Германия готовится признать "голодомор" на Украине геноцидом украинского народа

10:42 26.11.2022

Шольц и Бербок поддержали объявление "голодомора" на Украине геноцидом

Шольц и Бербок поддержали проект резолюции Бундестага по объявлению "голодомора" на Украине геноцидом



26 ноября 2022, Антон Антонов

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок позитивно относятся к проекту резолюции Бундестага, в которой так называемый голодомор предлагается признать геноцидом украинского народа, сообщили представители кабмина и министерства Кристиан Хоффманн и Кристофер Бургер.



Бургер напомнил о переговорах с МИД Украины по этому вопросу. По его словам, Бербок приветствует то, что в Бундестаге многие поддерживают проект резолюции. Хоффманн заявила, что Шольц разделяет это мнение, передает РИА "Новости".



Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей фактам и здравому смыслу инициативу ряда депутатов Бундестага об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом, передает ТАСС со ссылкой на Junge Welt.



Он напомнил, что голод в 1930-х годах поразил обширные районы СССР, а не только Украину. Нечаев подчеркнул, что изъятие у крестьян хлебозаготовок производилось не для уничтожения национальной группы, тем более, что и население Украины и состав советской власти были многонациональными. Он подчеркнул, что "перегибы" часто возникали в результате действия и самих местных украинских властей. Власти СССР организовало масштабную продовольственную помощь регионам, включая Украину.



Он счел "недопустимым и непорядочным" пытаться изобразить общую для народов СССР трагедию как истребление отдельной группы, "игнорируя многомиллионные жертвы других национальностей". Нечаев считает это попыткой "разжигания антироссийских настроений, включая активное переписывание истории в русофобских тонах".



Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Бундестаг намерен 30 ноября обсудить и принять резолюцию с признанием голодомора геноцидом.



В 2019 году правительство Германии заявило, что не считает голод на Украине и на других территориях бывшего СССР в начале 1930-х геноцидом украинского народа. Федеральное правительство Германии заявило, что "события, которые произошли до 1948 года", не могут быть "охарактеризованы, как геноцид, в соответствии с международным правом".