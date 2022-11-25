Нью-Йоркскую квартиру Мэрилин Монро уже полгода продают всего за $3 млн (скидка 700 тыс)

20:46 26.11.2022

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https://www.peoples.ru/news/news_dom_merilin_monro_v_nju-jjorke_prodaju7413.shtml



Бывший дом актрисы Мэрилин Монро и ее мужа сценариста Артура Миллера в Нью-Йорке решили продать со скидкой. Об этом сообщает New York Post.



Нынешние хозяева попросили за квартиру с историей 3,05 миллиона долларов - на 700 тысяч долларов меньше, чем в мае, когда объект только выставили на продажу. Объект расположен по адресу 444 East 57th Street, на 13-м этаже 14-этажного здания 1927 года постройки.



В квартире площадью 203,4 квадратного метра есть три спальни, столько же ванных комнат, в одной из которых есть окна, а также дополнительный санузел. Кроме того, в ней обустроены гостиная и библиотека с дровяными каминами, кухня и столовая. Из некоторых окон открывается вид на пролив Ист-Ривер. Для живущих в доме доступны швейцар, менеджер, ответственный за ремонт и техобслуживание, а также помещение для хранения велосипедов.