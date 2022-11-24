 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался советский следователь Владимир Калиниченко - раскрывший в 1980-х "казахское" и "узбекское (хлопковое)" дело
17:34 26.11.2022

Скончался расследовавший "хлопковое" дело советский следователь Владимир Калиниченко

В возрасте 74 лет скончался бывший старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко, известный по расследованиям громких коррупционных преступлений – "сочинского", "хлопкового", "казахского" дел. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Трагическое известие. Сегодня ночью скончался легендарный советский следователь Владимир Калиниченко. До своего 75-летия он не дожил ровно неделю", – написал депутат. – "Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и "штучный" человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь".

Хинштейн уточнил, что Калиниченко также раскрыл совершенное милиционерами убийство офицера КГБ на станции московского метро "Ждановская", которое привело к чисткам в рядах правоохранителей.

С 1990-х Калиниченко работал адвокатом, написал о своей работе несколько книг – "Следствие и власть", "Следствие как профессия" и "Следствие глазами адвоката", был одним из автором сценария фильма "Убийство на Ждановской"

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Ведомости
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