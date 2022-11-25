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Призрак большой войны в Европе, - А.Игнатьев
08:58 26.11.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 25.11.2022 |

ЕС/НАТО готовят программу быстрого перемещения войск и техники с запада на восток

Ноябрь ознаменовался целым рядом заявлений, касающихся нашего ближайшего будущего. Если суммировать эти выступления, то происходящее на Украине начинает выглядеть преддверием мирового военного кризиса.

Все началось с того, что 4 ноября глава стратегического командования ВС США Чарльз Ричард заявил: "Украинский конфликт, в котором мы сейчас находимся, – только разминка. Приближается большой кризис. И пройдет не так много времени, и мы пройдем проверку на прочность, какой не испытывали давно", – передает его слова The Wall Street Journal.

К моменту этого заявления карта интенсивности воздушных рейсов стран НАТО на польский аэродром Жешув у границы Союзного государства России и Белоруссии выглядела так:

Это полеты всего лишь за один месяц – с 1 октября по 1 ноября. Жешув является центральным узлом поставок на Украину западной военной техники, вооружения и боеприпасов. 7 ноября Польша объявила, что расширит присутствие НАТО в стране. В местечке Повидз появятся американские ангары, склады, топливная база. Министр обороны Польши Мариуш Блащак признал: там уже размещена боевая авиационная бригада США, вооруженная ударными вертолетами Apache.

14 ноября стало известно, что Германия готовит план войны с Россией. Об этом сообщил Der Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный документ "Оперативное руководство для Вооруженных сил", подписанный генеральным инспектором немецких ВС Эберхардом Цорном.

15 ноября французские СМИ известили о том, что "Франция начинает подготовку к крупномасштабной войне высокой интенсивности". В 2023 году Париж проведет самые крупные военные учения со времен окончания холодной войны. Во французском Генштабе говорят, что это связано с "меняющейся геостратегической ситуацией" и "перспективой крупного конфликта". По словам отвечающего за организацию операций во французских вооруженных силах генерала Ива Метейе, будут мобилизованы все ресурсы армии.

16 ноября глава британской контрразведки МИ-5 назвал Россию главной угрозой: "Великобритания сталкивается с серьезными угрозами безопасности со стороны трио России, Китая и Ирана, которые используют принуждение, запугивание и даже насилие на чужой территории для достижения своих интересов". По словам Маккаллума, существует риск того, что Москва, Пекин и Тегеран могут помочь друг другу, "умножив свои силы".

Серьезно наращивает свой ракетный арсенал Япония. Это видно из доклада специалистов, представленного премьеру Фумио Кисиде.

Готовиться к войне с Россией призвал начальник Генерального штаба армии Чехии генерал Карел Ржешка в выступлении на собрании чешских армейских командиров. "Многие из систем вооружений, которые сегодня уничтожают Украину, также достигнут нашей территории", поэтому чешская армия должна подготовиться к крупномасштабным войнам против превосходящего противника, заявил генерал К. Ржешка; если возникнет конфликт между Россией и НАТО, ВС Чехии станут его активным участником с первой минуты.

В ноябре стало известно, что в Евросоюзе готовят программу "военной мобильности" – адаптации гражданской инфраструктуры и юридических процедур к переброске войск на восток Европы. К проекту ЕС присоединяется и Великобритания. Жозеп Боррель говорит, что программа "военной мобильности" приведет к еще более тесному сотрудничеству между ЕС и НАТО. По его словам, для Европы крайне важно быстро адаптировать инфраструктуру к быстрому перемещению войск и техники в основном с запада на восток. Отдельной задачей является упрощение и ускорение процедур получения документов для переброски военных средств из страны в страну (в настоящее время это занимает 5 дней, что, по мнению европейских военных, "слишком долго").

В контексте всех этих заявлений вспоминаются слова Генри Киссинджера, сказанные им в конце мая: "Переговоры о мире должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе начнутся потрясения, создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко. В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел. Я считаю, что продолжение войны после этого момента превратило бы ее не в войну за свободу Украины, которая была предпринята НАТО в духе большой сплоченности, а в войну против самой России".

Источник - фонд стратегической культуры
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