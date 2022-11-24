Морской Змей против Земляного Дракона, - А.Артамонов

00:40 26.11.2022

Морской Змей против Земляного Дракона



Лилия ИГЛИКОВА



Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов о "захлестывании" Евразии в геостратегический план НАТО



