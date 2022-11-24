Три польских сценария поглощения Украины, - Дм.Минин

08:59 26.11.2022

"Пора начать польское наступление"



В польских политических и экспертных кругах мало кто сомневается в том, что на пепелище украинского кризиса возникнет "Великая Польша". Поляки себя в этом уже убедили. Основания – исторические права и главный, по их мнению, вклад в защиту киевского режима, а также прием на своей территории миллионов украинских беженцев. Ожидания столь велики, что в Польше, наверное, удивятся, если в результате конфликта они по крайней мере не выйдут на свои прежние восточные границы.



Обсуждаются три главных сценария поглощения Украины. Они не так уж сильно противоречат друг другу и скорее отражают варианты возможного.



Первый – откровенно мегаломанский, условно называемый конфедеративным, восходящий к идее "Междуморья" Ю. Пилсудского. Несмотря на то, что в свое время этот проект с треском провалился, покорежив в итоге и саму Польшу, его возрождение остается популярным в официальных польских кругах, а также поддерживается Вашингтоном и Лондоном.



Польша "от моря до моря" по Пилсудскому



Польша "от моря до моря" по Пилсудскому



В новом облике этот проект получил название "Трехморье" и, помимо обозначенных на довоенном плакате стран, включает в себя Хорватию, Словению (таким образом, к Балтийскому и Черному морям добавляется Адриатика), а также в перспективе Украину и Белоруссию. В этом конфедеративном союзе Польша видит себя лидером всей Восточной Европы. Каким бы химерическим ни казался данный план, он последовательно проводится польской дипломатией.



Сценарий № 1: Новый облик конфедеративного "Трехморья"



Сценарий № 1: Новый облик конфедеративного "Трехморья"



Британская The Guardian вполне серьезно считает, что победа Запада на Украине приведет к смене власти и в Белоруссии – недостающей части проекта "Междуморье", и к созданию буфера из союзных стран от Балтийского моря до Черного. Для Польши, полагают британцы, такой сценарий был бы двойным "джек-потом", поскольку объединенный регион Восточной Европы с человеческим и экономическим потенциалом более ста миллионов человек мог бы оспорить и доминирование Германии в ЕС. И не столько, очевидно, для Польши, сколько для США и Великобритании.



Бартош Бартчак



Бартош Бартчак



Один из идеологов правящей в Польше партии "Право и справедливость" (ПИС) директор польского Института глобализации Бартош Бартчак призывает: "Мы можем обратить напряжение между Минском и Киевом против Москвы в свою пользу, заняв место русских в качестве инвесторов и пропагандистов культуры на Днепре. Для нас это лучшая за много веков возможность построить сверхдержаву".



Изъяном данного сценария, однако, по мнению польских националистов, является то, что он оставляет за пределами Польши "восточные кресы" (Западная Украина и Западная Белоруссия). С урезанными территориями Киев и Минск едва ли согласятся вступать в какую-либо конфедерацию с Польшей. Одновременно прагматики указывают на то, что на пути осуществления этой идеи могут стать интересы Евросоюза и Германии, все еще являющихся донорами Варшавы.



Второй рассматриваемый сценарий – условная федерация в рамках исторической "Великой Польши". Это более однородная группа стран, входивших в разные периоды истории в состав польского государства и, следовательно, по мнению поляков, более восприимчивых к распространению их влияния. Последнее в высшей степени спорно, поскольку опыт совместного проживания данных народов крайне противоречив и у каждого из них найдутся свои счеты к Варшаве. Облик подобной федерации, по польским представлениям, мог бы быть примерно таким.



Сценарий № 2: примерные границы федеративной "Великой Польши"



Сценарий № 2: примерные границы федеративной "Великой Польши"



Формально права Польши и Украины в данном образовании были бы одинаковы, но поляки, глядя на современную ситуацию, не сомневаются, что легко будут в нем доминировать. Идеологи движения на восток убеждены: "Польша находится на верном пути к восстановлению Первой Речи Посполитой в форме связей и сотрудничества, объединявшего входившие в нее народы". По их расчетам, "на Висле уже живут, учатся, работают и занимаются бизнесом миллионы украинцев и десятки тысяч белорусов. Некоторые из них вернутся на Украину и в Белоруссию, где благодаря своему опыту, полученному в добивающейся экономических успехов Польше, смогут занять место прежних постсоветских элит, которые до сих пор в ментальном плане связаны с Россией. Новые украинские и белорусские элиты будут свободно говорить по-польски и испытывать к нашей стране теплые чувства, а поэтому им захочется укрепить связи между своей родиной и Варшавой. Дело за нами, пора начать польское наступление".



Украинцы и поляки – братья навек?



Украинцы и поляки – братья навек?



Третий вариант исходит из возможного поражения Запада на Украине и ее предполагаемого в этом случае распада с разделом между соседями. Поляки рассчитывают, что в таком случае западная часть страны "сама" пожелает обрести "надежное убежище" в составе Польши. Над остающейся "независимой" частью бывшей Украины с центром в Киеве мог бы быть установлен польский протекторат. Этот сценарий может быть назван унитарным, поскольку украинцам при его осуществлении планируется предоставить лишь права культурной автономии, не более того.



Сценарий № 3: унитарная "Великая Польша", включая протекторат над Киевом



Сценарий № 3: унитарная "Великая Польша", включая протекторат над Киевом



Многие польские эксперты полагают, что вопрос о передаче Польше каких-либо территорий на Западной Украине рано или поздно будет поднят на официальном уровне. "Не исключено, что Киев, осознав безнадежность своей позиции, будет вынужден ее принять. Возможно, эти земли будут отданы за какую-то компенсацию финансового характера или выгодные для Киева соглашения". Законодательное предоставление на Украине "особых прав полякам" публицисты в Польше рассматривают как уступку в пользу Варшавы существенной части суверенитета Украины. Вместе с тем они указывают на ряд негативных для польского общества последствий такого развития событий, связанных с проблемами адаптации новых граждан.



Зеленский Дуде: "Позвольте сесть?"



Зеленский Дуде: "Позвольте сесть?"



Созданное этим путем двухэтническое государство окажется нестабильным. Несмотря на все "благодеяния", оказанные украинцам, они, особенно выходцы из Западной Украины, относятся "очень воинственно" не только к русским, но и к полякам, а также "всем сердцем преданы идеям Бандеры и Шухевича". Нацистские символы террористического батальона "Азов" и флаг УПА* часто встречаются сейчас в польских городах. В самом Львове во многих местах можно увидеть красно-черные флаги запрещенной в России УПА* и памятники бандеровцам. "Впечатление производит монументальный памятник Бандере, издалека похожий на пьедестал Ленина". Вспоминается, что и в прежней Польше Галиция была постоянным очагом беспокойства.



Украинки в Польше против "пацификации" Галиции в 1930 г. – предшественницы Femen, только одетые



Украинки в Польше против "пацификации" Галиции в 1930 г. – предшественницы Femen, только одетые



Вот и рупор Зеленского для всякого рода утечек, многомудрый Арестович на днях здорово озадачил поляков, неожиданно заявив, что это Украина "будет рулить" в Восточной Европе, а не Польша. Последней же "придется смириться с культом Бандеры". Конечно, за подобными заявлениями стоит типичная для украинских верхов бравада, а также уверенность в том, что они отныне являются "любимой женой" Вашингтона. Однако то обстоятельство, что Киев в конце концов может отплатить Варшаве "черной неблагодарностью", тоже заслуживает внимания.



И есть еще один урок, который полякам следовало бы извлечь из богатого исторического опыта дележа своих и чужих земель. Вынашивая амбиции в отношении соседей, не надо забывать об интересах и возможностях близлежащих государств, например России. А то ведь недолго снова надорваться.



Дм.Минин