно высокие оценки смертности.



В долгосрочных данных отсутствуют две другие переменные, которые тоже могут повлиять на показатели смертности в этом году. Многие страны внедрили или расширили схемы денежных переводов, чтобы помочь людям оплачивать счета за электроэнергию, и в некоторой степени это должно снизить смертность по сравнению с той, что предсказывает модель. А COVID-19 может либо повысить смертность, либо снизить ее, потому что вирус уже убил многих стариков и хронических больных, которые больше других уязвимы к холоду.



Из-за неопределенности трудно достоверно прогнозировать смертность в Европе этой зимой. Единственный однозначный вывод, который дает наша модель, заключается в том, что, если паттерны 2000 – 2019 годов сохранятся и в 2022 – 2023, энергетическое оружие России окажется очень мощным. При близких к текущему уровню ценах на электроэнергию в обычную зиму погибло бы примерно на 147 000 человек (4,8%) больше обычного, чем если бы эти расходы вернулись к среднему уровню периода 2015-19 гг. С расчетом на самую теплую зиму за последние 20 лет для каждой страны эта цифра упала бы до 79 000 (прирост в 2,7%), на самую холодную - до 185 000 (прирост в 6,0%).



Сила этого влияния варьируется в зависимости от страны. Больше всего смертей прогнозируется в Италии из-за резкого роста цен на электроэнергию и старения населения. Модель не учитывает новые щедрые субсидии для домашних хозяйств, которые ориентированы на более бедных пользователей. Для компенсации высоких цен эти средства должны быть очень эффективными. Эстония и Финляндия также демонстрируют низкие показатели в расчете на одного человека. На их фоне достаточно хорошо себя чувствуют Франция и Великобритания, которые ввели предельные цены, а в Испании прогнозируемая смертность почти не изменилась. Снижение смертности ожидается в Австрии, которая ограничит цены на электроэнергию до умеренного предела потребления по выгодной цене 0,10 евро за киловатт-час.



Повышение цен на энергоносители способно убить в Европе больше людей, чем погибло на Украине. Если учитывать возраст погибших, результат выходит совсем другой, так как на поле боя умирают в основном молодые, а из-за холода - пожилые. Учитывая атаки России на украинскую инфраструктуру, больше всего жертв этой зимой, несомненно, будет именно на Украине.



Путин наносит Украине поистине огромный ущерб. Издержки ее союзников менее заметны. И все же с наступлением зимы их дальнейшая поддержка будет измеряться не только помощью и оружием, но и человеческими жизнями. Источник - ИноСМИ

