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КазАкимы поджали уши в ожидании неотвратимых отставок, - Н.Даримбет
11:58 26.11.2022

Кто из акимов первым уйдет в отставку
25 ноября 2022,
Назира Даримбет

В социальных сетях называют глав регионов, которые могут стать первыми "навылет".

Почему Имангали Тасмагамбетов стал генеральным секретарем ОДКБ, как казахстанские власти будут реагировать на антиказахские выпады российских экспертов и кто может войти в список предполагаемых "отставников"-акимов - редакция Total.kz предлагает обзор Тelegram-каналов.

Геометрия будущих отставок
Тelegram-канал "Злобная татешка" продолжает делать прогнозы по поводу будущих отставок. И первыми претендентами "навылет" называет "старожилов" - главу Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова и Архимеда Мухамбетова, акима Костанайской. Они занимают эти должности с ноября 2014 года и с сентября 2015-го.

"За время работы на своих постах оба чиновника накопили внушительные чемоданы жалоб на себя любимых. Например, на тезку древнегреческого ученого, получившего у недоброжелателей прозвище "30%", не так уж давно жаловался кое-кто из местных жителей, утверждавший, что граждан там заселили в недостроенные дома.

Но, скажем, Ахметова, неоднократно становившегося фигурантом жесткой критики, в июне 2022 года вновь переназначили, "учитывая многолетний опыт работы на государственной службе".

Меньшим долгожительством именно на посту акима пока может похвастаться их коллега из Астаны Алтай Кульгинов (на нынешнем посту с июня 2019 года).

Местный акимат за что только не критиковали - от работы городского транспорта до экологических проблем и скандалов с застройкой.

Судя по всему вопрос о продлении полномочий этих акимов во многом может упираться в точные даты проведения выборов в мажилис. Если выборы в нижнюю палату стартуют через несколько месяцев, вполне возможно, что пока этих чиновников оставят в должности.

В конце концов снять их можно и через сравнительно короткий промежуток времени - "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами" или по мягкому сценарию - в рамках "аппаратного дрейфа", переведя на какую-то более тихую должность, например, в сенат", - полагают авторы канала.

В списке предполагаемых "отставников" также акимы ЗКО Гали Искалиев и СКО Кумар Аксакалов.

А вот Женису Касымбеку, главе Карагандинской области, прочат место в Кабмине.

Почему Имангали Тасмагамбетова назначили генсеком ОДКБ

Фото: zakon.kz

Между тем на Telegram-канале "Казахстан и все-все-все" анализируют назначение Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По мнению автора канала, Тасмагамбетова назначили на эту должность по четырем причинам.

"1. Сейчас согласно очередности три года генеральным секретарем является представитель Казахстана.

2. Ключевой проблемой ОДКБ сейчас является конфликт Армении и Азербайджана, который сопровождается постоянными перестрелками и ставит под угрозу само существование Армении. С политической точки зрения лучше будет, чтобы интересы Армении представлял казах - так у азербайджанцев будет более мягкая позиция.

3. Отмечу, что сначала секретарем ОДКБ был бывший секретарь Совбеза и руководитель АП РФ Николай Бордюжа, а потом бывший замдиректора Пограничной службы России Валерий Семириков, его сменили бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров и бывший секретарь Совбеза РБ Станислав Зась. У них не было такого политического опыта и веса, который есть у Имангали Тасмагамбетова, который был премьер-министром и руководителем АП РК. Сейчас у ОДКБ сложный период, и поэтому на должность секретаря нужен очень грамотный политик, а не просто военный.

4. Сам Тасмагамбетов имеет опыт в качестве министра обороны РК и очень хорошие связи в России. Там они простираются от Сергея Громова до Рамзана Кадырова", - считает он.

Вещание российских телеканалов могут ограничить

В свете очередного выпада российских пропагандистов в адрес Казахстана власти могут принять меры, пишет Telegram-канал "Нурсултанский соловей".

"В правительственных коридорах столицы обсуждается возможность введения дополнительных ограничений на вещание отдельных российских телеканалов, а также на обеспечение шагов, направленных на противодействие российской пропаганде, в качестве реакции на антиказахстанскую риторику, все чаще звучащую со стороны России.

Прозвучавшие в эфире ток-шоу обвинения и угрозы - это далеко не первый случай, когда российские журналисты, пропагандисты и политологи прямо указывают на необходимость военного конфликта между Россией и Казахстаном, обвиняют руководство Казахстана в национализме, военной и гуманитарной поддержке Украины и прочих враждебных шагах. При этом очевидно, что работа по дестабилизации отношений между двумя странами, партнерами по ЕАЭС и ОДКБ ведется осмысленно и целенаправленно, с подачи официального Кремля.

В настоящее время сложившуюся ситуацию осложняет наличие в Казахстане большого числа российских беженцев, именно они могут стать невинными жертвами казахстанских национал-патриотов, которых возмущает антиказахстанская риторика в российском сегменте сети интернет и на российском телевидении.

Де-факто пропагандисткая машина Кремля сознательно идет по пути провоцирования именно такого рода конфликта, который в дальнейшем можно будет использовать для еще большей эскалации на "идеологическом фронте".

В этой связи силовому блоку Казахстана дана четкая установка на жесткое пресечение любых конфликтов, которые могут возникнуть на почве казахофобии или русофобии и иметь в своей основе межнациональную рознь, участники таких конфликтов из числа российских граждан, прибывших в Казахстан, будут незамедлительно депортированы в Россию, а казахстанских граждан будет ждать уголовное наказание в рамках существующих в стране правовых норм", - говорится в сообщении.

Источник - total.kz
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