В Казахстане судом заблокирован сайт ВОЗ. За пропаганду суицида

10:36 26.11.2022

KAZAKHSTAN TODAY - Решением Талгарского районного суда сайт Всемирной организации здравоохранения заблокирован на территории Казахстана, сообщает пресс-служба суда. Согласно вынесенному решению Талгарского районного суда от 14 октября 2022 года, рассмотренного гражданского дела по заявлению прокурора Талгарского района (в интересах государства), выступившего с требованием о признании продукции, размещенной в иностранных средствах массовой информации, интернет-ресурсах, незаконной и приостановлении ее распространения на территории Республики", - проинформировали в ведомстве. Судом установлено, что в мессенджере Telegram при выборе функции "поиск" в открытом доступе находится бот "Способы суицида", при входе на который автоматически происходит переписка с ботом и в ходе диалога с которым посетителю предлагаются способы совершения суицида (болезненный либо безболезненный), и при выборе одного из них бот направляет посетителю различные способы их совершения с подробным описанием действий. Учитывая всеобщую доступность интернета гражданам, в том числе пользователями которого являются несовершеннолетние дети и молодежь, данная информация представляет опасность в формировании неблагоприятной общественно-социальной ситуации", - отметили в суде. Данное решение вступило в законную силу.