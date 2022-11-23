Китайский iPhone-сити бунтует. Инвесторы обеспокоены беспорядками на заводе Apple в КНР

00:18 26.11.2022

Владимир Скосырев



23.11.22

Рабочие самого крупного завода в Китае,

выпускающего iPhone, протестуют

против тяжелых условий труда. Фото ReutersКрупнейшему в Китае заводу по сборке iPhone грозит сокращение или остановка производства. Причина – протесты работников, недовольных низкой зарплатой и запретами, связанными с пандемией. Видео, снятые ими, показывают, как рабочие крушат камеры наблюдения, а полицейские, одетые в комбинезоны, защищающие от вируса, избивают некоторых "забастовщиков" палками. Все происходящее в городе Чжэнчжоу вызвало моментальный отклик в западной прессе. Ведь на предприятии занято около 200 тыс. человек. А принадлежит оно фирме с Тайваня, партнеру американской Apple.

Как передает Financial Times, стычки на самом большом в мире заводе, выпускающем iPhone, отражают напряженность в стране, вызванную нулевой терпимостью Пекина к вирусу. Беспорядки, вспыхнувшие в среду, усиливают тревогу инвесторов за поддержание цепочек поставок Apple. Ведь 95% ее телефонов этой марки производится в Китае. Из-за этого знаменитой американской фирме пришлось предупредить своих вкладчиков капитала, что в сезон, на который приходится пик продаж, самых модных моделей будет на полках магазинов не хватать.



Владелец завода – тайваньская компания Foxconn. Двое работников сообщили, что протест вспыхнул из-за того, что она попыталась отказаться платить бонусы, обещанные новым нанятым сотрудникам. Их сначала поместили в карантин, а потом послали к конвейеру. Эти люди пришли на завод, желая услышать объяснения у дирекции. Но директора не вышли, наоборот, они вызвали полицию. Судя по рассказам, на заводе росло недовольство тем, что распространение вируса не удавалось остановить, а условия в общежитии оказались чересчур суровыми. Многие боялись, что подхватят инфекцию.



Началось бегство с завода. Видео показывает, как работники садятся на тележки в общежитии, едут в контору и разбивают будки, где делают тесты на ковид. Некоторые из участников протеста загружали видео в социальные сети. Насколько распространены такие явления?



В беседе "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил, что тут сошлись два момента. Завод принадлежит тайваньской фирме, а работает на Apple. Отсюда стремление местных властей уладить конфликт, даже привлекая рабочую силу со стороны. В протестах участвовали не коренные работники, а нанятые недавно. Они чувствовали себя обманутыми. В принципе такие выступления для современного Китая не характерны. Профсоюзы существуют, но они следуют указаниям партии. Кроме того, о забастовках редко идет речь. Ведь пока рабочие, занятые физическим трудом, не имеющие высокой квалификации, знают: если начнут ссориться с директором, то им быстро найдут замену, например среди мигрантов из села. Другое дело – специалисты высокой квалификации, особенно IT. На них всегда есть спрос.