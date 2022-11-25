В Бишкеке завершился первый народный курултай. Без драк

21:29 26.11.2022 В Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 26 ноября завершился первый народный курултай.



Он проходил 2 дня с участием президента Садыр Жапаров, депутатов Жогокру Кенеша, членов Кабинета министров. Всего в курултае принимают участие 1072 делегата.



Президент Жапаров ответил на вопросы и просьбы делегатов. По итогам делегаты сделали обращение и приняли резолюцию.



По итогам первого народного курултая принята Резолюция. Текст



Сегодня, 26 ноября, по итогам прошедшего в Бишкеке двухдневного первого народного курултая принята Резолюция.



Пресс-служба президента распространила текст документа:



(Свободный перевод)



"Резолюция первого народного курултая, проведенного в соответствии с указом президента Кыргызстана от 15 августа 2022 года № 284 „О созыве Народного Курултая"(Бишкек, 26 ноября 2022 г.)



25-26 ноября 2022 года согласно указу президента Кыргызстана Садыра Жапарова № 284 "О созыве народного курултая" от 15 августа 2022 года было организовано заседание первого народного курултая.



В соответствии с Конституцией и законами Кыргызской Республики граждане имеют право участвовать в обсуждении и принятии законов, решений республиканского и местного значений.



Граждане Кыргызской Республики имеют право участвовать в государственном и общественном управлении непосредственно, а также через своих представителей. Граждане имеют право проводить собрания, что является исторической традицией кыргызов, по вопросам деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, другим важным вопросам.



Народный курултай является общественно-представительным, совещательно-наблюдательным собранием народных представителей. Народный курултай - это общественное собрание граждан Кыргызской Республики, местных сообществ, органов местного самоуправления и органов государственной власти для обеспечения защиты важных общественных интересов в целях решения важнейших вопросов экономического и социального развития общества и государства, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан, решениÑ дух овно-идеологических вопросов.



Народный курултай способствует сохранению и развитию культурной самобытности, сохранению и устойчивому развитию кыргызского государства и общества, повышению качества жизни, консолидации общества вокруг реализации национальных интересов.



Решения принимаются по результатам рассмотрения вопросов на народном курултае. Решение народного курултая направляется в виде предложения в соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления.



Первый народный курултай прошел успешно, в нем приняли участие более 1200 человек, в числе которых избранные от каждого региона Кыргызской Республики делегаты, приглашенные гости, руководители и работники исполнительной, законодательной и судебной властей Кыргызской Республики. В частности, в народном курултае приняли участие 1036 делегатов от регионов, 10 делегатов от конфессиональной общественности, 26 делегатов от мигрантов, всего участвовало 1072 делегата. Из них: количество женщин - 148, количество мужчин - 924, с высшим образованием - 710, со средним образованием - 400, от 18 до 50 лет - 360, от 50 до 90 лет - 723, от других этносов - 10 человек.



На народном курултае президент Садыр Жапаров выступил с обращением о положении дел в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики.



Также спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев и председатель Кабмина - руководитель Администрации президента Акылбек Жапаров проинформировал делегатов о проводимой работе в законодательной и исполнительной ветвях власти.



Делегаты, избранные от каждой области и городов республиканского значения Бишкека и Ош, направили в письменном виде вопросы о достижениях и проблемах в своих регионах в секретариат первого народного курултая, и поручили их решение руководителям государственных органов, ведомств и органов местного самоуправления.



Выступающие отметили, что основными причинами того, что Кыргызская Республика вот уже 31 год не выходит из политического и социально-экономического кризиса, являются ошибки кадровой политики, недостаточное внимание к системе образования, равнодушное отношение в научно-исследовательской работе, несправедливость в судах и прокуратуре, перевод государственного языка на декларативный статус, нарушения в здравоохранении, отсутствие системности в религиозной деятельности, снижение внимания к культуре, о тсут ствие соответствующей деятельности в области воспитания, поведения и мировоззрения народа, образование пробелов, в результате которых возникают элементы разных культур, и ведется работа уже с последствиями этого явления.



В то же время поднимались темы и вносились предложения по решению пограничных вопросов между соседними странами и неуточненных районов, проблем в центрах обслуживания населения, вопросов, касающихся коррупционных явлений, спорных пастбищ между районами, ветхих зданий, внутренних дорог, сел без водоснабжения, пашен и других.



Основываясь на приведенной выше критике и предложениях, первый народный курултай предлагает следующее:



Рекомендация Жогорку Кенешу Кыргызской Республики:



- принять до мая 2023 года конституционный Закон Кыргызской Республики "О Народном Курултае";



- При принятии законопроектов в Кыргызской Республике ставить интересы общества выше личных интересов человека, учитывать соблюдение соответствующих требований национальной идентичности, нравственных норм, традиций, семейных и социальных ценностей, а также достояния культуры и ценности других этнических групп, проживающих в стране.



2. Рекомендация Кабинету Министров Кыргызской Республики:



- для обретения Кыргызской Республикой полной независимости необходимо не только уделять внимание политическому и экономическому развитию, но и в полной мере добиться территориальной целостности и независимости. С этой целью оперативно урегулировать спорные территории с соседними странами, провести работы по делимитации и демаркации;



- принять соответствующие меры для обеспечения пограничной, информационно-идеологической, экономической, энергетической, экологической, демографической, продовольственной и др. безопасности, а также обороны и предотвращения опасных для государства ситуаций;



- отметить необходимость создания условий для выделения средств с учетом того, что государственные и общественные разработки осуществляются на основе научных требований, отдавать приоритет законодательным проектам, направленным на развитие науки и образования, технологий и инноваций, сферы цифровизации;



- включить предложенные делегатами аварийные школы, больницы, детские сады, дома культуры на территории республики в перечень для проведения капитального ремонта и начала строительных работ из республиканского бюджета;



- оптимизация административно-территориальных единиц, внедрение в них новых методов хозяйствования и разработка мероприятий по расширению комплексного развития регионов;



- ведение делопроизводства на государственном языке, внесение предусматривающих ведение делопроизводства на государственном языке изменений в акты, регулирующие работу с документами в государственном органе;



- продолжение модернизации школьного образования для общеобразовательных школ, совершенствование механизмов создания условий для подготовки высокопрофессиональных педагогов;



- постоянная работа по совершенствованию образовательных программ с учетом национальной системы квалификаций в направлении профессиональных стандартов и национальных квалификаций, укрепление взаимовыгодного сотрудничества с работодателями по прохождению производственной практики обучающихся средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений;



- в ответ на фразу "Молодежь - наше будущее" в ее полном значении принятие комплексно разработанной программы, основанной на научных принципах, по воспитанию и воспитанию молодежи в духе патриотизма, любви к Отечеству, уважения, честности и веры в национальные ценности;



- в целях повышения качества учета естественного движения населения и миграции необходимо усовершенствовать практику регистрации актов гражданского состояния по месту обращения. Создание соответствующих механизмов предоставления информации о месте жительства для повышения качества оценки населения и показателей движения населения на республиканском и местном уровнях;



- разработка концепции демографической политики до 2040 года;



- развитие городской и сельской инфраструктуры (транспорт, канализация, водоснабжение, очистка и переработка всех видов отходов), так как быстрый рост населения привел к увеличению концентрации населения вокруг крупных городов Бишкек, Ош, Джалал -Абад;



- в республике ожидается поступательное увеличение численности населения пенсионного возраста, в связи с этим решить задачи ресурсного наполнения действующей системы пенсионного обеспечения, чтобы не привести к снижению уровня жизни населения;



- обеспечения полного охвата беременных перинатальной помощью в целях снижения материнской и детской смертности в республике, а также расширения возможностей раннего выявления генетических патологий;



- обеспечение энергетической безопасности Кыргызской Республики, обеспечение потребителей надежными энергоресурсами и повышение качества услуг в этой сфере;



- строительство генерирующих мощностей в связи с ежегодным ростом внутреннего потребления электроэнергии;



- использование новых альтернативных источников энергии;



- поэтапный переход от импортера к экспортеру с полным использованием водно-энергетического потенциала страны и превращение ее в важный транспортно-энергетический узел Центральной Азии;



- создание условий для прозрачной работы горнорудной отрасли и привлечение инвестиций в промышленность;



- внедрение и продвижение механизма государственного регулирования, направленного на соблюдение баланса интересов государства, горнодобывающего бизнеса и местного сообщества;



- внедрение механизмов долгосрочного бюджетного субсидирования приоритетных отраслей промышленности;



- содействие в обеспечении инженерной инфраструктуры при организации экспортоориентированных и импортозамещающих производств;



- усиление поддержки и развития в стране малого и среднего бизнеса и частного предпринимательства;



- создание условий для обеспечения населения необходимым количеством продуктов питания, исходя из их наличия, доступности и безопасности, в соответствии с минимальной нормой потребления продуктов питания;



- разработать план мероприятий по развитию экспорта совместно с китайской стороной в целях развития экспорта в Китайскую Народную Республику;



- принимая во внимание, что Кыргызстан является единственной страной Центральной Азии, сохраняющей водные ресурсы, разработать долгосрочную экологическую программу по защите ледников Кыргызстана и сохранению их естественного состояния;



- проведение мероприятий по развитию электронной коммерции в Кыргызской Республике;



- обеспечение сельхозпроизводителей доступными и дешевыми финансовыми ресурсами;



- работа по открытию новых рынков для создания условий для экспорта выращенной сельскохозяйственной продукции;



- ориентация на переход от количества к качеству в развитии животноводства;



- оживление простаивающих перерабатывающих предприятий и открытие новых предприятий;



- развитие отечественной селекции сельскохозяйственных растений и семеноводства;



- освоить малопродуктивные земли и ввести их в сельскохозяйственный оборот;



- разработка единого плана мероприятий по завершению работ по обеспечению сел чистой водой и проведения ирригационных работ;



- проведение специальных комплексных работ по обеспечению граждан Кыргызстана соответствующими земельными участками.



3. Рекомендация Верховному суду Кыргызской Республики и Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики:



- внимательно рассматривать обращения и жалобы граждан Кыргызстана и добиваться справедливого и беспристрастного результата;



- разработка и внедрение новых методов рассмотрения в короткие сроки дел граждан, задержанных в качестве подозреваемых.



4. Ветви государственной власти должны уделять особое внимание укреплению единства народа Кыргызстана, развитию образования и культуры, совершенствованию системы государственного устройства, укреплению правовой базы государства, усилению части нормативных актов, направленных на приоритет прав человека в работе государственных органов и органов самоуправления.



В настоящее время совместными усилиями президента Садыра Жапарова, государственной власти и народа, и при активном участии прогрессивных сил общества созданы достаточные условия для вывода Кыргызстана на путь устойчивого развития.



Основные направления и аспекты определены в Национальной программе развития до 2026 года, утвержденной указом президента Садыра Жапарова от 12 октября 2021 года.



Для достижения поставленных целей Кыргызстану необходимо реализовать важные проекты развития экономики, экологии, культурной среды, образования, здравоохранения, защиты прав человека, завершить реформы судебной и правоохранительной систем, решить назревшие вопросы государственном строительстве". Источник - АКИpress

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