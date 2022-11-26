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Еще 7 лет обещаний? Токаевщина плавно сменит назарбаевщину, - Н.Воронин
00:00 27.11.2022

Николай ВОРОНИН

"Нам только и говорят о построении Нового Казахстана, но все остается по-старому"
26 ноября 2022,
Токаев предсказуемо победил на внеочередных президентских выборах. Что нам от этого ждать? Пока мы слышим поток обещаний: 30 лет при Назарбаев и 3 года при Токаеве.

Понятно, что Токаеву, будучи представителем режима бывшего Елбасы, тяжело было поменять что-либо в стране. Может, после внеочередных выборов он сможет показать международному сообществу, олигархам, чиновничьему бюрократическому аппарату и народу Казахстана, что теперь поведет страну самостоятельно, не оглядываясь на Назарбаева.

Ведь до чего дошло. В июне 2022 года Назарбаев встретился с Путиным. МИД РК заявил, что договоренность о визите была достигнута напрямую канцелярией первого президента и Администрацией президента России. Какая канцелярия у пенсионера?

Правда, в последнее время кое-что исправлено по отношению к Назарбаеву. Привлечены к уголовной ответственности несколько его родственников, возвращены в бюджет миллиарды сворованных средств. Осталось основательно разобраться с семьей бывшего президента.

К сожалению, в то, что Токаев что-либо изменит в стране, верится с трудом. Уж больно все знакомо, о чем он заявляет. То же обещал и Назарбаев. Чего только не было. И промышленные революции и диверсификации производства, и повышение благосостояния народа. Все три года правления Токаев тоже много обещал. Его постоянные апелляции к справедливости без самой справедливости уже даже поднадоели. Нам только и говорят о построении Нового Казахстана, но все остается по-старому. Цены растут, коррупция процветает, народ беднеет. "Мы видим, что субъекты торговли в регионах "балуются", пользуясь общей ситуацией, зарабатывают экстрадоходы", - заявил глава правительства Смаилов 6 августа 2022 года.

Мажилисмен Аманжан Жамалов в своем депутатском запросе на имя премьер-министра в начале ноября сказал, что продовольственная инфляция за последние 10 месяцев превысила 23%. Также он заявил, что оборотная схема, на которую уже потратили 86,1 млрд тенге, не работает. Несмотря на это, дополнительно на нее планируют выделить еще 14,9 млрд тенге. Кстати, в июле 2022 года президент подверг сомнению эффективность оборотной схемы. "Логично было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей", - заявил Токаев. Однако с логикой у нас проблемы не только тут. Миллиарды так и идут торговле, а цены растут.

Я лично не вижу логики и в некоторых высказываниях президента. В ноябре на встрече со студентами и молодыми учеными Алматы Токаев заявил: "Отныне все природные богатства Казахстана принадлежат всем его гражданам, мы закрепили это важное положение на уровне Конституции". Не знаю, понял ли сам он вполне то, что сказал? Да, есть такое положение, по которому земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу Казахстана. Но... читаем далее: "от имени народа право собственности осуществляет государство". Вот тут и кончается мое право собственности на все ресурсы. Так раньше и было, мне ничего не принадлежало и не принадлежит сегодня. Все принадлежит избранным, и Токаев это отлично знает.

Получается, что миллиарды, потраченные на референдум, на котором были приняты поправки к Конституции, потрачены впустую. Записать записали, а все осталось, как и было. Попутно скажу, что так же впустую выбросили миллиарды и на внеочередные выборы. Все было ясно заранее. Просто привыкли за годы независимости делать из нас дураков. И думают, что мы верим.

Источник - ng.kz
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