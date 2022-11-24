Малайзию возглавил не совсем прозападный политик - 75-летний Анвар Ибрагим

12:12 26.11.2022

Тестом на желание сохранять хорошие отношения с Кремлем для него станет дело малайзийского "Боинга"

Данила Моисеев



Анвар Ибрагим (слева), которого на пути к власти не остановили трудности и тюремные сроки, приведен к присяге королем Абдуллой.

Нынешний король Малайзии Абдулла II назначил премьер-министром многолетнего лидера оппозиции Анвара Ибрагима. 75-летний политик был приведен к присяге в четверг. Анвар Ибрагим – оппонент "патриарха" малайзийской системы власти, создателя местного "экономического чуда" Махатхира Мохамада, весьма тепло относившегося к российским властям. Жесткой позиции по отношению к Кремлю он не занял, но не исключено, что это только вопрос времени.



Чтобы стать премьер-министром, Анвар Ибрагим прошел большой путь. Он получил пост заместителя премьера Махатхира Мохамада еще в 1998 году, но, рассорившись с ним, ушел в оппозицию. Конфликт со склонным к авторитаризму премьером, правившим Малайзией непрерывно с 1981 по 2003 год, дважды стоил ему свободы. Самый большой срок был первым. В 1999 году его приговорили к 15 годам и освободили и реабилитировали только после отставки Махатхира Мохамада. Кроме того, Анвар Ибрагим был в тюрьме на заре своей карьеры, в 1974–1976 годах, за организацию студенческих протестов. Получается, премьером страны будет человек, трижды осужденный и трижды реабилитированный.



Многострадального, но несгибаемого борца за Малайзию для всех национальностей поддержали 30 представителей Объединенной малайской национальной организации (ОМНО), что обеспечило его союзникам большинство в парламенте.



Таким образом, подошли к концу непростые события парламентских выборов. Они прошли 18–19 ноября, не принеся безусловной победы ни одной политической силе. Практически неделю король, по Конституции не принимающий активного участия в политической жизни, но выбирающий премьер-министра, который, по его мнению, будет поддержан в парламенте, не мог выбрать между Мухиддином Яссином, занимавшим пост премьера в 2020–2021 годах, и Анваром Ибрагимом. Их силы в законодательном органе были почти равны. Коалиция "Альянс надежды" Ибрагима получила 82 места. Более националистически настроенные сторонники "Национального альянса" Яссина контролируют 72 места. Все решила поддержка Анвара Ибрагима депутатами и сенаторами ОМНО. Он сменил на посту премьера главу ОМНО Исмаила Сабри Яакоба.



Анвару Ибрагиму к неожиданным союзам не привыкать. В 2018 году он договорился со своим давним врагом – Махатхиром Мохамадом. Последний обещал в случае совместной победы, которая была одержана в 2018 году, передать ему пост премьера. Однако премьером в 2020 году стал Яссин. Казалось, что на этом политическая карьера Анвара Ибрагима подошла к концу и заветного поста он никогда не получит. Но судьба в конце все же ему улыбнулась. А вот попытка 97-летнего Махатхира Мохамада вернуться в политику, наоборот, успехом не увенчалась. Эти выборы его сторонники проиграли.



"Победу Ибрагима можно назвать долгожданной и справедливой. Начав путь радикального исламиста, он стал впоследствии сторонником гражданского общества и равенства всех национальностей, а не преференций для коренного населения, так называемых бумипутра. Такая позиция принесла ему поддержку на Западе, однако прозападным его назвать все-таки нельзя", – считает руководитель отдела Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.



В разговоре с "НГ" эксперт выразил мнение, что в целом лояльную России позицию новый премьер может сохранить. "Из стран АСЕАН, в общем, за ту же резолюцию по репарациям проголосовали лишь филиппинцы, которые всегда поддерживают США, и Сингапур, у которого, по сути, и выбора нет. Отношения у Малайзии с Россией неплохие. Велика вероятность, что в общем внешнеполитический курс останется прежним, учитывая, что он устраивает страну: инвестиций со стороны Китая и других стран хватает, экономика растет", – рассуждает Мосяков.



Вместе с тем он отметил, что Анвару Ибрагиму не так легко будет удержаться на вершине власти. Далеко не все малайзийцы поддерживают идею равенства наций в стране, где сильны позиции китайского бизнеса, а также есть другие крупные и влиятельные диаспоры.



Внешнеполитические воззрения Анвара Ибрагима во многом представляются загадкой. Своеобразным тестом на готовность сохранять хорошие отношения с Россией для него станет дело малайзийского "Боинга", сбитого над Донбассом в 2014 году. Его предшественник заявил, что он согласен с приговором, вынесенным нидерландским судом заочно Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко. Их признали в причастности к уничтожению малайзийского самолета, на борту которого находились погибшие 298 человек, и приговорили к пожизненному заключению. Австралия и Нидерланды уже заявили о том, что будут требовать от России выдачи всех троих. Малайзия к этому требованию не присоединилась. Сам же Анвар Ибрагим это трагичное событие в Донбассе предпочитает пока не комментировать. Куда больше внимания он уделял другому "Боингу", который исчез с радаров тоже в 2014 году и предположительно разбился в Индийском океане. Внимание к этой трагедии позволяло Ибрагиму критиковать власти, находясь в оппозиции.