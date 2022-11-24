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|Скоропостижно скончался глава МИД Белоруссии Владимир Макей
17:20 26.11.2022
Скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Главе МИД было 64 года. О причинах смерти пока не сообщается.
О смерти Макея сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.
На сайте белорусского министерства иностранных дел говорится, что еще 25 ноября Макей встретился с Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем. Сообщалось, что в ходе встречи стороны подтвердили стремление к "укреплению межконфессионального диалога, а также активизации сотрудничества в различных сферах для достижения дальнейшей положительной динамики взаимодействия".
На понедельник, 28 ноября, у Макея были запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
НИКОЛАЙ ФИЛИППОВ