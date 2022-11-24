Англоязычными волонтерами российской ЧВК "Вагнер" командует американский морпех

17:25 26.11.2022

Политтехнолог объяснил, зачем Пригожин раскрыл участие финнов в "Вагнере"

"Такие сигналы будоражат сознание коллективного европейца"



Бизнесмен Евгений Пригожин заявил об участии иностранцев в рядах ЧВК "Вагнер". Отвечая на запрос финской газеты Helsingin Sanomat, он высоко оценил профессиональные качества военных из Финляндии. Более того, Пригожин сообщил, что командует иностранным батальоном "Вагнера" экс-генерал из США. Зачем господину Пригожину понадобилось раскрывать такую информацию, "МК" поинтересовался у политтехнолога Сергея Маркелова.



Бизнесмен в ответе финскому изданию отметил, что в составе "Вагнера" служат около 20 граждан Финляндии.



"Как правило, это высококлассные специалисты, очень идейные и мотивированные. У меня о финнах на поле боя сложилось очень хорошее мнение. Воюют они в британском батальоне ("Вагнера" - прим. "МК"), командиром которого является гражданин США, бывший генерал морской пехоты", - приводит ответ Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".



Евгений Пригожин далеко не всякий раз радует западную прессу развернутыми ответами на запросы. Почему же теперь основатель российской ЧВК сменил гнев на милость и выдал финским журналистам информацию не только о гражданстве, но и о примерной численности бойцов иностранного батальона "Вагнера"?



Политтехнолог Сергей Маркелов считает, что выход Пригожина в западные медиа продиктован его новой ролью на международной арене.



- Сейчас вырисовываются контуры функционала Пригожина в рамках большой информационной войны. Он озвучивает то, что надрывает сознание европейцев и создает для них определенные препятствия в восприятии коллективного европейца, - прокомментировал высказывание бизнесмена эксперт.



Как подчеркнул Маркелов, люди в Европе сейчас активно ищут альтернативные источники информации. Аудитория официальных западных СМИ перестает верить истеблишменту и начинает "перетекать" в социальные сети.



- Так устроен мозг человека, как нашего, так и западного. Людям рассказывают одно и то же – о том, что Россия плохая, агрессор. В рамках информационной войны запускается нарратив о "кувалде" и зверствах "Вагнера" и так далее. Когда вы видите и читаете эту информацию, и только эту, в течение девяти месяцев, то автоматически начинаете искать в этом теорию заговора. Здесь и появляется Евгений Пригожин с четко выверенными сигналами: "Вы такие же, как и мы, ваши граждане сами к нам просятся". На фоне однообразных сигналов официальных западных СМИ каждый сигнал Пригожина моментально будет обрастать инсайдами в соцсетях, фейками и домыслами. Все это будоражит людей, - говорит Сергей Маркелов.



Пока взбудоражить резкими высказываниями Пригожина удается не всех европейцев, уточняет он. Но это и не нужно: после заявления Европарламента о намерении признать "Вагнер" террористической организацией информация об участии в рядах российской ЧВК граждан Европы сработает как мощный психологический триггер:



- Европейцы начинают думать: "Ах, так нам врали!". Пока это работает только на окраинах общественного сознания, официальным западным СМИ удается удерживать основную массу населения при помощи "ядерной" повестки. Но нам и не нужно переманивать на свою сторону всех жителей Евросоюза. Достаточно лишь заложить в их головы зерно сомнения. Это великая вещь. Ценность Пригожина именно в этом, - полагает политтехнолог.



Татьяна Антонова