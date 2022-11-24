Куда ведет восточный торг? Интересы Евросоюза в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин

20:02 26.11.2022

Куда ведет восточный торг? Интересы Евросоюза в Центральной Азии



Центральная Азия продолжает втягиваться в сферу влияния Запада. Вслед за США все большую активность проявляют здесь европейские страны. Менее чем за месяц проведены два саммита, регион посещают высокопоставленные чиновники.



Всякий, кто хоть раз бывал на восточном базаре, знает, какое значение там имеет торг. Продавцы и покупатели готовы часами спорить за сущие гроши, получая явное удовольствие от самого процесса.



Элементы этой традиции проникли в политику центральноазиатских стран, в том числе внешнюю. В последнее время регион представляет собой шумное торжище, где местные "политкоммерсанты" общаются с иностранными гостями. Помимо привычных "купцов" - России, Китая, США, - появляются все новые. Среди них Турция, Япония, Южная Корея, Индия, арабские монархии и Евросоюз. Всеми ими, разумеется, движет не романтическая тяга к экзотике, а вполне приземленные мотивы. В условиях быстрой перестройки системы международных отношений Центральная Азия с ее географическим положением и ресурсами приобретает все более важное значение.



Последние недели прошли в регионе "под знаком" Европейского союза. Интерес к постсоветскому пространству Брюссель проявлял и раньше. Ежегодно проводятся встречи глав европейской дипломатии с министрами иностранных дел центральноазиатских республик. Казахстан, Узбекистан и Киргизия присоединились к всеобщей схеме преференций ЕС, облегчившей доступ на европейский рынок. Созданный в 2010 году инвестиционный фонд для Центральной Азии финансирует проекты в сфере энергетики, социального развития и т.п., на Евросоюз приходится треть совокупного товарооборота пяти республик.



Достигнутые успехи и планы на будущее объединены в стратегии ЕС по Центральной Азии, первая версия которой была издана в 2007 году, а вторая - три года назад. В последней, в частности, отмечаются ключевая роль региона в экономических связях Востока и Запада, энергетические богатства и рыночный потенциал региона с населением почти 80 миллионов человек.



Украинский конфликт только обострил этот интерес, что выразилось в серии мероприятий. Первым из них стал саммит "ЕС - Центральная Азия", прошедший 27 октября. Из Брюсселя в столицу Казахстана прибыла делегация во главе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Его собеседниками стали президенты Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Туркмению на встрече представлял вице-премьер Ходжамурад Гельдымурадов.



Европейский гость не стал напускать туману, сразу взяв быка за рога. Как заявил собеседникам Мишель, уклонение или обход введенных против России и Ирана санкций недопустимы. В качестве компенсации Европа предлагает региону участие в совместных экономических проектах. Речь, прежде всего, идет о расширении Транскаспийского мультимодального маршрута, по которому ресурсы Центральной Азии будут попадать в ЕС. Во-вторых, Евросоюз готов значительно нарастить импорт добываемого здесь стратегического сырья, включая уран и редкоземельные металлы. Этот вопрос обсуждался и на двухсторонних переговорах Мишеля с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.



Сделав вид, что они не заметили откровенного шантажа, лидеры стран региона принялись убеждать Мишеля в своей лояльности и выдвигать инициативы, которые могут заинтересовать Брюссель. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил создать постоянный комитет "Евросоюз - Центральная Азия" на уровне вице-премьеров и разработать стратегическую программу по углублению торгово-экономического сотрудничества и транспортно-коммуникационных связей. Кроме того, он выступил за внедрение европейских методик образования, увеличение числа компаний с иностранным капиталом и совместное обеспечение региональной безопасности. Среди прочего Мирзиеев предложил ЕС использовать "логистический хаб" в Термезе для помощи Афганистану.



Его казахский коллега сделал упор на сотрудничестве в энергетике. Помимо добычи нефти и газа, в которой европейские компании участвуют с 1990-х годов, это возобновляемые источники энергии. В качестве примера Токаев привел соглашение с германо-швейцарской корпорацией "Свевинд". В Мангистауской области она построит солнечные и ветряные электростанции и займется производством водорода, который планируется отправлять на экспорт.



Не успел Шарль Мишель покинуть Астану, отправившись в Ташкент, как в регион прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок. Первым пунктом визита также стал Казахстан. По словам дипломата, республики Центральной Азии долгое время надеялись стать мостом между ведущими державами, а теперь боятся превращения в разменную монету. Довольно верно охарактеризовав сложившуюся ситуацию, министр именно тем и занималась, что пыталась превратить регион в марионетку западных столиц и корпораций. В поездке Бербок сопровождали представители крупных немецких компаний - "Кнауф", "Люфтганза", "Голдбек Солар" и т.д., которые заманивали казахстанских коллег перспективами сотрудничества. Сама министр тоже польстила властям республики, заявив, что Астана исправно поддерживает международный порядок. Так, Бербок оценила отказ от безоговорочной поддержки спецоперации на Украине.



В Узбекистане глава немецкой дипломатии заявила о намерении не допустить "беспрепятственного усиления влияния России и Китая в Центральной Азии". Руководство страны возражать гостье не стало. Шавкат Мирзиеев как о важном достижении сообщил о том, что с начала года товарооборот между странами вырос на 45 процентов и что в республике работают более 200 немецких компаний. Углублению контактов способствует заключение соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС. Помимо встреч с чиновниками, делегация посетила Алмалыкский горно-металлургический комбинат, где производится 20 процентов узбекского золота и 90 процентов серебра.



Пытаясь закрепить влияние в регионе, Евросоюз изображает из себя щедрого благодетеля. Например, им выделены 270 тысяч евро гражданам Киргизии и Таджикистана, пострадавшим в ходе приграничного конфликта. Как отмечается, помощь получат почти 12 тысяч человек.



Предварительные договоренности, заключенные в ходе визитов Мишеля, Бербок и других представителей европейской бюрократии, обрели более конкретную форму 17-18 ноября. В эти дни в узбекском Самарканде прошла серия мероприятий. Во-первых, международная конференция участников инициативы "Глобальные ворота". Запущенная в конце прошлого года, она предусматривает инвестиции в инфраструктурное развитие и призвана ослабить китайскую стратегию "Один пояс, один путь". Во-вторых, первый молодежный европейско-центральноазиатский форум. И наконец, 18-я министерская встреча в формате "ЕС - Центральная Азия". Делегация во главе с руководителем внешней политики Евросоюза Жозепом Боррелем объявила о выделении 300 миллионов евро на совместные проекты. Решено также провести весной следующего года совместный экономический форум.



Подобно своим коллегам из Брюсселя, Боррель не стал скрывать свои цели. "Еще несколько лет назад, говоря о Центральной Азии, возможно, мы сказали бы, что ее нигде нет. Но сегодня Центральная Азия повсюду. Потому что этот регион становится все более уважаемой частью мира - на полпути между Европой и Азией, - заявил он. - Война России против Украины - это нарушение международного правопорядка. Теперь нам предстоит столкнуться с гораздо более опасным, чем прежде, миром. И единственный способ противостоять этой опасности - больше и лучше сотрудничать".



Отметив, что ЕС инвестировал в регион 105 миллиардов евро за последние десять лет, опередив по этому показателю Россию и Китай, Боррель призвал не останавливаться на достигнутом. Среди первоочередных задач он назвал развитие транспортных коридоров в обход России, борьбу с пропагандой Москвы и т.д.



При всем многообразии подходов и инициатив активность ЕС - как и Запада в целом - направлена на решение одной задачи. Заключается она в отрыве региона от Китая и России. Но, вопреки надеждам местных элит, рассматривать их будут не как равноправных партнеров, а как простых пешек. И, как это бывает в настоящих шахматах, пожертвуют ими при первом удобном случае. Хитрость восточных торговцев тут вряд ли поможет…



Сергей Кожемякин