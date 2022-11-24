Тайвань выбирает между войной и миром, - В.Скосырев

12:14 26.11.2022

На острове предстоят муниципальные выборы, от исхода которых зависят его отношения с КНР

Владимир Скосырев

24.11.22



тайвань, цай, муниципальные выборы, оппозицияонная партия, гоминьдан, обострение, китай Партии Тайваня ведут активную агитационную кампанию и каждая рассчитывает на победу.

В субботу на Тайване будут избирать мэров городов, глав районов, которые улаживают местные проблемы. Президент Цай Инвэнь представила голосование как референдум, на котором оценивается ее правление. Дело в том, что в 2024 году она уйдет в отставку. По существу, именно на муниципальных выборах избиратели будут решать, в чьи руки они готовы отдать судьбу страны. Тайвань может возглавить кандидат поддерживающей Цай Инвэнь Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая призывает "защищать демократию", или от партии Гоминьдан, стремящейся договориться с КНР. Подтверждая значение события, бывший глава Тайваня Ма Инцзю заявил, что это выбор между войной и миром.

Цай не сможет участвовать в президентских выборах в 2024 году, так как уже отработала на этом посту два срока. В 2020 году она победила с огромным преимуществом, обещая защищать от Китая свободу и демократию на острове. На первый взгляд в субботу борьба развернется вокруг таких вопросов, как COVID-19, преступность, и победители схватки не повлияют на политику по отношению к Китаю.



Но Цай перестроила выборную кампанию так, что в ее центре оказались именно отношения с КНР. Официальный Пекин считает остров своей территорией и усилил на него военный нажим. В послании к избирателям Цай заявила, что голосовать за кандидатов ДПП – это все равно что голосовать за нее саму.



Главная оппозиционная партия – Гоминьдан традиционно предпочитает тесные связи с Китаем. Она заявляет, что тоже привержена защите демократии и свободы на острове. На последних муниципальных выборах в 2018 году эта партия разгромила ДПП. В то же время Гоминьдан критиковал Цай за то, что она настроена чересчур конфронтационно к Китаю. Бывший президент Ма Инцзю, который остается старшим членом партии, написал в своем комментарии, что голосовать за ДПП – значит принести войну, а голосование за Гоминьдан обеспечит мир. Впрочем, Цай неоднократно предлагала Пекину провести переговоры на основе равенства, но Пекин считает ее сепаратисткой и отверг это предложение.



Зарубежные СМИ по-разному оценивают перспективы субботней баталии, но, как сообщает Bloomberg, на ее исход может повлиять новая звезда на тайваньском политическом небосклоне – правнук генералиссимуса Чан Кайши. Тот был лидером Китая во время войны с Японией и гражданской войны с коммунистами. Противоборство с Мао Цзэдуном Чан Кайши проиграл, бежал со своими чиновниками на Тайвань, который в результате десятки лет возглавляла Гоминьдан, партия генералиссимуса. Кстати, в ее уставе до сих пор есть призыв к объединению Китая.



Молодому Чану 43 года. В случае успеха он может помочь возрождению популярности Гоминьдана, который возглавлял его предок. Прежде чем нырнуть вглубь тайваньской политики, Чан работал в США юристом. Но и с Россией он, можно сказать, связан фамильными узами. У Цзян Цзинго, сына Чан Кайши, который после смерти отца стал президентом Тайваня, женой была русская Фаина Вихрева. Они познакомились на "Уралмаше" в 1930-е годы.



"Если Чан победит, он может вдохнуть новую жизнь в Гоминьдан, станет его новым лицом. А это, в свою очередь, будет иметь серьезные последствия для президентских выборов 2024 года и ситуации в Тайваньском проливе", – говорит Рассел Сяо, исполнительный директор института Global Taiwan Institute в Вашингтоне.



Муниципальные выборы пройдут на фоне обострения отношений между Китаем и Тайванем. В октябре на съезде КПК партия записала в своем уставе, что не допустит провозглашения островом независимости. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Китай пытается ускорить захват Тайваня. В то же время опросы говорят о том, что большинство тайваньцев хотят сохранять статус-кво. А вот ни воссоединения, ни провозглашения независимости, напротив, не хотят.



В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, отметил: "Действительно, исход схватки на местных выборах во многом зависит от персоналий, от их репутации у избирателей данного округа. Но мне представляется, что правящая партия сумеет одержать верх. Ей на руку накал страстей вокруг Тайваня. Пуски ракет, учения китайских вооруженных сил, похожие на подготовку нападения на Тайвань, объективно добавляют голосов Демократической прогрессивной партии".